Naționala României continuă să aibă probleme uriașe în defensivă! Tricolorii au încasat gol și în confruntarea cu Bosnia și Herțegovina, din ultima etapă a Nations League, și au ajuns la o serie de 12 partide consecutive fără să păstreze poarta intactă. Ultimul meci în care România nu a primit gol a avut loc în urmă cu mai bine de un an, împotriva Austriei.
România dispută marți, 17 noiembrie, ultimul meci din actuala ediție a Nations League. Tricolorii au făcut deplasarea la Zenica după victoria cu Polonia, scor 2-1, primul succes obținut sub comanda lui Gică Hagi în această competiție. Chiar și așa, situația din clasament rămâne complicată, iar România are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a mai spera la evitarea ultimului loc în grupa B4.
Problemele din defensivă au ieșit din nou la suprafață pe stadionul Bilino Polje. Bosnia și Herțegovina a deschis scorul în minutul 44 prin Tahirovic, după o gafă colosală a lui Rațiu, iar naționala României a bifat astfel al 12-lea meci consecutiv în care primește cel puțin un gol.
Actuala ediție din Nations League a scos și mai mult în evidență dificultățile tricolorilor. România a încasat 14 goluri în primele cinci etape, inclusiv șase în deplasarea din Polonia și patru pe teren propriu împotriva Bosniei. Chiar și victoria cu Polonia, scor 2-1, a venit cu un gol primit. Cu reușita bosniacilor de la Zenica, seria a ajuns la 12 partide consecutive
Ultimul meci în care România a reușit să nu primească gol a avut loc pe 12 octombrie 2025, împotriva Austriei, în preliminariile Campionatului Mondial. Tricolorii, pregătiți atunci de Mircea Lucescu, s-au impus cu 1-0 pe Arena Națională, în fața a aproape 40.000 de spectatori. Virgil Ghiță a marcat golul victoriei în minutul 90+5, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Ianis Hagi.