Sport

Dezastru total pentru România! Englezii nu au stat mult pe gânduri și au dat verdictul înainte de meciul cu Suedia

4 înfrângeri din 4 meciuri pentru „tricolorii” lui Gică Hagi și prăbușire totală în clasament! Englezii au făcut o previziune sumbră pentru naționala de fotbal a României
Ciprian Păvăleanu
04.10.2026 | 15:09
Dezastru total pentru Romania Englezii nu au stat mult pe ganduri si au dat verdictul inainte de meciul cu Suedia
ULTIMA ORĂ
Verdict dur pentru meciul România - Suedia. Englezii au dat pronosticul. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

România are cel mai dezastruos debut din istorie în Liga Națiunilor. „Tricolorii” lui Hagi au încasat 12 goluri în trei partide și au suferit trei înfrângeri, iar la orizont se află un nou meci foarte dificil împotriva Suediei. Englezii au dat verdictul înaintea partidei de pe Arena Națională, iar conform pronosticului lor naționala României ar urma să rămână fără puncte în clasament și după acest meci.

Verdict sumbru pentru naționala României! Englezii au spus ce se va întâmpla în România – Suedia

România și Suedia se întâlnesc pentru a doua oară într-un interval de doar 10 zile. La meciul de pe Strawberry Arena, „tricolorii” au arătat cel mai bine de până acum, iar prima repriză făcută de elevii lui Hagi chiar a dat speranțe fanilor pentru următoarele partide.

ADVERTISEMENT

Din păcate, România a dezamăgit și a primit nu mai puțin de 10 goluri în următoarele partide, iar englezii nu dau șanse „tricolorilor” nici în următorul meci. Conform „previziunii” lor, Suedia ar urma să se impună din nou, să-și betoneze poziția de lider, în timp ce România s-ar afunda și mai tare în subsolul clasamentului

„Noi spunem: România – Suedia 1-2. Suedia are avantaj grație formei recente și a istoricului întâlnirilor directe, așa că o victorie în deplasare pare fezabilă, mai ales că va întâlni o echipă a României epuizată, care va încerca să acopere absențele din apărare.

ADVERTISEMENT
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe...
Digi24.ro
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe lucruri pe care le știm despre ascensiunea naziștilor sunt greșite

Gazdele sunt așteptate să marcheze și ele, având în vedere că Suedia a arătat carențe în defensivă în mandatul lui Potter, așa că ne așteptăm la goluri din partea ambelor echipe”, au scris cei de la Sportsmole.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de UEFA în privința arbitrului meciului Polonia - România, după controversa...
Digisport.ro
Decizia luată de UEFA în privința arbitrului meciului Polonia - România, după controversa cauzată de eliminarea lui Drăgușin

Gică Hagi are probleme de lot înaintea meciului cu Suedia

Era de așteptat ca în 4 meciuri să existe și probleme de lot, tocmai de aceea Gică Hagi a convocat 32 de fotbaliști. După ce l-a pierdut pe Denis Drăguș la ultimul meci de campionat și nu a mai adus pe nimeni pentru a-l înlocui, Gică Hagi l-a pierdut și pe Daniel Bîrligea, iar înaintea lui pe Louis Munteanu. Astfel, pentru meciul cu Suedia niciun vârf de atac nu mai este prezent în lotul României.

ADVERTISEMENT

De asemenea, problemele nu sunt doar în ofensivă, ci și în defensivă. „Regele” nu-i va avea la dispoziție pe niciunul dintre cei doi stoperi care au început meciul cu Polonia. Radu Drăgușin a fost eliminat în meciul de la Varșovia, în timp ce Virgil Ghiță va fi suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene. Aici, Hagi îi poate folosi pe Coubiș, Racovițan, Matei Ilie sau Andrei Burcă.

”Este acest moment mai greu decât ratarea barajului cu Slovenia?”. Gică Hagi a...
Fanatik
”Este acest moment mai greu decât ratarea barajului cu Slovenia?”. Gică Hagi a răspuns fără să stea pe gânduri la întrebarea FANATIK
Cel mai mare regret al lui Leo Messi. Sfatul pe care l-a oferit...
Fanatik
Cel mai mare regret al lui Leo Messi. Sfatul pe care l-a oferit celor trei băieți
Meme Stoica, dezvăluiri de la antrenamentele lui Reghe: „A adus Germania la FCSB!...
Fanatik
Meme Stoica, dezvăluiri de la antrenamentele lui Reghe: „A adus Germania la FCSB! E mult schimbat”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Emil Grădinescu, sunat de Gigi Becali după meciul FCSB-ului! Ce a vrut să-i...
iamsport.ro
Emil Grădinescu, sunat de Gigi Becali după meciul FCSB-ului! Ce a vrut să-i transmită afaceristul: 'A fost singura dată din viața mea când am vorbit cu el la telefon'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!