Sport

Dezbatere: Cum îi scoatem pe copii din lumea ecranelor. „Tabela de marcaj nu poate fi minţită”

Un studiu Vodafone realizat de D&D Research arată că mulți părinți se tem de efectele tehnologiei asupra copiilor. Sociologul Dan Petre și Andrei Vochin explică de ce sportul le poate da micuților reziliență la eșec.
Daniel Spătaru
18.09.2026 | 06:15
Dezbatere Cum ii scoatem pe copii din lumea ecranelor Tabela de marcaj nu poate fi mintita
Specialiștii avertizează că rezilienţa la eşec a copiilor este redusă, dar sportul poate corecta această deficienţă Foto: colaj Fanatik
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Invazia tehnologiei în vieţile personale este un fenomen care îi îngrijorează pe adulţi, mai ales când vine vorba de copiii lor. Temerile părinţilor de modul în care dezvoltarea tehnologică afectează comportamentul şi dezvoltarea celor mici au fost subiectul unui studiu realizat de D&D Research, la cererea Vodafone.

Dan Petre, director D&D Research: „Copiii nu cresc cu o rezilienţă suficient de mare la eşec”

Rezultatele studiului au fost interpretate chiar de directorul D&D Research, Dan Petre, care a fost invitatul lui Horia Ivanovici în emisiunea „Fanatik Exclusiv”. Acesta a scos în evidenţă una dintre ideile principale ce transpare din studiu şi care poate fi o soluţie pentru rezolvarea uneia dintre marile probleme ale copiilor acestor vremuri: dependenţa de ecrane. Această soluţie se găseşte în sport.

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„E o idee care apare şi în studiul acesta. Ce dă sportul, un lucru care nu este atât de vizibil la început: rezilienţă mentală şi, mai ales, rezilienţă la eşec. Lumea de azi e din ce în ce mai complexă, din ce în ce mai dinamică, facem tot mai multe lucruri şi, inevitabil, greşim din ce în ce mai mult. Copiii nu cresc cu o rezilienţă suficient de mare la eşec, iar sportul ajută la depăşirea acestei situaţii”, a explicat sociologul Dan Petre.

Copiii care fac sport devin adulţi de succes

Directorul D&D Research a dat şi un exemplu real, desprins din rezultatele studiilor, în care sportul chiar ajută la depăşirea acestei tare a secolului XXI. „Ce am observat, mai ales în studiile făcute pe ceea ce noi numim high-flyer, persoanele care au performanţă în job-ul pe care îl fac. Mulţi dintre ei au făcut sport la un moment dat, sau fac în continuare. Acest lucru îi ajută în două direcţii. În primul rând au această rezilienţă la eşec: ‘N-am câştigat de data asta, nicio problemă, încerc şi voi cîştiga data viitoare’.

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Cei mai mulţi oameni abandonează, dar oamenii care fac sport au această obişnuinţă, se ridică şi merg mai departe. A doua direcţie este că sunt obişnuiţi să lucreze în echipă, pentru binele echipei, nu doar pentru ei. Aceste două componente îi ajută foarte mult pe copii să reuşească în viaţă şi să lucreze în echipă”, a subliniat directorul D&D Research.

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Vina părinţilor în educaţia copiilor

Sociologul a fost completat de Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, care are experienţa unui om care activează în lumea sportului şi care are de-a face zilnic cu astfel de probleme. El a constatat că primele breşe în această rezilienţă la eşec apar încă din familie.

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„Această rezilienţă este ‘faultată’ de părinţi chiar din primul moment. La ce fel de tehnologie trebuie să aibă accesul copilul? La ultimul model de telefon, pe care părintele se grăbește de cele mai multe ori să i-l cumpere copilului? Şi-atunci, încă din tipul ăsta de educaţie tu faultezi rezilienţa, pentru că acel copil trebuie să înveţe cum să-şi câştige acel tip de telefon.

La sport, poţi să minţi oricât vrei tu, să dai din gură oricât vrei tu, există tabelă de marcaj, iar pe aia nu poţi s-o minţi. În momentul în care tabela de marcaj îţi indică scor nefavorabil, înseamnă că ai pierdut meciul. Una dintre probleme provine din modul în care sunt educaţi copiii de mici”, atrage atenţia consilierul preşedintelui FRF.

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Generaţia lui „Acum!” şi ce aşteptări au părinţii de la marile companii

Dan Petre, directorul D&D Research, explică şi o altă cauză a acestei probleme. „Nu întâmplător se spune că este generaţia lui ‘Acum!’ sau ‘Mi se cuvine repede’. Pentru că vor să ajungă foarte repede pe scurtături şi nu mai au suficientă răbdare pentru a investi într-un proces care în mod organic durează mai mult”, a mai spus acesta, la „Fanatik Exclusiv”.

Rezultatele studiului realizat de D&D Research la solicitarea Vodafone scot în evidenţă nu doar îngrijorările părinţilor legate de rolul tehnologiei în viaţa copiilor lor, ci şi aşteptările acestora. Astfel, ei consideră că o parte a acestor probleme s-ar rezolva cu ajutorul marilor companii, care sunt aşteptate să dezvolte programe prin care să sprijine talentele și potențialul copiilor.

Dezbatere: Cum îi scoatem pe copii din lumea ecranelor. "Tabela de marcaj nu poate fi minţită"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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