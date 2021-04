Dezinteresul arătat de FCSB în Supercupă, criticat aspru de un fost dinamovist: ”Credeți că jucătorii nu voiau să fie cu trofeul în mână?”

FCSB țintește un sigur trofeu în acest final de sezon, mizând pe câștigarea campionatului. Față de Cupa României și Supercupă roș-albaștrii au arătat dezinteres total, iar acest lucru s-ar putea întoarce împotriva lor.

Fostul dinamovist Lucian Goian a criticat strategia finanțatorului Gigi Becali de a ignora celelalte competiții interne, axându-se doar pe lupta pentru titlul național.

Fostul fundaș, care a evoluat un sezon (2015/2016) și la noua deținătoare a Supercupei, CFR Cluj, este de părere că feroviarii au acum prima șansă să se impună și în Liga 1.

Lucian Goian îl arată cu degetul pe Gigi Becali

Fost campion al României cu Dinamo și câștigător în două rânduri a Cupei, Lucian Goian este convins că finanțatorul FCSB, Gigi Becali, le-a cerut jucătorilor și antrenorilor să facă act de prezență în meciul cu CFR, de la Ploiești, probabil și din cauză că nici FRF, nici LPF nu premiază câștigătoarea acestui trofeu.

”Se întâmplă acolo lucruri pe care nu le înţeleg. Majoritatea jucătorilor de la FCSB nu le-au picat bine aceste schimbări şi această punere pe plan secund a câştigării trofeului.

Credeţi că jucătorii de la FCSB nu voiau să fie cu trofeul în mână acum, să fie la toate ştirile? Cu siguranţă, e o frustrare în rândul jucătorilor, care şi-au dorit, au dat tot. Dar nu depinde numai de ei. Se pare că în România, dacă nu câştigi ceva de pe urma adjudecării unui trofeu, nu există interes”, a punctat Lucian Goian, la Look Sport.

De ce are CFR prima șansă în lupta la titlu

Lucian Goian a mai spus că după disputarea Supercupei României, CFR Cluj a devenit principala favorită la câștigarea campionatului.

”Un trofeu aduce un plus de încredere jucătorilor, un plus de imagine clubului. Au numai de câştigat cei de la CFR. Înainte, un trofeu conta foarte mult. Nu ştiu dacă este OK această abordare a FCSB”, a mai spus Goian.

Fostul fotbalist a fost completat de selecționerul naționalei feminine de fotbal, fostul internațional Cristian Dulca.

”Faptul că ai câştigat o Supercupă este un plus. Clar că este un minus pentru FCSB în perspectiva a ceea ce urmează, lupta la campionat va fi destul de dură. Aceste trofee aduc siguranţă în plus, pentru jucători în primul rând”, a adăugat Cristi Ducla, pentru sursa citată.