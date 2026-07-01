Dezbatere aprinsă la BBC după penalty-ul neacordat la Harry Kane în Anglia – RD Congo: „Ce rost are VAR-ul?”

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Harry Kane (32 de ani) a cerut un penalty în finalul primei reprize a meciului Anglia – RD Congo din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial, la scorul de 1-0 pentru africani. Atacantul lui Bayern Munchen a scăpat singur cu portarul Mpasi, l-a driblat pe acesta spre exterior și a căzut susținând că a fost împiedicat de acesta și cerând bineînțeles acordarea unei lovituri de la 11 metri.

Cum au analizat experiții BBC faza penalty-ului cerut de Harry Kane în Anglia – RD Congo

Arbitrul iordanian Adham Makhadmeh a considerat însă nu se impunea o astfel de decizie și chiar i-a făcut semn fotbalistului englez că s-a aruncat. Faza nu a fost analizată de sistemul VAR, așa că jocul a continuat, decizia rămânând deci cea din teren. La pauza meciului, acest moment a fost analizat pe larg de către experiții

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În primul rând, a fost lansată întrebarea, cumva firească: „Ce rost are VAR-ul dacă nu este folosit?”. Fostul mare atacant englez Alan Shearer a considerat că se putea acorda penalty la acea fază, dar a fost imediat contrazis: „Decizie corectă a arbitrului. Îmi pare rău, Alan Shearer, dar de data asta greșești. Și-a dus brațele pe lângă corp, iar Harry Kane și-a dus picioarele în el, ca să cadă”.

Pe de altă parte însă, Paul Robinson, fostul portar al naționalei Angliei, a apreciat că existau anumite circumstanțe pentru acordarea unei lovituri de pedeapsă: „Dacă Anglia pierde, atunci se va pune mult timp această întrebare, pentru că este lovitură de pedeapsă, este un blocaj. Harry Kane inițiază contactul, dar contactul există. Este foarte inteligent, foarte experimentat și intră în portar. Portarul a comis-o”.

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Ce au spus Micah Richards, Wayne Rooney și Joe Hart

De asemenea, Steph Houghton, fostă fotbalistă în , a exprimat aceeași părere și, în plus, s-a declarat chiar uimită că arbitrajul VAR nu a intervenit: „Penalty clar. Cred că, deși Kane a inițiat contactul, unde altundeva ar fi trebuit să se ducă, când Mpasi iese atât de repede? Sincer, sunt șocată că VAR nu a întors decizia”. În plus, și Micah Richards crede același lucru: „Cred că Lionel Mpasi îl atinge pe Harry Kane, așa că mă gândesc că ar fi fost penalty”.

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În schimb, nu este de acord că trebuia să se acorde penalty la acea fază: „Sunt de partea atacanților, dar cred că Harry Kane se împiedică puțin și sare în portar… Pare că a plonjat în el, deci probabil nu este penalty”. Nu în ultimul rând, Joe Hart, un alt fost portar al naționalei Albionului, a transmis că, dacă ar fi fost el în locul lui Mpasi la acea fază, ar fi început imediat după contact să se pregătească pentru lovitura de la 11 metri.