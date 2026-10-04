Dezastru total pentru România! Englezii nu au stat mult pe gânduri și au dat verdictul înainte de meciul cu Suedia

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România are cel mai dezastruos debut din istorie în Liga Națiunilor. „Tricolorii” lui Hagi au încasat 12 goluri în trei partide și au suferit trei înfrângeri, iar la orizont se află un nou meci foarte dificil împotriva Suediei. Englezii au dat verdictul înaintea partidei de pe Arena Națională, iar conform pronosticului lor naționala României ar urma să rămână fără puncte în clasament și după acest meci.

Verdict sumbru pentru naționala României! Englezii au spus ce se va întâmpla în România – Suedia

România și Suedia se întâlnesc pentru a doua oară într-un interval de doar 10 zile. La meciul de pe Strawberry Arena, „tricolorii” au arătat cel mai bine de până acum, iar prima repriză făcută de elevii lui Hagi chiar a dat speranțe fanilor pentru următoarele partide.

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Din păcate, România a dezamăgit și a primit nu mai puțin de 10 goluri în următoarele partide, iar englezii nu dau șanse „tricolorilor” nici în următorul meci. Conform „previziunii” lor, Suedia ar urma să se impună din nou, să-și betoneze poziția de lider, în timp ce România s-ar afunda și mai tare în subsolul clasamentului

„Noi spunem: România – Suedia 1-2. Suedia are avantaj grație formei recente și a istoricului întâlnirilor directe, așa că o victorie în deplasare pare fezabilă, mai ales că va întâlni o echipă a României epuizată, care va încerca să acopere absențele din apărare.

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Gazdele sunt așteptate să marcheze și ele, având în vedere că Suedia a arătat carențe în defensivă în mandatul lui Potter, așa că ne așteptăm la goluri din partea ambelor echipe”, au scris cei de la

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Gică Hagi are probleme de lot înaintea meciului cu Suedia

Era de așteptat ca în 4 meciuri să existe și probleme de lot, tocmai de aceea Gică Hagi a convocat 32 de fotbaliști. După ce l-a pierdut pe Denis Drăguș la ultimul meci de campionat și nu a mai adus pe nimeni pentru a-l înlocui, iar înaintea lui pe Louis Munteanu. Astfel, pentru meciul cu Suedia niciun vârf de atac nu mai este prezent în lotul României.

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De asemenea, problemele nu sunt doar în ofensivă, ci și în defensivă. „Regele” nu-i va avea la dispoziție pe niciunul dintre cei doi stoperi care au început meciul cu Polonia. Radu Drăgușin a fost eliminat în meciul de la Varșovia, în timp ce Aici, Hagi îi poate folosi pe Coubiș, Racovițan, Matei Ilie sau Andrei Burcă.