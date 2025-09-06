Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alex Bodnariu
06.09.2025 | 11:16
„Dezastruos!”. Unde a pierdut România amicalul cu Canada? Marius Șumudică nu are milă de nimeni: „Cu tot respectul…”

România a fost învinsă categoric de naționala Canadei, într-un amical jucat pe Arena Națională, cu 30 de mii de spectatori în tribune. Marius Șumudică a intrat în direct și a tras câteva concluzii după rezultatul negativ suferit de tricolori.

Naționala României, surclasată de Canada. Probleme pentru Mircea Lucescu înainte de duelul cu Cipru

Naționala lui Mircea Lucescu a arătat modest în fața Canadei. Nord-americanii au dominat România la mai toate capitolele, iar tricolorii s-au întrecut în greșeli. Pe faza ofensivă, jucătorii lui Il Luce s-au văzut mult prea puțin, iar în apărare fundașii nu au făcut față presiunii.

Marius Șumudică a analizat în detaliu meciul de pe Arena Națională. Fostul antrenor de la Rapid a scos în evidență faptul că naționala Canadei a reușit să impună forță în joc, iar tricolorii nu au făcut față ritmului ridicat.

Marius Șumudică, dezamăgit de ce a văzut în România – Canada 0-3

„Dacă te uiți din punct de vedere al rezultatului, e dezastruos. E un joc amical. Acest rezultat, care pentru mine este o surpriză, să zic așa… Trebuia să pregătim jocul cu Cipru. Scorul e destul de drastic. Aceste meciuri au menirea ori de a te trezi și de a te aduce cu picioarele pe pământ, ori, dacă jucătorii nu sunt capacitați, atârnă greu un astfel de rezultat.

Trebuie să spunem că jocul a lăsat de dorit. Noi nici nu am ajuns în careu. Asta datorită faptului că am întâlnit o echipă foarte robustă. Nu e genul unei echipe nordice. Am întâlnit un mixt. O echipă care câștigă orice fel de duel. Au avut viteză și forță. Ne-au bătut la capitolele astea. Nu am contat la duelurile individuale. Au acoperit terenul, mereu primii la minge, atât în apărare, cât și când dezvoltau contraatacul. Nivelul e unul incomparabil cu cel al jucătorilor noștri. Mă refer la valoarea intrinsecă a fiecărui jucător. Au fotbaliști de la Juventus, Villarreal, Marseille.

Din punctul meu de vedere, România suferă. Nici nu știu dacă e vorba de o tranziție. S-au schimbat mulți jucători. Nu sunt încă 100% cu pregătirea fizică. Trebuie să dea mai mult. Cu tot respectul, jucătorii trebuie să înțeleagă că trebuie să dea mai mult. Pe bancă e un selecționer care impune respect. În momentul de față, suferim la nivelul jocului. Suferim din punct de vedere fizic. E adevărat, au fost și unele modificări în echipă”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

