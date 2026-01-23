Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor roșii”, a refuzat oferta extrem de atractivă venită de la Metalist Harkov. Adrian Ilie și Andrei Vochin, invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA, au analizat decizia luată de tânărul fotbalist.

A ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? Adi Ilie e convins: „Cu siguranță vor mai veni oferte”

În ciuda unei oferte de-a dreptul monstruoase din punct de vedere financiar: un salariu lunar de 60.000 de euro plus, cu alte bonusuri undeva la un milion de euro pe an, Cătălin Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov. Jucătorul va continua alături de colegii săi și de antrenorul Kopic cel puțin până în vară.

Horia Ivanovici și invitații săi de la FANATIK SUPERLIGA au dezbătut această decizie luată de Cîrjan. Fostul mare atacant Adi Ilie este de părere că fotbalistul a făcut o alegere bună. În opinia acestuia, în vară ar putea veni noi oferte, poate chiar de la același club.

„Fiecare își face alegerile lui, din punctul meu de vedere. Eu cred că a ales bine să rămâne în continuare la Dinamo, măcar până la finalul campionatului. Cu siguranță, în vară s-ar putea să aibă aceeași ofertă, de la același club. O să ajute Dinamo. Nu știu drumul lui care este în fotbal.

Știu jucători care, eu am fost cu ei, tot în Ucraina. Cu salarii mult mai mari decât ale lui Cîrjan. În ultima secundă, vorbim de Manolas, nu a mai semnat în Ucraina. După două săptămâni semnează cu Olympiacos, apoi ajunge la Roma, după un an, pe 14 milioane. Apoi ajunge la Napoli. Acesta a fost drumul lui”, a spus Ilie.

Andrei Vochin, despre decizia lui Cîrjan: „Se întâmplă rar astfel de momente”

Din punctul său de vedere, Andrei Vochin vede ca pe un cadou pentru fani. Pentru acei fani care au ținut în viață clubul, cu bani din propriul buzunar, încă dinainte de venirea actualei conduceri. Oficialul FRF mai apreciază ca fiind rare momentele în care o ofertă cum a fost cea de la Metalist să fie refuzată de club exclusiv din dorința jucătorului.

„Mie mi se pare că este cel mai frumos cadou pe care îl puteau primi fanii lui Dinamo de aceste sărbători, chiar dacă a venit puțin mai târziu. Se întâmplă destul de rar astfel de momente, în care o ofertă excelentă și pentru club, și pentru jucător, să fie refuzată din dorința jucătorului.

Cred că, într-un fel, suporterii dinamoviști meritau acest cadou pentru tot ceea ce au făcut pentru a ține în viață clubul. Înainte de Andrei Nicolescu, de ceilalți din conducere, suporterii dinamoviști au fost cei care practic au finanțat această echipă, prin contribuția din buzunarele lor.

Pentru club, din punctul meu de vedere, e o decizie grea. Cu cele 4 milioane de euro, își rezolvau acest deficit operațional, de care vorbea domnul Nicolescu. Cred că clubul a tratat ca o investiție, sperând că, pe viitor, cu Cîrjan în echipă să obțină atât performanță fotbalistică, cât și financiară, printr-un transfer”, a spus Vochin.

Cătălin Cîrjan, văzut ca un nou căpitan-emblemă la Dinamo: „Parcă este Cătălin Hîldan reîncarnat”

Andrei Vochin s-a referit și la partea emoțională a acestui . El a spus destinul face ca, iată, la 25 de ani, adică un sfert de secol, „Dinamo să-și găsească un alt căpitan emblemă, un alt căpitan care se numește Cătălin”.

„Nu știu, poate la 25 de ani, la un sfert de secol, se întâmplă chestii din genul ăsta, Dinamo să-și găsească un alt căpitan emblemă, un alt căpitan care se numește Cătălin și unul care să ducă acest brand faimos mai departe, așa cum merită Dinamo.

Cred că e un semn al destinului, până la urmă, ca un alt jucător cu acest prenume și cu acest spirit dinamovist să poarte banderola de căpitan al acestei echipe și, practic, să în vară, dacă își vor îndeplini obiectivele din punct de vedere sportiv, Dinamo să reintre pe orbita marii performanțe în România”, a ma punctat Vochin.

„Este destinul istoric al unei echipe mari. Ca Dinamo să aibă un căpitan care face astfel de gesturi și să îl cheme chiar Cătălin. Eu nu cred că este doar o coincidență. Parcă este Cătălin (Hîldan) reîntrupat, reîncarnat”, a adăugat și Horia Ivanovici.