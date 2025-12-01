”Dezertări” masive din AUR chiar de 1 Decembrie. Simion, încolțit, susținătorii săi fug spre tabăra lui Georgescu: „A pierdut controlul”

ADVERTISEMENT

Ziua Națională de la Alba Iulia a fost scena unui incident fără precedent: susținătorii lui George Simion au părăsit coloana AUR și s-au alăturat lui Călin Georgescu. Este aceasta începutul destrămării partidului sau doar un moment de haos temporar?

Ruptură definitivă între Călin Georgescu și George Simion, chiar de Ziua Națională?

Ziua Națională s-a transformat într-un episod tensionat la Alba Iulia, după ce o parte importantă dintre simpatizanții lui George Simion s-au desprins brusc din coloana organizată de liderul AUR și s-au îndreptat în masă spre mitingul susținut de Călin Georgescu. Mulțimea a început să scandeze „Călin Georgescu președinte!”, în timp ce jandarmii, surprinși de amploarea mișcării, nu au reușit să îi țină pe loc.

Într-un moment cu adevărat neașteptat, oamenii au rupt efectiv cordonul informal dintre cele două grupuri și s-au alăturat taberei lui Georgescu. Din teren, scena a fost percepută ca un semnal puternic: o parte vizibilă a susținătorilor prezenți la eveniment a părut să îi întoarcă spatele lui George Simion chiar în ziua în care acesta își mobilizase simpatizanții pentru un marș demonstrativ de forță.

Incident izolat sau semnal politic grav?

Pentru a înțelege ce semnificație au aceste tensiuni pentru scena politică din România, FANATIK i-a contactat pe doi dintre cei mai vocali analiști politici, Cristian Pîrvulescu și Cătălin Avramescu, care au clarificat ce se ascunde în spatele rupturii vizibile dintre susținătorii lui George Simion și cei ai lui Călin Georgescu.

Astfel, Pîrvulescu ne dezvăluie că episodul de la Alba Iulia nu este deloc o simplă scăpare de organizare, ci un moment cu semnificații profunde pentru liderul AUR.

„Se pare că nu fost o simplă „defecțiune” marginală, ci o autentică schimbare de loialitate. Probabil unii susținători ai lui Simion îl consideră pe Georgescu un vehicul mai eficient pentru ideile lor, și s-au reorientat rapid. Asta arată fragilitatea loialității de grup în absența unei ideologii unificatoare.

Asistăm la o schimbare majoră de loialitate în AUR?

Imaginea de lider incontestabil a lui Simion este afectată. Când suporterii săi plecă în bloc spre alt lider, reiese că a pierdut „controlul”. Iar acest lucru îi subminează autoritatea.

În faţa electoratului naționalist, asta demonstrează slăbiciune. Riscul ca alți lideri concurenți să atragă simpatizanți ai AUR crește. Ori, situația părea că s-a stabilizat”, a explicat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK, despre scandalul dintre fanii lui Simion și ai lui Georgescu.

A început destrămarea influenței lui Simion?

După această primă interpretare, Pîrvulescu merge și mai departe și explică faptul că episodul de la Alba Iulia nu produce doar efecte imediate asupra imaginii lui George Simion, ci poate declanșa schimbări structurale în zona naționalistă.

El avertizează că ceea ce pare un incident punctual ar putea reprezenta, de fapt, începutul unui proces mult mai amplu de reașezare a influențelor și a liderilor din acest spațiu politic.

„Pe termen scurt, o astfel de ruptură poate produce un efect de demobilizare — sau din contră, regrupare sub alt lider, deci riscul ca mișcarea să se fragmenteze. Probabil că ceea ce am văzut nu este doar o „scăpare de sub control”, ci începutul unei reconfigurări a spațiului de extremă dreapta.

Rezultatul imediat e o fractură — dar pe termen mediu ar putea apărea chiar fragmentare a extremismului românesc sau o reconfigurare a lideshipului. Dacă Georgescu (sau alt lider similar) reuşeşte să atragă suficient din cei dezamăgiți, AUR ar putea pierde din coeziune”, a mai precizat politologul.

„Nerușinați” sau lideri politici? Avramescu critică dur disputele

După analiza oferită de Cristian Pîrvulescu, Cătălin Avramescu abordează situația într-un registru mult mai tranșant. Acesta critică în termeni extrem de duri modul în care cele două tabere au ales să se manifeste chiar de Ziua Națională, acuzându-i pe liderii celor două grupări că transformă un moment simbolic al României într-un spectacol de partid.

În opinia sa, disputa de la Alba Iulia depășește simpla competiție politică și intră în zona unei deturnări deliberate a sensului sărbătorii. Astfel, Avramescu afirmă: „Este un conflict între niște nerușinați. De ce sunt nerușinați? Pentru că cei implicați sunt pe cale să deturneze sărbătoarea națională a României. Și unde? Tocmai la Alba Iulia. Alba Iulia nu este proprietatea partidului AUR, nici a lui Călin Georgescu. E a tuturor românilor.

Cine revendică Alba Iulia: Simion sau Georgescu?

De asemenea, sărbătoarea de 1 Decembrie nu este o sărbătoare de partid. Să vii cu legiunile de partid care să mărșăluiască pe acolo și să se și ciondănească, este o infamie. Dar ce să te aștepți de la unul ca Simion și de la unul ca Georgescu?

Ei deturnează simbolurile naționale, istoria națională, în beneficiul hoardei lor de partid. În mod normal, orice român se duce la sărbătoarea zilei naționale ca român. Dar, ei doresc să aibă monopolul românismului”, a declarat Cătălin Avramescu, pentru FANATIK.

Dezertările din AUR arată vulnerabilitățile liderului Simion

Specialistul în politică nu se oprește aici și trece la , evidențiind vulnerabilitățile liderului AUR și impactul lor asupra susținătorilor. Avramescu subliniază că mișcările din teren reflectă mai mult decât simple conflicte de organizare, ci indică slăbiciuni structurale în conducerea partidului.

„George Simion este un lider slab. Se vede de la o poștă că el este pur și simplu un papagal. Un papagal fără nici o viziune care nu știe decât să facă scandal. Se pare că unii dintre, așa ziși suporteri, deja au văzut treaba asta și au început să dezerteze.

Problema este că dezertează către tabăra altui extremist în loc să își bage mințile în cap și să realizeze ce au făcut până acum. Ei merg din greșeală în greșeală spre victoria finală”, ține să puncteze analistul politic.

Politicianul care se lipește de oricine pentru vizibilitate și voturi

Cătălin Avramescu continuă seria observațiilor sale tăioase și descrie printr-o analogie sugestivă, evidențiind oportunismul liderului AUR și maniera în care acesta se raportează la concurență și la rivali. El spune că acțiunile lui Simion sunt mai degrabă dictate de interes personal și de dorința de vizibilitate decât de principii sau strategii coerente.

„Simion se lipește de oricine precum musca de brânză. Țineți minte cum îi făceau ochi dulci lui Georgescu prin studiourile de televiziune în timpul campaniei electorale? Pentru ca după aceea să candideze el însuși. De fapt, practic împotriva, sau peste Georgescu la alegerile prezidențiale. Avem de-a face cu o bufonerie. El realmente s-ar lipi de oricine. Cred că dacă ar apăra un cățel în piața publică despre care el crede că ar aduce votul, l-am vedea și pe George Simion acolo, nici o problemă.

Dacă o să vadă că cineva îi ia față, să știți că o să vină să pupe papucul noului domn. Pentru el nu e nicio problemă. Câte vreme nu are concurență, cum se întâmplă în interiorul AUR, iese în față cu pieptul înainte, bombat”, încheie Avramescu.