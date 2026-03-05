Dezastru total pentru iubita lui Adrian Kreiner. I-au blocat conturile și pierde vila de 2 milioane de euro, cea în care a murit milionarul. Documente oficiale

ADVERTISEMENT

O lovitură după alta pentru Adriana Viliginschi, fosta iubită a afaceristului Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023. Aflată în arest preventiv pentru acuzația de instigare la omor (într-un dosar distinct de cel al lui Kreiner), femeia riscă să rămână și fără conacul din Sibiu pe milionarul i l-a lăsat prin testament. Informația vine în contextul unei răsturnări spectaculoase de situație, când principalii suspecți de asasinarea lui Kreiner o acuză deschis pe Viliginschi că ”le-a vândut pontul” și ar fi orchestrat moartea acestuia pentru a pune mâna pe avere.

Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, executată silit de foștii avocați

Joi, 5 martie 2026, Tribunalul Sibiu a admis cererea procurorilor de prelungire cu încă 30 de zile a măsurii arestului preventiv pentru inculpata Adriana Emilia Viliginschi, despre care oamenii legii cred că și-ar fi învățat o prietenă cum să-și ucidă mama pentru a pune mâna pe avere. Pentru fosta iubită a lui Adrian Kreiner, lovitura este dublă. Pe de-o parte, ea trebuie să mai rămână o lună în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, iar pe de altă parte nu se poate prezenta într-un proces de care depinde întreaga avere moștenită de la Adrian Kreiner.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că la data de 6 noiembrie 2025, Adriana Viliginschi a primit o somație de executare silită din partea societății de avocatură Băcilă și Asociații, pentru recuperarea sumei de 84.195,88 de lei. Suma provine dintr-un contract de asistență juridică semnată de fosta iubită a lui Adrian Kreiner în 2023, pentru partajarea masei succesorale provenite de la milionarul sibian. Prin acesta, Viliginschi se obliga să achite societății un onorariu egal cu 3% în cazul bunurilor imobile și de 6% pentru cele mobile.

, un conac de 456 mp, dispus pe două niveluri, i-a rămas Adrianei prin testament, în timp ce restul proprietăților, conturile și acțiunile de la firme au ajuns la Vanessa, fiica afaceristului. Cele două moștenitoare au semnat contracte identice cu firma de avocatură, inclusiv pentru alte bunuri ale defunctului care urmau să ”apară” ulterior. Potrivit înțelegerii, acestea urmau să ajungă la Vanessa Kreiner, iar Adriana Viliginschi nu putea ridica pretenții pentru dobândirea lor.

ADVERTISEMENT

Adriana nu mai are acces nici la banii de pe Revolut

La mai puțin de o lună după ce a intrat oficial în posesia vilei din Sibiu, iubita lui Krener a solicitat întreruperea contractului cu firma de avocatură, căreia i-a interzis s-o mai reprezinte. În plus, ea nici nu ar fi achitat onorariul către aceasta, motiv pentru care firma a apelat la un executor judecătoresc. În iulie 2025, Judecătoria Sibiu a admis cererea de executare silită pentru recuperarea unei creanțe de 84.195,88 de lei pe care fosta parteneră a lui Adrian Kreiner o datorează avocaților săi.

ADVERTISEMENT

Executorul a trecut la poprirea conturilor Adrianei Viliginschi, , însă aici a găsit doar sume mici, de ordinul sutelor de lei. Ulterior, acesta a apelat la urmărirea silită a imobilului de pe strada Moldoveanu din Sibiu, singurul bun pe care femeia îl deținea în nume propriu. Procedura a fost înscrisă ca sarcină în Cartea Funciară a casei.

Iubita lui Kreiner nu s-a lăsat și a angajat alți avocați care au contestat în instanță executarea silită. Ea a invocat posibile cauze de nulitate absolută a contractului semnat cu ”Băcilă și Asociații”, precum și un conflict de interese, prin faptul că societatea a încheiat convenții atât cu ea cât și cu fiica lui Adrian Kreiner, care ar putea oricând să atace testamentul tatălui ei.

ADVERTISEMENT

Femeia riscă să rămână fără vilă pentru o datorie de 17.000 de euro

În plus, Adriana Viliginschi a susținut că riscă un prejudiciu uriaș ”întrucât s-a început executarea silită imobiliară pentru un bun în valoare de 1.200.000 de euro, în condițiile în care se execută o creanță de 17.000 de euro”.

De cealaltă parte, foștii avocați au acuzat-o de rea credință, prin faptul că și-a golit conturile și a refuzat să-i indice executorului alte bunuri care pot fi executate.

”Doar după ce și-a securizat bunurile obținute de pe urma lui Kreiner Adrian și după ce i-a fost explicat că, de principiu, orice alte bunuri ale defunctului (care ar fi putut apărea ulterior) vor reveni fiicei sale, debitoarea comunică hotărârea de ‘încetare’ a Contractului de asistentă juridică, arătând că: ‘Începând cu data prezentei 18.12.2023, vă aduc la cunoștinţă că nu mai aveți dreptul de a mă mai reprezenta și de a face nici un demers în numele subsemnatei’, menționând în mailul trimis: ‘(…), îmi pare atât de rău că trebuie să îți trimit asta, dar simt ca la nivel profesional nu rezonam. Vreau doar ca la nivel personal sa rămânem la fel’”, se arată în dosarul aflat pe rolul instanțelor.

Situație disperată pentru fosta logodnică a lui Adrian Kreiner: e în arest, nu mai are acces la bani și riscă să rămână fără casă

În august 2025, Adriana Viliginschi a înaintat două acțiuni la Judecătoria Sibiu: o suspendare provizorie și o contestație la executare. Prima a fost respinsă de judecători, dar în cel de-al doilea litigiu, magistrații au fost de acord să oprească pentru moment procedura de executare, până la o decizie definitivă referitoare la contestație.

În martie 2026, ea ar trebui să se prezinte în instanță, pentru a-și susține cauza, însă acest lucru va fi extrem de greu de realizat în condițiile în care se află în arest preventiv, iar conturile îi sunt blocate.

Vila din Sibiu în care a fost ucis Adrian Kreiner a fost scoasă la vânzare, de o agenție imobiliară, în octombrie 2025. Autorul anunțului a specificat că imobilul deține facilități de lux și se vinde complet mobilată și utilată, pentru suma de 2,1 milioane de euro.

Vila în care a murit Adrian Kreiner, promovată ca o fortăreață de lux

„Aceasta beneficiază de multiple facilități de lux și se vinde complet mobilată și utilată cu mobilier și aparatură de lux.

casă inteligenta cu sisteme automatizate pentru iluminat, climatizare, s istem antiefracție, supraveghere video

sistem de încălzire în pardoseală cu centrală termica elvețiana Thermocondes cu boiler apa caldă de 1000 Litri Rotex Sanicube

cu boiler apa caldă de 1000 Litri Rotex Sanicube sistem de climatizare Daikin pentru toate încăperile de locuit cu funcții de ventilare, uscare, încălzire, răcire, sistem de recirculare a aerului, termostate individuale în fiecare încăpere

pentru toate încăperile de locuit cu funcții de ventilare, uscare, încălzire, răcire, sistem de recirculare a aerului, termostate individuale în fiecare încăpere tâmplărie din lemn masiv cu geamuri termopan în 3 canturi, uși din lemn masiv, mobilier din lemn masiv Rositalia , pardoseală din lemn masiv de stejar, corpuri de iluminat Italia, candelabre din sticlă de Murano , oglinzi sticlă Italia, perdele din voal de mătase, draperii din mătase și catifea

, pardoseală din lemn masiv de stejar, corpuri de iluminat Italia, , oglinzi sticlă Italia, sistem audio Bose în living și garaj, chiuvete Villeroy&Boch , plită și cuptor electrice Italia, televizoare Samsung, mașină de spălat și uscător Miele

în living și garaj, , plită și cuptor electrice Italia, televizoare Samsung, acoperiș cu sistem de degivrare, scocuri ascunse legate la sistemul de canalizare

curte cu pavaje exterioare din granit, scări exterioare și parter pavate cu marmură

poartă automatizată cu video interfon

gazon cu sistem de irigare automatizată

porți acces cu automatizare, uși de garaj electrice

garaj interior pentru 4 mașini

sistem de securitate cu alarmă sonoră conectat la o firmă de securitate”, se arată în anunțul agenției imobiliare care a pus în vânzare imobilul.

Criminalii lui Adrian Kreiner spun că iubita acestuia este ”diabolică”

Adrian Kreiner a murit la finalul anului 2023, după ce trei indivizi au pătruns în vila de lux din Sibiu și l-au lovit cu sălbăticie cu scopul declarat de a afla unde are depozitați banii și obiectele de lux. Bărbații au fost identificați și condamnați la 30 de ani de închisoare, dar sentința nu este definitivă.

Acum, cei trei susțin că l-au lăsat în viață pe Adrian Kreiner și că Adriana Viliginschi că ar fi orchestrat jaful care a dus la moartea omului de afaceri. Ei au caracterizat-o drept ”diabolică” și spun că a fost ”creierul” întregii operațiuni.

Adriana Viliginschi, acuzată oficial de instigare și complicitate la omor

Dezvăluirile vin în contextul în care Adriana Viliginschi este implicată deja într-un alt dosar, în care e acuzată de instigare și complicitate la omor. În calitate de psiholog, ea i-ar fi dat sfaturi unei prietene pe nume Amiana despre cum să-și ucidă mama în vârstă de 66 de ani, fără să lase urme. Mobilul crimei ar fi fost o moștenire evaluată la un milion de euro.

După moartea mamei, tânăra a reușit să vândă mai multe proprietăți și să se mute rapid în Dubai. Un an mai târziu, când a revenit în țară pentru lichidarea ultimului imobil, ea a fost săltată de polițiști direct de la aeroport.

La audieri, polițiștii ar fi aflat despre implicarea iubitei lui Kreiner și au reținut-o și pe aceasta. Potrivit unor informații din presă, Adriana Viliginschi ar fi recunoscut acuzațiile care i se aduc.