Deziluzie la derby-ul U Cluj – CFR Cluj: „Stadionul se umple la Untold şi când vine FCSB!” Cele două rivale, puse la zid

, rezultatul fiind unul dezamăgitor pentru ambele formații, care nu se regăsesc în acest sezon. De asemenea, pe stadion s-au aflat doar 14.000 de spectatori, așadar Cluj Arena nu s-a umplut nici măcar pe jumătate pentru derby-ul orașului. Partida a fost analizată la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Deziluzie la derby-ul U Cluj – CFR Cluj: „Stadionul se umple la Untold şi când vine FCSB!”

CFR a deschis scorul în minutul 9 al partidei cu „U”, prin Damjan Djokovic, însă gazdele au revenit și au preluat conducerea înainte de pauză, după golurile marcate de Dino Mikanovic și Jovo Lukic. . Deși s-au marcat patru goluri, jocul nu a fost unul spectaculos, aspect subliniat și de Andrei Vochin, care a scos în evidență și audiența redusă de pe stadion.

„După raportul ocaziilor a fost un rezultat echitabil. Pentru cei care n-au văzut meciul, acest 2-2 ar putea fi reflectarea unei superîntâlniri, dar, din punctul meu de vedere, lucrurile n-au stat chiar așa. A fost un meci fără foarte multe ocazii. Am avut câteva deziluzii. Prima dintre ele se referă la numărul de spectatori, mi se pare foarte puțin pentru un oraș care are potențial, un oraș cu două echipe importante în Liga 1.

ADVERTISEMENT

Un oraș care își clamează iubirea față de cele două echipe și iată că nu sunt în stare să umple trei sferturi de stadion măcar. Cred că această arenă din Cluj se umple la Untold, la meciul de final al Generației de Aur și s-a mai umplut cred că de două ori în toată istoria lui, la meciul de inaugurare și când a venit FCSB o dată”, a afirmat Andrei Vochin la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj a luat gol în ultimele 10 meciuri de campionat: „Mandorlini n-a rezolvat problema”

Cunoscută pentru nivelul defensiv extrem de ridicat în perioada în care cucerea cele cinci titluri sub comanda lui Dan Petrescu, CFR Cluj are un start de sezon nefast din acest punct de vedere. „Feroviarii” au primit gol în toate partidele disputate în actuala stagiune din Superligă, singurele formații cu mai multe goluri încasate fiind nou-promovatele Csikszereda și Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin a vorbit despre modul în care cele două rivale din Cluj și-au schimbat identitatea în acest sezon. „Am văzut două echipe care, din punctul meu de vedere, și-au pierdut identitatea, total sau parțial. CFR, în anii în care câștiga campionate și juca în cupele europene, era o echipă care, în primul rând, nu primea gol. Acum, CFR Cluj are normă de goluri primite. Mandorlini a venit la echipă de o lună, n-a rezolvat problema defensivă, așa cum a declarat încă de la sosire. Mai mult decât atât, n-a bătut pe nimeni.

ADVERTISEMENT

Și Universitatea Cluj și-a pierdut identitatea. Anul trecut, era o echipă care se remarca printr-o posesie mare. Dar lucrurile nu mai stau așa de ceva timp, iar în meciul de aseară posesia a fost împărțită, cu un plus pentru CFR, 51-49. U Cluj era echipa care se ducea spre 60% posesie, dar aceste lucruri nu se mai întâmplă. Din păcate, nu prea s-au întâmplat nici în cupele europene, unde au fost eliminați rușinos de formația din Erevan (n.r. Ararat-Armenia)”, a declarat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

U Cluj şi CFR Cluj ratează play-off-ul? „Mai mult e haiducie decât strategie”

După finalul etapei cu numărul 11, Universitatea Cluj e pe locul 9 în Superligă, în timp ce CFR ocupă poziția a 13-a, cu mențiunea că „feroviarii” au un meci în minus. În acest context, există posibilitatea ca rivalele să rateze play-off-ul în actuala ediție de campionat.

ADVERTISEMENT

„La cum au arătat U Cluj și CFR Cluj aseară, cum vezi lupta lor pentru obiectivul care arde, play-off-ul?”, a fost întrebarea lui Cristi Coste, iar replica lui Andrei Vochin a făcut referire la un personaj interpretat de celebrul actor : „Ca Mărgelatu. Mai tragi un glonte, mai scuipi o sămânță și încerci să ajungi acolo, dar pare mai degrabă haiducie decât strategie”.

Louis Munteanu, certat de colegi: „Apucă-te de treabă că s-a terminat mercato!”

CFR Cluj a primit mai multe oferte în această vară pentru Louis Munteanu, însă perioada de transferuri s-a încheiat în vestul Europei, iar atacantul a rămas în Gruia. Golgheter în sezonul precedent din Superligă, acesta a marcat un singur gol în sezonul 2025-2026, în disputa cu Paksi din preliminariile Europa League.

La derby-ul cu U Cluj, atacantul a revenit în primul 11 după o absență de aproape o lună, însă nu a avut o contribuție decisivă, iar la final, . „Poate că fotbalul pe care îl vedem la CFR Cluj și U Cluj este și o expresie a ceea ce se întâmplă în vestiare.

Și reacțiile pe care le-am văzut după meci au lăsat loc de niște frecușuri care sunt acolo. Nistor explicându-ne că ‘Păcat că eu și Alex (n.r. Chipciu) ne-am accidentat, restul băieților…’, Djokovic spunând ‘S-a terminat mercato, Louis, apucă-te de treabă’, sunt niște lucruri care s-au făcut publice cu privire la ce se întâmplă în cele două vestiare”, a afirmat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu este o întâmplare că sunt pe primele trei locuri” Bănel Nicoliţă nu e mirat de succesul Botoşaniului şi Argeşului

Dacă echipe importante precum cele două rivale din Cluj sau campioana FCSB se află în a doua jumătate a clasamentului, FC Botoșani și FC Argeș au un start de sezon fabulos, fiind în acest moment la doar două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova. „Nu e o întâmplare că FC Botoșani și FC Argeș sunt pe primele trei locuri, iar Slobozia în primele șase. Joacă ceva, au o strategie bună”, a afirmat Bănel Nicoliță.