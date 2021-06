Dezbatere politică la TVR. Dan Tănasă către Cosette Chichirău: “Dacă vă iau repede nici nu știți câte zerouri sunt în 3,5 miliarde”

, inițiată după ce Comisia Europeană a retrimis PNRR-ul României, menționând o serie de probleme în redactarea acestuia.

, spunând că a fost infectat cu SARS-CoV-2 și nu s-a putut apăra.

Dezbatere politică la TVR. Tănasă către Chichirău: “Dacă vă iau repede, nici nu știți câte zerouri sunt în 3,5 miliarde”

Ionuț Cristache: “Care a fost scopul moțiunii?”

Alfred Simonis: “Nu suntem mândri de ce s-a întâmplat în Parlament, am vrut să îl chemăm pe domnul ministru, ne-am pierdut încrederea în el, deja Comisia Europeană ne-a trimis de trei ori înapoi planul și voiam să ne explice cine a greșit și de ce.

Dânsul a venit cu acuzații, jigniri, mă așteptam să vină spășit și să ne explice de ce ne-a trimis Comisia Europeană de trei ori înapoi PNRR-ul. Domnul Ghinea este un domn profund incompetent, îmi asum această replică.”

Cosette Chichirău: “PNRR este un proiect complex de țără. Nu există român care să nu deplângă lipsa infrastructurii, sunt prevăzuți în PNRR 434 de kilometri de autostradă.

Nu e o poveste, în negocieri cu Comisia Europeană, au fost acceptați acești kilometri de autostradă. Din 434 de kilometri, 383 privesc zona Moldovei, A7 și A8.

Cu perdele forestiere, cu stații de încărcare, vor fi autostrăzi moderne. Termenul este 2026, trebuie făcuți până atunci. Ca să avem 383 de kilometri prevăzuți pentru Moldova cu termenul 2026 este un lucru foarte mare.

Pe noi ne interesează autostrăzile, spitalele și școlile. Eu sunt deputat, sunt foarte îndreptățită să vorbesc pentru români.”

Ionuț Cristache: “Nu ar fi fost mai bine de dragul parlamentarismului ca despre acest proiect de țară să avem răspunsuri punctuale?”

Cosette Chichirău: “Până la urmă moțiunea nu a fost pe lucruri punctuale, nu a întrebat nimeni, lucrurile importante au fost prezentate în PNRR și noi credem că va fi o mare victorie.”

Dan Tănasă:”Domnul Simion a întrebat cinci lucruri importante, ele au fost prezentate, au fost discutate în PNRR.”

Dan Tănasă: “Eu sunt fermecat am impresia că sunt la grădiniță, sunt absolut siderat și mi se pare că doamna Chichirău este doamna educatoare.”

Cosette Chichirău: “Nu aveți replică și vă țineți de prostii.”

Dan Tănasă: “Sunt fermecat cu câtă nonșalanță puteți să mințiți cu un tupeu fantastic specific USR.”

Cosette Chichirău: “Sunteți incapabil să aduceți argumente și faceți un atac la persoană.”

Dan Tănasă: “Sunt încântăt de prezența dumnevoastră. În primul rând, PNRR nu este niciun proiect de țară, doamna Chichirău, este al USR, PNL și UDMR. Dacă voiați să fie un proiect de țară, chemați toate partidele parlamentare, societatea civilă și patronatele.”

Cosette Chichirău: “Înțeleg că sunteți prost informat.”

Dan Tănasă: “Dacă eu sunt prost informat, înseamnă că și dumneavoastră sunteți…

Ionuț Cristache: “Haideți să nu coborâm nivelul discuției și vă rog să nu dați curs acestei remarci.”

Dan Tănasă: “Noi cei de la AUR nu am fost consultați cu nimic. În momentul de față ceea ce aveți sunt povești. De ce nu le spuneți oamenilor că cele 80 de miliarde de care vorbea domnul Iohannis sunt de fapt 29 și din astea 16 sunt împrumuturi?

Spuneți-le românilor că plătim 3,5 miliarde doar comisioane și dobânzi, dacă vă iau repede nici nu știți câte zerouri sunt în 3,5 miliarde, doamna Chichirău.

Cosette Chichirău: “Dar dumneavoastră știți câte zerouri sunt în 3,5 miliarde? Nu am indus pe nimeni în eroare, mereu am zis că sunt aproape 30 de miliarde, am zis că jumătate sunt împrumuturi.

Este un plan pentru România asumat de către guvernul României care este format în acest timp din USR-PLUS, PNL și UDMR.”