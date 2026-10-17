Deziluzie totală pentru Dennis Man la revenirea pe teren! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul român la ultimul meci al lui PSV

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Dennis Man (28 de ani) a fost titularizat de antrenorul lui PSV Eindhoven, Peter Bosz, pentru partida de pe terenul lui ADO Den Haag, însă a fost sacrificat la pauză după ce echipa a rămas în inferioritate numerică. Campioana Olandei avea să piardă dramatic meciul, scor 1-2. Internaționalul român nu mai evoluase pentru echipa sa de club de aproape două luni.

Dennis Man, schimbat la pauză în primul său meci la PSV după două luni

PSV avea nevoie de un succes pe terenul celor de la ADO Den Haag, care se aflau pe penultimul loc înainte de meci, pentru a reveni pe prima poziție a clasamentului, însă campioana a suferit un eșec neașteptat, 1-2, și rămâne pe locul 2, la un punct în urma liderului Feyenoord. Peter Bosz a ales să-l titularizeze pe Dennis Man în meciul de la Haga, însă internaționalul român a rămas pe teren doar până la pauză.

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PSV a deschis scorul în minutul 21, când Sven Mijnans a punctat după o centrare oferită de Guus Til, însă atacantul olandez a primit mai apoi două cartonașe galbene, iar campioana Olandei a rămas în inferioritate numerică din minutul 43. Peter Bosz, care pierduse o schimbare încă din prima repriză după accidentarea suferită de Til, a fost nevoit să mute din nou, iar cel sacrificat a fost , care nu a impresionat în minutele petrecute pe teren. Acesta a avut un procentaj al paselor corecte de 84%, nu a câștigat niciun duel și nu a reușit să dribleze niciun adversar. Site-ul l-a notat cu 6.3.

În locul fostului jucător de la FCSB a intrat fundașul central Ryan Flamingo, PSV schimbând sistemul pentru partea secundă. Cu toate acestea, campioana nu a reușit să păstreze avantajul minim, iar Juho Kilo a egalat situația pe tabelă în minutul 55. Jocul a fost controlat mai apoi de cei de la ADO, iar aceștia au dat lovitura în minutul 90+3, prin Matej Sin, și s-au impus cu 2-1.

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Ce urmează pentru Dennis Man și PSV

Până la pauza internațională din noiembrie, PSV va mai disputa 5 jocuri, 3 în Eredivisie și două în . Marți, 20 octombrie, campioana Olandei, care caută prima victorie în această ediție, va evolua pe terenul celor de la FC Porto. Apoi, pe 25 octombrie, urmează derby-ul din campionat contra lui Feyenoord, iar în ultimul meci al lunii PSV va primi vizita lui Willem II.

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Gruparea din Eindhoven va începe luna noiembrie cu un duel pe teren propriu în Champions League, împotriva celor de la Club Brugge, iar apoi se va deplasa pe terenul lui Cambuur în etapa a 12-a din Eredivisie. Rămâne de văzut câte șanse îi va oferi Peter Bosz lui Dennis Man în aceste jocuri. Internaționalul român a rămas în plan secund la PSV în acest sezon, ultimul său joc înainte de cel cu ADO fiind victoria cu Groningen de pe 23 august.