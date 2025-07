Dezastrul FCSB în cifrele Wyscout. Cei mai slabi jucători din meciul de Champions League cu Shkendija

FCSB a suferit o nouă mare dezamăgire în preliminariile UEFA Champions League. După ce, în urmă cu o săptămână, campioana României a fost învinsă în Andorra de Inter Club d’Escaldes, acum bucureștenii au cedat în Macedonia, în fața celor de la Shkendija. FANATIK vă prezintă cifrele dezastrului de la Skopje.

ADVERTISEMENT

FCSB, fără idei la Skopje. Cifrele care arată haosul din jocul campioanei României

La prima vedere, FCSB părea clar favorită în confruntarea din Macedonia. Bucureștenii au făcut însă un joc modest, iar Shkendija i-a taxat pe băieții lui Elias Charalambous. Am consultat raportul întocmit de platforma de statistici Wyscout și am putut observa câteva probleme mari în jocul campioanei României.

FCSB pare echipa care a controlat jocul: a avut 61% posesie, aproape dublul timpului de posesie pură față de adversar, și un total de 459 de pase completate, față de doar 252 ale lui Shkendija. Dar această posesie s-a dovedit a fi sterilă, fără progresie reală și fără finalitate.

ADVERTISEMENT

Shkendija a reușit să creeze mai mult cu mai puțin, datorită unui pressing bine plasat și unui joc direct și vertical. Macedonenii au avut un xG mai mare, un număr mai mare de șuturi periculoase și i-au pus probleme reale lui Ștefan Târnovanu,

Statistici-cheie ale meciului Shkendija – FCSB 1-0

Deși FCSB domină multe dintre cifrele „de volum” (posesie, pase, incursiuni), echipa din Macedonia a fost superioară în intensitate, eficiență și eficacitate. Raportul xG și procentajul duelurilor câștigate relevă clar că echipa mai agresivă a meritat victoria.

ADVERTISEMENT

Căpitanul a lăsat de dorit. Darius Olaru, din nou sub așteptări

Darius Olaru, căpitanul campioanei României, încă nu își găsește ritmul după accidentarea suferită în luna ianuarie. Mijlocașul de la FCSB a făcut un meci modest. Nu a reușit mai nimic pe plan ofensiv și nu a coborât în apărare pentru a-și ajuta colegii. Ba mai mult, a greșit mai multe pase simple și și-a pus echipa în pericol. Fotbalistul trece printr-o perioadă extrem de proastă, iar asta se vede și în rezultate.

ADVERTISEMENT

xG: 0.26

Pase reușite: 45 / 66 (68%)

Dueluri câștigate: 7 / 15

Driblinguri reușite: 2 / 3

Pierderi în propria jumătate: 9

Recuperări în jumătatea adversă: 3

ADVERTISEMENT

David Miculescu, ratări peste ratări. Atacantul campioanei României putea schimba soarta meciului din Macedonia

Elias Charalambous l-a titularizat pe David Miculescu în meciul de la Skopje. Deși a jucat 90 de minute, atacantul nu a avut aproape nicio realizare. A luat mai multe decizii greșite în zona ofensivă și, mai mereu, a părut cu o viteză în minus față de fundașii macedoneni. A avut șansa de a înscrie, însă a ratat, iar la capitolul pase a fost unul dintre cei mai slabi de pe teren.

xG total: 0.46 (cel mai mare din echipă)

(cel mai mare din echipă) Pase reușite: 19 / 37 (51%)

Precizie pase: 51% (cea mai slabă din echipă)

(cea mai slabă din echipă) Dueluri câștigatel: 3 / 13 (23%)

Driblinguri reușite: 1 / 1

Mingi pierdute: 13

Recuperări în jumătatea adversă: 1

Pase progresive: 2 / 2

Centrări 1 / 3

„Tase” a ieșit în evidență doar cu faultul grosolan din repriza a doua

Mijlocașul campioanei României și-a lovit un adversar din plin la mijlocul terenului și a văzut direct cartonașul roșu. Nici până atunci, însă, „Tase” nu a avut prea multe realizări pe teren. A lovit bara cu un șut frumos, dar cam atât. Și el a greșit multe pase simple și a părut că nu își găsește locul.

xG total: 0.26

Pase reușite: 36 / 59 (61%)

Dueluri câștigate: 6 / 16 (38%)

Driblinguri: 2 / 4

Mingi pierdute: 9

Faulturi comise: 2

Cartonaș roșu: 1

Pase progresive: 5 / 7

Gigi Becali a făcut anunțul. Perianu și Ștefănescu, out de la FCSB. Cifrele celor doi jucători intrați în partea secundă

Nici jucătorii veniți de pe bancă nu au adus mai nimic la Skopje. FCSB, ce-i drept, a avut un lot destul de subțire. Octavian Popescu, Ovidiu Perianu și Marius Ștefanescu nu au reușit să vină cu un plus de energie.

Cifre Ovidiu Perianu în Shkendija – FCSB 1-0:

Minute jucate: 35′

xG: 0.00

xA (Expected Assists): 0.01

Pase reușite: 18 / 29 (62%)

Dueluri câștigate: 5 / 12 (42%)

Mingi pierdute în propria jumătate: 3

Contribuții ofensiv: 0 (fără șut, fără pasă cheie)

Statisticile lui Marius Ștefănescu:

Minute jucate: 35 ‘

‘ xG: 0.01

xA: 0.00

Pase reușite: 17 / 29 (59%)

Pase progresive: 2 / 2 (100%)

Dueluri câștigate / total: 4 / 13 (31%)

Driblinguri: 2 / 0 (0%)

Pierderi de minge: 13

”Bine că am tras niște concluzii. Sunt niște concluzii. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Cică e bine la antrenamente, dar nu are ce să caute la echipa asta. Perianu și Ștefănescu nu au ce căuta la echipa asta. Mâine, ordinul meu este ca Edjouma și Băluță să fie înapoi la echipă și ies Perianu și Ștefănescu”, a declarat Gigi Becali, imediat după meciul de la Skopjie, conform

FCSB, start fals de sezon. Ce se întâmplă cu echipa care a luat titlul la pas în Superliga României

FCSB are probleme vizibile în acest debut de sezon. Roș-albaștrii par într-un moment de lipsă totală de inspirație. Jocul arată foarte rău, iar una dintre explicații ar putea fi aceea că, în primul 11, se regăsesc foarte mulți fotbaliști pe poziții neobișnuite.

Juri Cisotti, mijlocaș la bază, a fost nevoit să joace în flancul stâng al atacului din lipsă de soluții, iar Florin Tănase a evoluat ca vârf fals, întrucât Bîrligea și Alibec sunt accidentați. Ba mai mult, el a făcut adesea schimb de poziții cu David Miculescu. În multe momente, jucătorii campioanei României se încurcau pur și simplu pe teren.