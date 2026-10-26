Dezbatere aprinsă: ”Nu Gică Hagi a fost cel mai mare fotbalist român”. Unde se clasează Adrian Mutu, Gică Popescu și Belodedici: “Dumnezeul fotbalului”

ADVERTISEMENT

Gică Hagi (61 de ani) este considerat de foarte mulți drept cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. De-a lungul timpului, nu toată lumea fotbalului din țara noastră a marșat pe această poziție. O dezbaterea aprinsă a avut loc în cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV, unde invitații lui Horia Ivanovici și-au prezentat argumente ”pro” și ”contra” ideii că ”Regele” a fost numărul 1 ”all time”.

Cine a fost cel mai mare fotbalist român? Dezbatere aprinsă. Unde sunt plasați Gică Hagi, Adrian Mutu, Gică Popescu sau Miodrag Belodedici

Mereu, în lumea ”sportului rege” din țara noastră va circula o întrebare la care răspunsurile nu vor fi aceleași: ”cine a fost cel mai bun fotbalist român din istorie?”. Oficial, Gică Hagi este numărul 1. ”Regele” a primit această recunoaștere în mod formal în anul 2000. Se știe faptul că Hagi este cel mai bun marcator din istoria naționalei României, la egalitate cu Adrian Mutu. Ambii au câte 35 de goluri. În plus, el a condus ”Generația de Aur” până în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1994.

ADVERTISEMENT

Există și mulți oameni cu mare experiență din fotbalul nostru care au alte opinii. Unul dintre aceștia este Marcel Pușcaș (66 de ani). Om de fotbal care a jucat la toate nivelurile, dar și fost conducător de club, analistul FANATIK este autorul celei mai noi cărți despre sportul rege autohton. Intitulată ”CEI 33”, FANATIK.

În rândurile acestei cărți, Marcel Pușcaș își spune, argumentat, părerea despre acest subiect legat de ”Cine a fost cel mai mare fotbalist român din toate timpurile”. În emisiunea FANATIK EXCLUSIV, omul de fotbal prezintă o parte dintre argumentele pentru care Gică Hagi nu ar trebui să fie considerat numărul 1 în istoria fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

”Doi dintre marii predecesori ai lui Gică Hagi s-au numit Nicolae Kovacs și Iuliu Bodola. De exemplu, recordul lui Kovacs de a participa la trei ediții ale Campionatelor Mondiale, ’30, ’34, ’38, a fost egalat după 60 de ani de Gică Hagi. Recordul de goluri înscrise de Iuliu Bodola a fost depășit după 58 de ani de Gică Hagi, în anul 1997, la vârsta de 32 de ani. Bodola stabilise recordul la 27 de ani (31 de goluri).

ADVERTISEMENT

Oamenii aceștia nu trebuie ignorați. Ei vor rămâne în istoria fotbalului românesc, pentru că nu Hagi a fost cel mai mare fotbalist român. Deloc. Ca dovadă ce am spus. A fost printre cei mai mari. Gică a fost printre cei mai buni, dar nu cel mai bun”, a spus Pușcaș. Acesta și-a pus apoi o întrebare-scenariu: ”Să zicem că Gică Hagi își rupe piciorul în ’92, la 27 de ani, cum și l-a rupt și Ilie Balaci. Mai ajungea Gică Hagi la Barcelona? La Galatasary? Mai avea astăzi Farul Constanța?”.

ADVERTISEMENT

Marius Mitran: ”Judecând după tot ce a făcut fiecare, Hagi rămâne inegalabil”

În replică, din studioul FANATIK EXCLUSIV, Marius Mitran l-a contrat pe Marcel Pușcaș: ”Judecând după tot ce a făcut fiecare, Hagi rămâne inegalabil”. Imediat, autorul cărții ”CEI 33” a venit cu un contr-argument: ”Judecând cu tot ce a făcut fiecare, îți mai dau o temă și o scriu în carte. Mutu este de departe numărul unu la evoluții în campionate top 5 din istoria fotbalului românesc. Peste Gică Hagi. Și ca număr de goluri și ca număr de meciuri. Peste, deci rupe tot Mutu. (….) La număr de meciuri în top 5, Adi Mutu îl bate și pe Gică Popescu”.

Un alt nume adus pe ”masa” discuțiilor când s-a discutat despre . Fostul fundaș al Stelei și al naționalei a realizat o performanță unică și inegalabilă pentru fotbalul românesc. ”Belo” a câștigat două Cupe ale Campionilor Europeni, actuala UEFA Champions League, cu Steaua Roșie Belgrad și Steaua București.

ADVERTISEMENT

”Miodrag Belodedici este un român care juca la cel mai înalt nivel. Puteai să îl pui lângă Baresi, lângă cei mai mari fundași. Atenție, el n-a jucat un an și ceva la Steaua Roșie, el doar se antrena. Și cu toate astea el câștigă după aceea Cupa Campionilor cu Steaua Roșie. Eu cred că noi suntem contemporani cu un jucător care, dacă faci o analiză, s-ar putea să fie cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. Băiatul acesta a câștigat 2 trofee Champions League cu cele două Stele.

Acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată cu un român”, a subliniat moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici. Invitații săi au fost de acord cu acest punct de vedere. Marcel Pușcaș a reacționat spunând: ”Faptul că un jucător precum Belodedici îți câștigă două Champions League arată că el e Dumnezeul fotbalului românesc. Da, Belodedici”.

Care a fost marea problemă a lui Gică Hagi în carieră: ”I-au trebuit alți 10 alături”

Revenind la subiectul legat strict de Gică Hagi și argumentele pentru care ”Regele” nu a fost cel mai mare, Marcel Pușcaș a mai prezentat un aspect, mai exact o ”problemă” a fostului lider din Generația de Aur. ”Problema mare a lui Gică, din punctul meu de vedere, a fost că i-au trebuit alți 10. Gică Hagi a jucat excelent la echipele la care el făcea cam ce dorea. Astea au fost două: Galatasaray și echipa națională a României.

Deci Hagi plus 10. Nu la toate echipele sau tuturor antrenorilor le convine acest această manieră de abordare a fotbalului. Și atunci, la Real Madrid nu mai mergea. La Barcelona nu mai mergea. Să nu uităm că Gică Hagi a retrogradat din Serie A cu Lucescu, cu Brescia. (…) Haideți să vedem și lucrurile astea”, a mai adăugat Pușcaș.