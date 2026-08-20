Dezgustat de conducătorii CSA, Gabi Balint își ia mâinile de pe Steaua: „N-au nicio perspectivă”

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Steaua a părăsit Cupa României Betano în faza play-off-ului, fiind învinsă cu 2-1 după prelungiri de prim-divizionara Csikszereda. Fostul mare jucător al „roș-albaștrilor”, Gabi Balint (63 de ani), a comentat eșecul suferit de echipa pregătită de Daniel Oprița și a vorbit despre situația nefastă în care se află divizionara secundă. Fanii „militarilor” au fost extrem de frustrați după eșecul suferit și au făcut mai multe gesturi incredibile pe final de meci.

Gabi Balint, verdict dur după ce Steaua a părăsit Cupa României Betano

Condusă cu 1-0 la pauză de Csikszereda, Steaua a reușit să egaleze în partea secundă, după reușita lui Bogdan Chipirliu din penalty, și a împins jocul în prelungiri. Ultimul cuvânt a aparținut oaspeților, care au dat lovitura prin Szalay și s-au calificat în grupe. Astfel, Steaua își continuă startul dezastruos de sezon, „militarii” fiind pe penultimul loc în Liga 2, cu 0 puncte. Gabi Balint a reacționat la finalul meciului și a transmis un mesaj dur conducătorilor.

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„0 puncte, alături de CS Dinamo, ei sunt pe ultimul loc, noi pe penultimul. (n.r. despre meciul cu Csikszereda) Totuși, e o diferență între Liga 1 și Liga 2. Steaua a făcut o repriză bunicică, față de ce a făcut în campionat până acum. Nu știu dacă își va da demisia Oprița, e problema lui. Sincer, deja mă deranjează și pe mine. Atâta timp cât oamenii care sunt acolo nu fac nimic de ani de zile, doar povești, eu nu mai îmi fac probleme.

Inima nu mi-o iau niciodată de acolo, dar în legătură cu echipa asta, care… Am mai spus-o, faceți echipă tânără, numai cu jucători români de acolo, câțiva din școala pe care o aveți, o școală bună. Nu mai puteți face față nivelului de Liga 2? Vă duceți în Liga 3, dar creșteți jucători. Faceți ceva cu banii ăia. Nu cu jucători străini, alții sunt de 10 ani acolo la Steaua și n-au nicio perspectivă”, a declarat fostul mare fotbalist după . Antrenorul .

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Scandal uriaș la finalul meciului Steaua – Csikszereda

Steaua a rămas în inferioritate numerică după golul marcat de Csikszereda în prelungiri. Mihai Adăscăliței a fost eliminat după două cartonașe galbene primite în decurs de câteva secunde, ambele pentru proteste vehemente la adresa unei decizii a arbitrului Dorin Burloiu. Și fanii „roș-albaștrilor” l-au contestat pe „central”, iar la final acesta a fost lovit cu mai multe pahare cu apă aruncate din tribune.

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De asemenea, suporterii Stelei au scandat mesaje xenofobe, adresate adversarilor de la Csikszereda. Duminică, 23 august, Steaua va încerca să obțină primele puncte din noul sezon de Liga 2. Formația „roș-albastră” va primi vizita celor de la CSC Dumbrăvița în cadrul etapei 4, partida urmând a începe la ora 11:00.