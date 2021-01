Dezastrul produs de protestatarii de la Washington: jurnaliști atacați și birouri din Capitoliu distruse. Video

Protestatarii din SUA care au dat năvală miercuri în Capitoliul din Capitala statului au lăsat în urma lor un adevărat dezastru. Le-au căzut victime atât birourile instituției, cât și jurnaliștii care transmiteau de la fața locului.

Ore bune, membrii Congresului s-au baricadat în interior, după ce susținătorii lui Donald Trump au luat cu asalt clădirea Capitoliului de la Washington, miercuri, în ziua în care urma să fie validată victoria lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie 2020.

În drumul lor către clădirea oficială unde se decidea viitorul Americii, fanii actualului președinte au atacat și reprezentanții presei aflați în fața Capitoliului.

Zeci de mii de susținători ai lui Donald Trump s-au adunat lângă Capitoliu, miercuri după amiaza, în zona Washington DC, fiind nemulțumiți de modul în care Donald Trump a pierdut alegerile.

Ulterior, aceștia au pătruns în clădirea Capitoliului, acolo unde au intrat în mai multe birouri importante ale oficialilor americani. În urma lor a rămas un adevărat haos.

JUST IN |√ #BREAKING: Video shows damage left behind in the office of a Senate Parliamentarian and her staff, located on the first floor of the Capitol, right next to one of the main doors that was breached.#CapitolHill#BreakingNews pic.twitter.com/SmM2L4YDt0

— JUST IN | World (@justinbroadcast) January 7, 2021

