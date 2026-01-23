Dezastrul FCSB-ului a făcut deliciul românilor. Digi Sport, pe locul 2 în topul audiențelor cu meciul de la Zagreb

ADVERTISEMENT

Meciul de joi seara dintre Dinamo Zagreb și FCSB, încheiat cu eșecul roș-albaștrilor (scor 1-4), a adus în fața micilor ecrane sute de mii de români. Partida a performat foarte bine pe DigiSport, post care a ajuns pe locul doi în mai multe categorii de public.

Dinamo Zagreb – FCSB, audiențe spectaculoase. Câți români s-au uitat la înfrângerea campioanei României

Transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, meciul a avut audiențe spectaculoase în special pe publicul comercial. Pe targetul Urban, Digi Sport 1 a înregistrat un rating de 3,71 și un share (cotă de piață) de 12,5%, ceea ce se traduce printr-o audiență de 366.000 de telespectatori. Aceste cifre care au plasat partida pe poziția secundă în topul general al posturilor TV din intervalul 22:02 – 23:55.

ADVERTISEMENT

Și pe publicul Urban Bărbați 21-59 ani, Digi Sport 1 a atras 129.000 de telespectatori, adică un rating de 4,96 și share de 17,7%, clasându-se din nou pe locul secund.

Digi Sport 1 a depășit în audiențe (355.000 de telespectatori pe Urban) sau Kanal D (204.0000 de telespectatori pe Urban).

ADVERTISEMENT

Digi Sport 1, pe locul 3 la publicul Național

Pe targetul Național, , adică 671.000 de telespectatori și un share de 12,7%, cifre care au plasat postul pe primul loc între canalele de sport și pe al treilea în clasamentului general al televiziunilor din interval.

ADVERTISEMENT

În comparație, Prima Sport 1 a contabilizat 219.000 de telespectatori (share 4,1%) pe targetul Național și 38.000 (share 5,2%) pe publicul Masculin Urban, diferența arătând clar că grosul audienței s-a concentrat pe Digi Sport 1.

Cum a arătat topul televiziunilor în timpul partidei Dinamo Zagreb – FCSB

Audiențe Dinamo Zagreb – FCSB (sursa: Kantar Media)

ADVERTISEMENT

Național:

Antena 1 – 780.000 de telespectatori Pro TV – 776.000 telespectatori Digi Sport 1 – 675.000 telespectatori Kanal D – 392.000 telespectatori Happy Channel – 229.000 telespectatori România TV – 228.000 telespectatori Prima Sport 1 – 219.000 telespectatori

Urban:

Antena 1 – 438.000 telespectatori Digi Sport 1 – 366.000 telespectatori Pro TV – 355.000 telespectatori Kanal D – 204.000 telespectatori România TV – 140.000 telespectatori Prima Sport 1 – 122.000 telespectatori Happy Channel – 117.000 telespectatori

Urban bărbați 21-59 ani:

Pro TV – 142.000 telespectatori Digi Sport 1 – 129.000 telespectatori Antena 1 – 110.000 telespectatori Prima Sport 1 – 38.000 telespectatori Kanal D – 34.000 telespectatori Film Café – 30.000 telespectatori România TV – 26.000 telespectatori

Înfrângere usturătoare pentru FCSB în Croația

FCSB a suferit o înfrângere drastică în fața echipei Dinamo Zagreb, scor 4-1, într-un meci disputat pe 22 ianuarie 2026, în cadrul etapei a 7-a din faza ligii UEFA Europa League.

Partida s-a jucat pe stadionul Maksimir iar după primul sfert de oră, echipa gazdă conducea deja cu 2-0. Până la pauză, campioana României a reușit să reducă din handicap, dar în repriza secundă n-a mai putut ține pasul cu adversarii și a mai primit două goluri.

Ce șanse mai are campioana României să se califice în play-off-ul Europa League

FCSB mai are un singur meci în faza grupelor, împotriva echipei turce Fenerbahce. Roș-albaștrii mai au doar șanse teoretice să de califice în play-off-ul Europa League.

Avem nevoie în ultima etapă de o victorie la scor cu cu Fenerbahce pentru a acumula 9 puncte și pentru a putea spera că am putea urca pe locurile de play-off. În același timp, este obligatoriu ca echipele aflate în fața FCSB în clasamentul Europa League (Ludogoreț, Lille sau Feyenoord) să piardă pe linie.

Locul 24 este ultimul care poate duce în faza play-off-ului Europa League.