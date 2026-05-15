Dezbatere aprinsă după atacurile lui Gâlcă la adresa conducerii Rapidului! Săpunaru: „Îmi dă dreptate, unii jucători au fost favorizați!”

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru a analizat pe larg situația de la Rapid. Echipa din Giulești a ratat din nou calificarea în cupele europene, iar la finalul meciului de la Mioveni cu FC Argeș antrenorul Costel Gâlcă a anunțat că va pleca după ultima partidă din acest campionat, pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Fostul căpitan al giuleștenilor a comentat „la cald” declarațiile date de tehnician.

Cum a comentat Cristi Săpunaru ultimele evenimente de la Rapid, în special plecarea lui Costel Gâlcă

El crede că, voalat, Gâlcă a dorit de fapt să transmită că, printre altele, în acest sezon la Rapid au existat anumiți jucători favorizați de conducere, iar această chestiune a condus la problemele din ultimele luni. „2-0, ocazii să faci 3-0, 2-2, ocazii să faci 3-2. Asta se întâmplă când nu bagi mingea în poartă. (n.r. Despre declarația lui Pașcanu, că vor exista cu siguranță multe schimbări în vară) Nu știu ce să spun, nu îmi dau seama ce a vrut să zică. Să stea la masă cu staff-ul, să discute. Cred că asta e, s-a spart vestiarul, poate sunt niște jucători favorizați, doar presupun. Nu vreau ca cineva să sufere din cauza mea. Meciul a fost identic cu ce s-a întâmplat după prima etapă din play-off. Ai mers bine, ai fost consecvenți în ce ai făcut, îi bați pe Dinamo și Rapidul s-a dus în cap.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre declarația lui Gâlcă, potrivit căreia unora dintre jucători le-au fost deschise niște „portițe”) Nu înțeleg la ce se referă, înseamnă că îmi dă dreptate la ce am spus mai devreme, că au fost unii favorizați. Nu ai cum să te duci ca jucător la conducere să spui că nu ai timp liber de la antrenor, nu ești profesionist. Nu cred că poți să pui rezultatele pe seama medicalului.

Accidentări pot să fie și din cauza antrenamentelor, accidentări din meci. Eu sunt curios câte discuții au avut între ei când a început greul. Câte discuții au avut cu ei directorul sportiv, președintele. Câți au venit alături de echipă? Asta e singura mea întrebare”, a spus Cristi Săpunaru în direct la după , meci care , dar și

ADVERTISEMENT

Au fost anumiți jucători de la Rapid susținuți de conducere în detrimentul lui Costel Gâlcă? Ce crede Andrei Vochin

Ca un contraexemplu vizavi de această chestiune, cunoscutul jurnalist a readus în atenția opiniei publice episodul Baroan, atunci când clubul a decis să se despartă de el chiar la solicitarea lui Costel Gâlcă în acest sens: „Încă un meci în care Rapid nu poate să joace două reprize. Nu știu care sunt motivele. Era nedrept să piardă și chiar și la egal mă mai gândesc. Toate sunt în favoarea Rapidului. Pentru mine ăsta e semnul de întrebare. Că la Baroan antrenorul a fost luat în seamă și acum anumite decizii ale lui Gâlcă au fost barate de conducere”.

ADVERTISEMENT

Cum vede Ilie Dumitrescu toată această situație

Fostul component al „Generației de Aur” a explicat că din declarațiile lui Costel Gâlcă a dedus că antrenorul a susținut că nu s-a ținut cont de părerea lui când a venit vorba despre anumite decizii importante în momente-cheie luate pe parcursul acestui sezon: „Ce ai înțeles și tu, că nu a fost luat în seamă. Eu nu am înțeles asta (n.r. că ar fi existat anumiți jucători favorizați) Când apar probleme de disciplină, conducerea ar trebui să fie pe aceeași linie cu antrenorul. Cum a fost situația atacantului, Baroan. Eu văd o echipă fără lideri importanți în momentul de față. Contează enorm într-un play-off”.