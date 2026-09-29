Dezastrul România – Bosnia 2-4, lider de audiență TV! Câți români au urmărit meciul „tricolorilor” conduși de Gică Hagi

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Peste 1.5 milioane de români au urmărit luni seară la TV, pe Antena 1, partida dintre România și Bosnia din Liga Națiunilor, în care „tricolorii” pregătiți de Gică Hagi au avut o evoluție dezamăgitoare, fiind învinși cu 4-2. Partida s-a disputat fără spectatori pe Arena Națională, așadar suporterii români au urmărit jocul la TV sau pe platforma online AntenaPlay.

Antena 1, lider de audiență TV cu meciul România – Bosnia 2-4. Peste 1.5 milioane de români au urmărit partida

Meciul România – Bosnia 2-4 a fost lider incontestabil de audiență luni seară. 1.525.000 de români au urmărit partida transmisă de Antena 1, care a surclasat Pro TV. Postul aflat pe locul secund în clasamentul audiențelor a difuzat în intervalul 21:30 – 23:30 filmul „Turistul”, care a fost vizionat de 693.000 de telespectatori. Antena 1 a înregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 9 puncte de rating şi 38% cotă de piaţă în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 4.6 puncte de rating şi 19.3% cota de piaţă.

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Antena 1 a condus clasamentul audiențelor și la nivelul publicului urban, cu 9.7 puncte de rating şi 32.8% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.1 puncte de rating şi 13.8% cota de piață. La nivelul întregii țări, Antena 1 a înregistrat 8.7 puncte de rating şi 30% cota de piață, în timp ce Pro TV a avut 3.8 puncte de rating şi 13.1% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora 22:23, peste 1.800.000 de telespectatori urmăreau „tricolorii” lui Gică Hagi.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 22.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.2 puncte de rating și 27% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Câți români au urmărit emisiunea premergătoare partidei România – Bosnia

Inclusiv emisiunea difuzată de Antena 1 înainte de meciul România – Bosnia, care a început la ora 21:00, a atras o audiență importantă, de 644.000 de telespectatori. În studioul emisiunii s-au aflat și Gică Popescu, care au comentat și la final pe Arena Națională.

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Pentru România urmează partida de la Varșovia contra Poloniei, care se va disputa vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45. Ultimul meci din această acțiune va avea loc pe Arena Națională, luni, 5 octombrie, când pe Arena Națională va sosi naționala Suediei. De această dată, „tricolorii” vor beneficia și de sprijinul suporterilor.