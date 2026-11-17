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Naționala României continuă să aibă probleme uriașe în defensivă! Tricolorii au încasat gol și în confruntarea cu Bosnia și Herțegovina, din ultima etapă a Nations League, și au ajuns la o serie de 12 partide consecutive fără să păstreze poarta intactă. Ultimul meci în care România nu a primit gol a avut loc în urmă cu mai bine de un an, împotriva Austriei.

România, din nou cu gol primit în Nations League! Problemele din defensivă continua

România dispută marți, 17 noiembrie, ultimul meci din actuala ediție a Nations League după victoria cu Polonia, scor 2-1, primul succes obținut sub comanda lui Gică Hagi în această competiție. Chiar și așa, situația din clasament rămâne complicată, iar România are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a mai spera la evitarea ultimului loc în grupa B4.

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Problemele din defensivă au ieșit din nou la suprafață pe stadionul Bilino Polje. Bosnia și Herțegovina a deschis scorul în minutul 44 prin Tahirovic, după o gafă colosală a lui Rațiu, iar naționala României a bifat astfel al 12-lea meci consecutiv în care primește cel puțin un gol.

Serie fără sfârșit pentru România! 12 meciuri consecutive fără poarta intactă

a scos și mai mult în evidență dificultățile tricolorilor. România a încasat 14 goluri în primele cinci etape, inclusiv șase în deplasarea din Polonia și patru pe teren propriu împotriva Bosniei. Chiar și victoria cu Polonia, scor 2-1, a venit cu un gol primit. Cu reușita bosniacilor de la Zenica, seria a ajuns la 12 partide consecutive

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Cele 12 meciuri consecutive în care România a primit gol, incluzând partida cu Bosnia și Herțegovina:

17 noiembrie 2026: Bosnia și Herțegovina – România 1-1 (la pauză)

14 noiembrie 2026: România – Polonia 2-1

5 octombrie 2026: România – Suedia 0-1

2 octombrie 2026: Polonia – România 6-0

28 septembrie 2026: România – Bosnia și Herțegovina 2-4

25 septembrie 2026: Suedia – România 2-1

6 iunie 2026: România – Țara Galilor 2-1

2 iunie 2026: Georgia – România 1-1

31 martie 2026: Slovacia – România 2-0

26 martie 2026: Turcia – România 1-0

18 noiembrie 2025: România – San Marino 7-1

15 noiembrie 2025: Bosnia și Herțegovina – România 3-1

România nu a mai păstrat poarta intactă din octombrie 2025! Austria, ultima adversară care nu a marcat

Ultimul meci în care România a reușit să nu primească gol a avut loc pe 12 octombrie 2025, împotriva Austriei, în preliminariile Campionatului Mondial. Tricolorii, pregătiți atunci de Mircea Lucescu, s-au impus cu 1-0 pe Arena Națională, în fața a aproape 40.000 de spectatori. Virgil Ghiță a marcat golul victoriei în minutul 90+5, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Ianis Hagi.