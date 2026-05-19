Dezastrul de la Atena, momentul de cotitură în sezonul Universităţii Craiova: „Urăsc să pierd, dar dacă pierd mai bine o fac în acest fel” Dezvăluiri din vestiar: „Nu putem juca în Conference, o să luăm campionatul!”

Universitatea Craiova a făcut un sezon excepțional la finalul căruia a reușit să câștige atât campionatul, cât și Cupa României. Nimic nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi fost momentul de cotitură de la Atena, din ultima etapă din faza principală a Conference League.

Universitatea Craiova a trecut cu brio peste drama de la Atena

Mario Felgueiras a știut că U Craiova va lua campionatul în momentul în care oltenii au fost eliminați dramatic din Conference League. În decembrie 2025, Craiova a avut 2-0 în deplsarea de la Atena, „Eu nu vreau să spun că am fost sigur. Încrederea pe care am avut-o a venit de la jucători. Ce au arătat ei. Nu am fost supărat, am fost foarte dezamăgit, trist, dar le-am spus la toți. ‘Nu putem juca în Conference, o să luăm campionatul!’. Noi am fost criticați. E normal. Când se pierde și cum s-a pierdut, apar emoțiile și sentimente pe care nu avem capacitatea să le gestionăm. Dar rolul nostru este să fim mai calmi, să fim conștienți de ce se poate întâmpla pe viitor.

Eu știam că dacă vom juca și în primăvara europeană, erau șanse mici să fim la fel de puternici și în campionat, mai ales că dacă mergeam mai departe în Conference aveam șanse să ajungem cât mai sus și nu cred că ne ajuta pe final de campionat. Frustrarea pe care am văzut-o imediat după meci și apoi când ne-am strâns la petrecerea de Crăciun, mi-am dat seama că suntem foarte aproape să fim campioni”, a declarat Mario Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Filipe Coelho, reacție de campion după înfrângerea cu AEK

Oltenii au condus până în minutul 90+8, însă AEK a câștigat cu 3-2! Echipa lui Filipe Coelho a terminat grupa pe locul 25 și „A fost poate cel mai important moment. Am jucat împotrival lui AEK Atena, care acum e campioana Greciei și am făcut-o foarte bine. Am luat două goluri în ultimele minute. Au fost multe motive. S-a spus că nu am fost un antrenor bun. Eu nu cred asta despre mine, dar respect alte păreri. Din punctul meu de vedere s-au dat prea multe minute de prelungiri.Urăsc să pierd! Dar dacă trebuie să pierd un meci, prefer să pierd în acest fel. Am fost foarte mândru de fotbaliștii mei.

Vorbiți despre AEK, știu că a fost un moment important, dacă după 7 luni mai vorbim despre acest meci. Ați petrecut destul de mult timp despre meciul cu AEK. Dar eu prefer să fiu într-un echilibru. Am vorbit 6-7 luni despre AEK. Și am vorbit doar 1-2 zile când am vorbit împotriva unei echipe din Germania după 40 ani. Nu s-a vorbit mai mult despre această performanță. Putem să vorbim despre AEK, dar să nu uităm despre Mainz”, a declarat și Filipe Coelho.

