Dezolant! Câți fani au fost prezenți la reeditarea sfertului UEFAntastic Steaua – Rapid

Joi seară, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, s-a desfășurat reeditarea sfertului UEFAntastic dintre Steaua, echipa care la acea vreme purta încă această denumire, iar în prezent este FCSB, și Rapid. Recent s-au împlinit 20 de ani de la acel sfert de finală istoric pentru fotbalul românesc din Cupa UEFA dintre cele două rivale bucureștene.

Interes extrem de scăzut pentru meciul demonstrativ Steaua 2006 – Rapid 2006, reeditarea sfertului UEFAntastic

Atunci, după cum se știe deja foarte bine, câștig de cauză au avut roș-albaștrii, după două remize, 1-1 în Giulești și 0-0 pe fostul stadion național „Lia Manoliu”, actuala Național Arena. La vremea respectivă, în competițiile UEFA încă se afla în vigoare regula golurilor marcate în deplasare în astfel de duble manșe, chestiune care nu mai este valabilă în prezent.

Din acest motiv, echipa antrenată atunci de Cosmin Olăroiu s-a calificat atunci în semifinale, unde a avut parte de drama contra celor de la Middlesbrough. Revenind, la evenimentul de joi seară de pe „Arcul de Triumf” , precum Cosmin Olăroiu, Răzvan Lucescu, Mirel Rădoi sau

Câți spectatori au fost prezenți pe „Arcul de Triumf”

În ciuda acestui aspect, iubitorii fotbalului din România, și în special simpatizanții celor două echipe bineînțeles, nu au arătat deloc un interes crescut pentru acest meci demonstrativ, ba chiar din contră. Tribunele arenei au arătat dezolant joi seară. Sub 2000 de spectatori au fost prezenți pe stadion la acest eveniment.

De asemenea, Peluza Nord Rapid a decis să boicoteze partida, după cum se altfel suporterii rapidiști anunțaseră încă dinainte cu câteva zile. În schimb, galeria celor de la FCSB, Peluza Nord de asemenea, a fost prezentă, în număr nu foarte mare ce e drept, la acest meci demonstrativ.

