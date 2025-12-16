Dezastrul descoperit de Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Evoluția datoriilor de la STB: ce arată cifrele

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu, ales primar al Bucureștiului pe 7 decembrie 2025, a declarat că a descoperit dezastru în instituția pe care o va avea în subordine: datoriile au sărit în aer la companiile locale, STB și Termoenergetica.

Dezastrul descoperit de Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Situația STB, în cifre

Liberalul care a plecat de la sectorul 6 pentru a lua în piept problemele de la primăria generală a spus că Societatea de Transport din București este în insolvență, iar la Termoenergetica totul „e praf”. FANATIK a verificat informațiile făcute de Ciprian Ciucu, care se plânge de datoriile uriașe pe care le-a moștenit de la primarii anteriori. Când au început să crească datoriile companiei STB? Există un an în care s-au dublat, iar sumele pe care firma trebuie să le plătească statului au crescut constant depășind, în 2024, miliardul de lei.

Dacă ne uităm la ultimii 15 ani, datoriile Societății de Transport au crescut cel mai mult în perioada în care instituția era coordonată de Mai precis, în primul an de pandemie, 2020, datoriile STB au crescut de la 625 de milioane (datele din 2019) la aproape 1,1 miliarde.

Analizând evoluția datoriilor, vârful maxim a fost atins în 2022, când s-a ajuns la suma de 1.225.000.000. În 2023, datoriile au scăzut la 1.127.000.000, iar în 2024 s-a ajuns la 1.181.000.000 lei.

Datoriile STB – evoluția din 2010 până în prezent

Datoriile STB, în ultimii ani:

2010: 253.094.000 de lei (primar );

2011: 230.842.000;

2012: 241.578.000;

2013: 256.578.000;

2014: 437.972.000;

2015: 383.604.000 (primari interimari: Ștefănel Dan Marin și Ioan Sava);

2016: 338.236.000 (primar: Gabriela Firea);

2017: 218.377.000;

2018: 277.249.000;

2019: 625.474.000;

2020: 1.082.144.000 (primar: Nicușor Dan);

2021: 1.048.906.000;

2022: 1.225.589.000;

2023: 1.127.266.000;

2024: 1.181.854.000.

Cel mai profitabil an pentru STB a fost 2014

Ce profituri a înregistrat STB în anii enumerați mai sus? Cel mai bun an pentru STB a fost 2014, când compania a avut un profit net de peste 46 de milioane de lei. Anii care au urmat după aceea au fost pe pierderi. În 2016, de pildă, s-a ajuns la câștiguri totale de 301.000 de lei. În 2017, profitul a urcat la peste 7 milioane, dar nu s-a menținut și în anul următor, când a scăzut la 1 milion. În 2020, compania a cunoscut un nou boom înregistrând un profit net de 26 de milioane de lei. Profiturile modeste au continuat în anii de după declararea pandemiei de coronavirus: 306.000 în 2021, 401.000 în 2022, 563.000 în 2023 și 612.000 de lei în 2024.

Ce cheltuieli a avut STB de-a lungul ultimilor ani? 2024 a fost anul în care s-a atins vârful 1,8 miliarde de lei. În 2023, firma a cheltuit 1,5 miliarde lei, iar în 2022 1,4 miliarde.

Compania de transport public, în mijlocul unor controverse uriașe în ultimii ani

STB s-a lovit de multe controverse, fiind una din companiile pentru care politicienii locali se certau cel mai mult, dincolo de eternele discuții pe apă caldă și încălzire. Firma a fost implicată în multe scandaluri de achiziții. În 2022, compania a fost obligată de instanță să cumpere 40 de tramvaie pentru care nu avea bani. Neînțelegerile legate de contracte și termene au adus penalități financiare, inclusiv amenzi, disputele purtându-se între STB și furnizori sau autoritățile locale.

De asemenea, în urma unui audit interne efectuat acum trei ani, s-a aflat că există un supraconsum de carburanți, achiziții suspecte și facturi posibil umflate, ceea ce a alimentat acuzațiile de management defectuos. În același an 2022, societatea a fost zguduită din temelii după grevele și conflictele avute de angajați cu sindicatele, când mai multe persoane au fost concediate în urma pierderilor financiare. A fost pusă la îndoială și siguranța călătorilor după autobuzele achiziționate de Firea, existând cazuri în care mașinile se defectau, deși proaspăt cumpărate.