Primul diagnostic al lui Petrila după accidentarea care l-a scos în lacrimi din derby-ul Dinamo – Rapid 3-1: minim o lună de pauză! Update Exclusiv

ADVERTISEMENT

Claudiu Petrila (25 de ani), poate cel mai bun fotbalist de la Rapid, s-a accidentat în a izbucnit în lacrimi după ce a ieșit de pe teren.

FANATIK a aflat în exclusivitate cât de gravă este accidentarea lui Claudiu Petrila, care s-a „rupt” în finalul derby-ului cu Dinamo, pierdut de alb-vișinii, scor 1-3. Din informațiile obținute de site-ul nostru, primul verdict al medicilor este unul crunt.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că „decarul” Rapidului a suferit o ruptură musculară profundă, iar această accidentare necesită o pauză de aproximativ două luni. Concret, gruparea de sub Podul Grant va afla cât de gravă e accidentarea lui Claudiu Petrila la RMN-ul pe care atacantul îl va efectua zilele următoare.

Claudiu Petrila a suferit o ruptură musculară și a trebuit să părăsească terenul în minutul 80 al derby-ului Dinamo – Rapid. Costel Gâlcă nu mai avea schimbări la dispoziție astfel că, în ultimele 10 minute, giuleștenii au evoluat în inferioritate numerică. Extrema stângă a Rapidului a fost scos pe brate de staff-ul medical al alb-vișiniilor. Imediat, camerele de luat vederi l-au surprins pe Claudiu Petrila pe banca de rezerve, care plângea în hohote.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, Claudiu Petrila a marcact 5 goluri în toate competițiile pentru Rapid, reușind și 11 pase decisive. Cu 8 assist-uri doar în SuperLiga, „decarul” Rapidului este al treilea cel mai bun pasator din campionatul României, după Issouf Macalou și Alin Roman, fiecare cu câte 13 assist-uri.

ADVERTISEMENT

Marian Aioani a ieșit accidentat în minutul 2

Claudiu Petrila nu a fost singurul fotbalist important pe care Rapid l-a pierdut în derby-ul cu Dinamo. Costel Gâlcă a rămas fără portarul titular, În locul internaționalului român a intrat un debutant, puștiul de 18 ani Adrian Briciu.

ADVERTISEMENT

Adrian Briciu a fost înlocuitorul lui Aioani, deoarece al doilea portar al Rapidului, Dejan Iliev a fost și el accidentat și a nu putut fi inclus în lot din cauza unei entorse. Debutul lui Briciu în tricoul alb-vișiniu a fost unul nefast. Tânărul goalkeeper rapidist a primit nu mai puțin de trei goluri, iar toate au fost parabile. Ba, mai mult, la prima reușită a „câinilor”, cea a lui Georgi Milanov, Briciu a comis o gafă uluitoare. Pe banca de rezerve pentru meciul cu Dinamo, Gâlcă mai avea la dispoziție un portar de 17 ani, pe Alex Șimonia.