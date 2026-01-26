Sport
Dezastrul cu Dinamo Zagreb din Europa League a umplut conturile FCSB. Câți bani a câștigat Gigi Becali și cum a fost posibil

FCSB a suferit o înfrângere dură în fața celor de la Dinamo Zagreb, scor 1-4, dar Gigi Becali continuă să își umple conturile cu banii din Europa League. Cum a fost posibil.
Marian Popovici
26.01.2026 | 09:00
Dezastrul cu Dinamo Zagreb din Europa League a umplut conturile FCSB. Câți bani a câștigat Gigi Becali și cum a fost posibil. Sursa: colaj Fanatik
FCSB a suferit o înfrângere dură în fața celor de la Dinamo Zagreb, scor 1-4, în penultima etapă din Europa League. Campioana României are nevoie de un joc al rezultatelor miraculos ca să se califice în play-off, după meciul din ultima etapă cu Fenerbahce.

FCSB face bani din Europa League și la înfrângeri! Cum și-au asigurat 225.000 de euro

Din punct de vedere sportiv lucrurile arată rău pentru FCSB, dar din punct de vedere financiar lucrurile merg bine. În ciuda înfrângerii, campioana României și-a asigurat încă 225.000 de euro din Europa League.

Eșecurile celor de la Maccabi Tel Aviv, Malmo și Utrecht au asigurat faptul că FCSB nu va încheia pe locul 34, 35 sau 36 în faza principală din Europa League. Fiecare loc în plus asigură extra 75.000 de euro din clasamentul Europa League.

Astfel, la finalul etapei FCSB și-a asigurat 225.000 de euro datorită clasamentului. Iar ultima etapă, cu Fenerbahce, motivația este, în primul rând financiară pentru că sunt șanse mici ca FCSB să prindă locul 23 sau 24.

Miză financiară importantă cu Fenerbahce!

O victorie cu Fenerbahce ar aduce, pe lângă succesul de palmares, 450.000 de euro în conturile clubului plus alte câteva sute de mii de euro din clasament. Fiecare loc în plus la finalul fazei ligii aduce extra 75.000 de euro.

Așadar, miza meciului de joi este una foarte importantă din punct de vedere financiar. În cazul în care FCSB va prinde miraculos un loc în play-off, pe lângă acești bani va mai încasa un bonus de un milion de euro.

Până acum, FCSB și-a asigurat aproximativ 8.000.000 de euro din acest sezon european. Campioana României are însă mari probleme în campionat, acolo unde este departe de play-off, după 0-1 cu FC Argeș.

  • 225.000 de euro și-a asigurat FCSB după înfrângerea cu Dinamo Zagreb
  • 29 este locul ocupat de FCSB
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
