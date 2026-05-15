Dezastru total pentru Dan Șucu la Rapid! A plătit salarii de peste 10 milioane de euro pentru încă un sezon în afara cupelor europene

Rapid a ratat și în acest sezon de SuperLiga accederea în cupele europene. De când a revenit în prima ligă, sub finanțarea lui Dan Șucu, echipa din Giulești nu a reușit niciodată să împlinească acest deziderat, deși mai de fiecare dată s-a aflat într-o postură foarte bună în acest sens la început de play-off. Scenariul s-a repetat și în această stagiune.

Încă un sezon ratat pentru Dan Șucu la Rapid, după investiții mai mult decât consistente

Echipa antrenată de Costel Gâlcă a fost constant pe primele locuri în prima parte a campionatului, inclusiv în pauza de iarnă, când, în plus, lotul a fost întărit destul de mult prin , Daniel Paraschiv și Talisson. În cazul primului dintre ei, este clar că a fost vorba despre un efort financiar consistent făcut de Dan Șucu în ceea ce privește salariul.

Asta în contextul în care anterior oricum Rapid cheltuise peste 50 de milioane de lei, mai exact 51, adică aproximativ 10 milioane de euro, doar cu salariile în anul fiscal 2025, În plus, inclusiv în acest sezon această situație s-a menținut.

Rapid a avut în acest sezon cele mai mari salarii din play-off. Clubul din Giulești, depășit la acest capitol doar de FCSB în SuperLiga

Așadar, în contextul în care formația patronată de Gigi Becali a fost în play-out, giuleștenii au fost „regii” din play-off la acest capitol. De notat că, în mod evident, aducerea lui Moruțan, și nu numai, a contribuit la creșterea fondului de salarii de la Rapid, astfel încât în prezent în principiu el ar trebui să fie mai mare de 51 de milioane de lei, cât a fost pentru anul fiscal precedent. Mijlocașul ofensiv are un salariu de 40.000 de euro pe lună, unul dintre cele mai mari din SuperLiga în acest moment,

De asemenea, Daniel Paraschiv a acceptat o remunerație lunară de 18.000 de euro când a venit la Rapid, dar s-a stabilit că suma ar putea ajunge chiar și la 25.000 de euro pe lună în funcție de anumite bonusuri de performanță stipulate în contract. În plus, pentru aducerea lui sub formă de împrumut de la Real Oviedo pentru jumătate de sezon a fost achitată suma de 100.000 de euro, Pentru transferul definitiv, giuleștenii vor fi nevoiți să mai plătească în această vară încă 500.000 de euro, cu mențiunea că această chestiune este opțională. În ceea ce îl privește pe Talisson,

Ca o paranteză, , cu toate că echipa roș-albastră a evoluat constant în ultimii ani în cupele europene, iar gruparea din Giulești nu. Totuși, este posibil ca acest lucru să nu se mai întâmple și de acum înainte, respectiv la anul, în condițiile în care iată că rapidiștii continuă să rateze acest obiectiv.

Revenind, că la Rapid se plătesc salarii extrem de bune reprezintă deja un fapt arhicunoscut în fotbalul românesc, inclusiv printre adversarele din SuperLiga, și chiar în rândul rivalelor din play-off. În acest sens relevant este episodul petrecut recent, când Dan Nistor de la U Cluj i-a criticat foarte dur în direct la TV pe jucătorii lui Gâlcă la finalul meciului direct din turul play-off-ului pentru modul în care ei se prezentau pe teren în perioada respectivă.

Chiar și rivalii știu că la Rapid sunt salarii foarte mari pentru SuperLiga

Atunci, mijlocașul a transmis că are anumite informații din interior vizavi de contractele fotbaliștilor de la Rapid, iar salariile lor sunt foarte mari pentru nivelul financiar existent în prezent în SuperLiga, motiv pentru care Nistor chiar și-a permis să îi certe pe adversarii săi pentru lipsa lor de implicare în joc. Ulterior, Cei doi au o relație destul de strânsă din perioada în care au fost coechipieri la Universitatea Craiova.

„Nu aș vrea să fiu răutăcios cu cei de la Rapid. Am un prieten aici foarte bun, nu vreau să îi dau numele, dar la ce salarii au și ce bani se investesc, unii jucători își bat joc de acest club. Așa am simțit. Sunt superficiali. Cred eu. Dar pe noi ne-a ajutat chestia asta și mă bucur că am câștigat. Nu îi cert, zic, așa, cu ghilimelele de rigoare. În fine, e problema lor”,