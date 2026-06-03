Dezastrul Aioani: adio, națională pentru gafeurul Rapidului? Ce decizie ia Gică Hagi

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Marian Aioani, portarul titular al Rapidului din ultimul sezon de SuperLiga, a gafat din nou extrem de grav, la al doilea meci în tricoul naționalei. Goalkeeperul de 26 de ani a fost la un pas de a-i strica debutul lui Gică Hagi pe banca ”tricolorilor”. Norocul său s-a numit Louis Munteanu, care a salvat o remiză. Ce va face ”Regele” după eroarea fostului său elev de la Farul?

Marian Aioani a comis-o din nou la națională: ”Are momente când intră în transă”

România a remizat marți, pe Mikheil Meskhi Stadium din Tbilisi, 1-1 cu Georgia, în amicalul care a însemnat debutul lui Gică Hagi, 61 de ani, în cel de-al doilea mandat pe banca primei reprezentative. Elevii ”Regelui” s-au văzut conduși pe tabelă imediat după pauză. S-a întâmplat după o mare gafă a lui Aioani. Portarul Rapidului a scăpat în față o centrare, iar Giorgi Kvilitaia a marcat cu poarta goală. România nu a rămas datoare și a revenit repede în joc. Intrat la pauză în locul lui Florinel Coman, Louis Munteanu a fructificat perfect o centrare a lui Screciu. Atacantul lui DC United l-a învins cu o lovitură de cap spectaculoasă pe portarul lui Liverpool, Giorgi Mamardașvili.

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În ediția specială FANATIK SUPERLIGA de miercuri, 3 iunie 2026, prilejuită de re-debutul lui Gică Hagi în postura de selecționer la echipa națională, invitații lui Horia Ivanovici s-au pronunțat și asupra evoluției portarului Rapidului. După ce și-a îngropat colegii în amicalul cu Slovacia, din martie, .

”Cred că are momente când intră în transă, deși până la greșeala pe care a făcut-o are niște intervenții foarte bune”, a spus Dănuț Lupu, după greșeala lui Aioni. ”Dacă nu ar fi greșit, am fi spus: domne, ce inspirat a fost. Are și o perioadă mai grea. A avut acest final de sezon, cu problemele de la Rapid. Nu are contract. Atunci când vrei să faci mai mult decât trebuie…”, a fost și părerea lui Cristi Balaj.

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Va mai fi convocat Aioani de Gică Hagi după gafa din Georgia?

În acest moment, după o ”dublă” de gafe în ultimele două prezența între buturile naționalei, apare întrebarea logică dacă Marian Aioani va mai beneficia de încrederea lui Gică Hagi. Va mai fi acesta convocat pe viitor? Invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA sunt de părere că, momentan, șansele sunt mici. Pe viitor însă, dacă Aioani va juca bine la Rapid sau la altă echipă, el poate reveni în atenția selecționerului.

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”(n.r. După gafa cu Georgia, îl mai vedem pe Aioani la lot?) ”La lot, da, dar titular nu”, a spus Marius Mitran. ”Acum, nu cred că-l mai cheamă. Depinde de evoluțiile pe care le are. Dacă rămâne la Rapid sau își găsește o echipă și apără foarte bine, cred că îl mai cheamă”, a spus fostul mare jucător de la națională, Dănuț Lupu.

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De notat că , amicalul cu Slovacia din luna martie, scor 0-2. În primăvară, portarul Rapidului a pasat inexplicabil direct către Lobotka, cel care era complet liber în fața careului. Vlad Dragomir a încercat să salveze situația, dar mingea a ajuns la David Strelec, cel care a marcat pentru 2-0.