Primul diagnostic al lui Petrila după accidentarea care l-a scos în lacrimi din derby-ul Dinamo – Rapid 3-1: minim o lună de pauză! Update Exclusiv

Rapid a avut o seară de coșmar pe Arena Națională. Umilită de Dinamo, gruparea de sub Podul Grant l-a pierdut și pe Claudiu Petrila, care a părăsit terenul în lacrimi
Cristian Măciucă
27.04.2026 | 00:06
Dezastru total la Rapid! L-a pierdut și pe Claudiu Petrila, care a ieșit de pe teren în lacrimi după umilința cu Dinamo.
Claudiu Petrila (25 de ani), poate cel mai bun fotbalist de la Rapid, s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo din etapa a 6-a a play-off-ului. Vedeta alb-vișiniilor a izbucnit în lacrimi după ce a ieșit de pe teren.

UPDATE: Cât de gravă e accidentarea lui Petrila. Primul verdict

FANATIK a aflat în exclusivitate cât de gravă este accidentarea lui Claudiu Petrila, care s-a „rupt” în finalul derby-ului cu Dinamo, pierdut de alb-vișinii, scor 1-3. Din informațiile obținute de site-ul nostru, primul verdict al medicilor este unul crunt.

FANATIK a aflat că „decarul” Rapidului a suferit o ruptură musculară profundă, iar această accidentare necesită o pauză de aproximativ două luni. Concret, gruparea de sub Podul Grant va afla cât de gravă e accidentarea lui Claudiu Petrila la RMN-ul pe care atacantul îl va efectua zilele următoare.

Claudiu Petrila, accidentare gravă în Dinamo – Rapid. A izbucnit în lacrimi

Claudiu Petrila a suferit o ruptură musculară și a trebuit să părăsească terenul în minutul 80 al derby-ului Dinamo – Rapid. Costel Gâlcă nu mai avea schimbări la dispoziție astfel că, în ultimele 10 minute, giuleștenii au evoluat în inferioritate numerică. Extrema stângă a Rapidului a fost scos pe brate de staff-ul medical al alb-vișiniilor. Imediat, camerele de luat vederi l-au surprins pe Claudiu Petrila pe banca de rezerve, care plângea în hohote.

În acest sezon, Claudiu Petrila a marcact 5 goluri în toate competițiile pentru Rapid, reușind și 11 pase decisive. Cu 8 assist-uri doar în SuperLiga, „decarul” Rapidului este al treilea cel mai bun pasator din campionatul României, după Issouf Macalou și Alin Roman, fiecare cu câte 13 assist-uri.

Marian Aioani a ieșit accidentat în minutul 2

Claudiu Petrila nu a fost singurul fotbalist important pe care Rapid l-a pierdut în derby-ul cu Dinamo. Costel Gâlcă a rămas fără portarul titular, Marian Aioani, care s-a accidentat și a fost schimbat încă din minutul 2. În locul internaționalului român a intrat un debutant, puștiul de 18 ani Adrian Briciu.

Adrian Briciu a fost înlocuitorul lui Aioani, deoarece al doilea portar al Rapidului, Dejan Iliev a fost și el accidentat și a nu putut fi inclus în lot din cauza unei entorse. Debutul lui Briciu în tricoul alb-vișiniu a fost unul nefast. Tânărul goalkeeper rapidist a primit nu mai puțin de trei goluri, iar toate au fost parabile. Ba, mai mult, la prima reușită a „câinilor”, cea a lui Georgi Milanov, Briciu a comis o gafă uluitoare. Pe banca de rezerve pentru meciul cu Dinamo, Gâlcă mai avea la dispoziție un portar de 17 ani, pe Alex Șimonia.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
