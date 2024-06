Dezbatere incinsă! Jocul lui Florinel Coman de la EURO, analizat la sânge: „N-a făcut un dribling tot meciul”

”Tricolorii” au început perfect EURO 2024. Victoria cu 3-0 în fața Ucrainei, o echipă mult mai bine cotată, poate cântări imens în calculele calificării în fazele superioare ale turneului final. Deși evoluția jucătorilor lui Edi Iordănescu a fost una încântătoare, Florinel Coman a primit câteva critici pentru lipsa sa în faza ofensivă.

Analiza jocului lui Florinel Coman în meciul cu Ucraina

Extrema de la FCSB nu a ieșit în evidență precum jucătorul de pe partea cealaltă, Dennis Man, însă a adus o contribuție importantă în faza defensivă. , iar jucătorii ucraineni nu au găsit soluții pentru a pătrunde periculos în careul lui Florin Niță.

Jocul lui Florinel Coman a fost comentat la emisiunea FANATIK EURO. Horia Ivanovici, Adi Ilie și Vivi Răchită au vorbit despre prestația jucătorului lui Gigi Becali. Aceștia au ajuns la concluzia că fotbalistul nu a avut o evoluție modestă, însă în comparație cu ceilalți jucători din atac, a ieșit mai puțin la rampă.

Vivi Răchită: „Florinel s-a achitat foarte bine de sarcini, ajutându-l pe Bancu”.

Horia Ivanovici: „Eu nu cred că va fi titular Florinel cu Belgia. Hai să spunem adevărul. Da, Florinel a jucat, dar iarăși e sub ce vrem noi de la el. Eu nu am nevoie de Florinel să se apere și să fie el defensiv. Poate Edi Iordănescu asta vrea de la el, dar eu îl vreau pe Florinel fotbalist, ăla care face diferența în Superliga. Dacă ar fi să discutăm despre un jucător sub media echipei naționale, mi s-a părut Florinel. Eu vreau să facă diferența, cum face Man. N-a făcut un dribling tot meciul. Să îi croșetezi pe adversari. Să dai din lovitură liberă, să dai o centrare. Prestația lui a fost înghițită de jocul bun al echipei. Normal, nu poți să-l critici”.

Adi Ilie: „Flancul nostru drept a avut mai multă prezență în atac decât partea stângă. Nu a jucat rău (n.r. Florinel Coman). S-a achitat de fazele defensive. Nu mi-a displăcut”.

Coman, statistici sub media echipei

Florinel Coman a fost notat cu 6.8 de SofaScore. Acesta a avut două acțiuni periculoase. În minutul 8 al întâlnirii, a șutat puternic de la aproximativ 25 de metri, însă mingea a fost prinsă în brațe de Lunin, goalkeeperul celor de la Real Madrid. Imediat după începutul actului secund, atacantul a șutat puțin pe lângă poartă din marginea careului.

Fotbalistul de la FCSB a fost înlocuit în minutul 62 al meciului cu Ucraina de Valentin Mihăilă. Edi Iordănescu a recurs la această mutare pentru a aduce un plus de viteză pe finalul jocului. Coman a avut un procentaj de doar 42% al paselor corecte. La capitolul dueluri, atacantul a câștigat 2 din 3.

Florinel Coman sau Valentin Mihăilă? Pe cine va miza Edi Iordănescu.

Rămâne de văzut cum va aborda Edi Iordănescu meciul cu Belgia. , iar România ar putea miza pe un joc de contraatac. În acest caz, cel mai probabil Mihăilă îi va lua locul lui Coman.

România a devenit favorită la calificarea în fazele eliminatorii de la EURO. Principalul criteriu de departajare în cazul de egalitate de puncte este golaverajul, iar ”tricolorii” stau foarte bine în acest moment.

