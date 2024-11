Universitatea Craiova se află în fața unui moment important, după ce formația antrenată de Costel Gâlcă , 1-0 cu Metalul Buzău. FANATIK a anunțat în exclusivitate că patronul Mihai Rotaru .

Deziluzia Gâlcă! „Nu pot să înțeleg rezultatele astea slabe!”. Antrenorul trăiește o situație similară la Universitatea Craiova cu cea de la FCSB

, însă situația nu este una chiar simplă pentru Mihai Rotaru. Cu o singură victorie în ultimele 9 meciuri, oltenii au 0 puncte după prima etapă a grupelor Cupei României, fiind învinși surprinzător de Metalul Buzău, scor 1-0.

ADVERTISEMENT

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Rotaru a convocat o ședință de urgență cu Costel Gălcă și chiar , imediat după meciul disputat la Buzău. 500.000 de euro ar cere Gâlcă pentru a pleca de la Craiova înaintea meciului cu FCSB.

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste, Florin Gardoș și Robert Niță au dezbătut situația antrenorului de la Craiova, iar moderatorul și-a adus aminte de un moment similar cu acesta în prim-plan, în perioada când antrena FCSB.

ADVERTISEMENT

„Da, au fost perioade și perioade. Când am fost eu la Craiova și le-am și spus lucrul acesta, chiar dacă părea că sunt subiectiv la momentul respectiv, am zis că e o problemă mare că nu există sau nu exista la acel moment aproape nimeni, nici pe partea tehnică și nici în conducere care să fi jucat fotbal la nivel de Liga 1 măcar.

Era Mangia cu staff-ul lui care nu jucaseră niciodată. Între timp lucrurile s-au schimbat din punctul ăsta de vedere, dar tot nu au mers. Vis-a-vis de Gâlcă, eu l-am prins la Steaua vreo două luni, că atunci venise după Reghe, eu am plecat în Anglia, a fost ceva diferit față de ce am avut cu Reghe.

ADVERTISEMENT

În cantonamente făceam antrenamente foarte lungi, dar numai cu mingea. Era adeptul posesiei. Când a venit Gâlcă, eu am zis că lucrurile se așează bine pentru Craiova și am văzut transferul lui Cicâldău, au doi jucători de națională în stânga, Bancu Și Mitriță, îl mai au și pe Anzor, am zis, cred că anul ăsta e anul Craiovei.

CFR-ul îl pierduse pe Bîrligea, FCSB cu meciurile din Europa, dar nu pot să înțeleg rezultatele astea slabe din ultimul timp. Mi se pare că aseară Gâlcă a fost asumat în sensul că a zis, a schimbat destul de mult. Cred că un antrenor căruia îi e frică de demisie, bagă un prim 11 mult mai aproape de realitate”, a declarat Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Eu când am văzut primul 11, înainte să piardă cu Buzău, mă gândeam ce i s-a întâmplat lui Gâlcă atunci la FCSB pe final ce mandat, când Becali i-a cerut să joace cu o echipă și el a jucat cu altă echipă. A câștigat pentru că a bătut Oțelul la Târgu Mureș. Dar faptul că nu a ascultat atunci, nici nu s-a mai pus problema de prelungire, ea era automată câștigând Cupa, Cupa Ligii, plus titlul.

Gigi a spus la noi la FANATIK SUPERLIGA că Craiova e contracandidata FCSB-ului la titlu dacă schimbă antrenorul și poate schimbă după meciul cu ei, a spus acum o lună. Asta e întrebarea, este doar problemă de antrenor?”, a intervenit Cristi Coste.

Robert Niță: „Costel Gâlcă a avut cea mai mare liniște”

„Nu cred, au fost antrenori de-a lungul timpului, iar rezultatele au întârziat să apară. A, că ești aproape la un moment dat, că joci cu titlul pe masă, asta se uită. Rămâne ce este în vitrină. Mie mi se pare, în momentul de față, de când a venit Costel Gâlcă, că el a avut cea mai mare liniște, a avut campania de transferuri care și-a dorit-o, cea mai mare susținere și o trecere în plan secund a finanțatorului”, a completat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

BANIA FIERBE | Costel Galca, PE FARAS la U Craiova | ZI DECISIVA pentru soarta antrenorului