Dezastrul roș-albaștrilor de la UTA – FCSB 3-0 a ajuns și-n presa din Olanda! Verdictul batavilor înainte de meciul din Europa League

ADVERTISEMENT

FCSB a înregistrat un nou rezultat rușinos în acest sezon. Campioana României a fost învinsă cu 0-3 în Cupa României de UTA Arad și riscă să fie eliminată încă din faza grupelor. Jurnaliștii din Olanda au analizat jocul roș-albaștrilor și au tras câteva concluzii înainte de partida pe care echipa din Capitală o va juca în Europa League cu Feyenoord.

FCSB, înfrângere usturătoare în Cupă înainte de meciurile cu Dinamo și Feyenoord

Pentru FCSB urmează derbyul din weekend cu Dinamo, care se anunță unul extrem de complicat, iar mai apoi campioana României își va măsura forțele cu Feyenoord în Europa League. Roș-albaștrii mai au șanse doar matematice la o calificare în primăvara europeană.

ADVERTISEMENT

Premisele nu sunt prea bune înainte de duelul cu echipa din Țările de Jos. , în timp ce FCSB e aproape out și din Europa League, și din Cupa României, iar în campionat se află în afara locurilor de play-off.

Ce au scris jurnaliștii din Olanda după UTA – FCSB 3-0

Jurnaliștii batavi au analizat meciul pierdut de FCSB în Cupa României și au tras câteva concluzii. Aceștia au scos în evidență care și-a lăsat echipa în zece oameni după doar câteva minute, chiar la debutul său în fotbalul profesionist.

ADVERTISEMENT

„FCSB a disputat miercuri al doilea meci din Cupa României, o competiție organizată după un format diferit față de cel cu care suntem obișnuiți în Olanda. Dacă în Eurojackpot KNVB Beker se joacă exclusiv în sistem eliminatoriu, în România există mai întâi o fază a grupelor, cu patru grupe a câte șase echipe. Formațiile se întâlnesc o singură dată, iar primele două clasate merg mai departe în fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT

Tocmai din acest motiv, FCSB a decis să nu folosească mare parte dintre titularii obișnuiți, notează presa română. Comparativ cu meciul împotriva celor de la Go Ahead Eagles, disputat în acest an în Europa League, doar trei jucători au fost păstrați în primul unsprezece. Printre cei care au primit acum o șansă s-a numărat și Necșulescu.

Tânărul atacant a avut însă o evoluție dificilă. În prima repriză, într-un duel aerian, a ridicat piciorul prea sus și l-a lovit în cap pe un adversar. Arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu, iar pentru Necșulescu meciul s-a încheiat după doar 34 de minute. Situația s-a complicat și mai mult în partea a doua, când UTA Arad a marcat de trei ori, iar FCSB a părăsit terenul cu o înfrângere categorică, scor 3-0”, au scris cei de la