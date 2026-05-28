Dezolant! Câți fani au fost prezenți la reeditarea sfertului UEFAntastic Steaua – Rapid

Mult sub așteptări! Fanii nu s-au înghesuit pe „Arcul de Triumf" pentru a participa la reeditarea sfertului UEFAntastic dintre Steaua și Rapid: câți spectatori au fost pe stadion
Bogdan Ciutacu
28.05.2026 | 21:00
Câți spectatori au fost pe Arcul de Triumf la reeditarea sfertului UEFAntastic Steaua Rapid Foto: Fanatik
Joi seară, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, s-a desfășurat reeditarea sfertului UEFAntastic dintre Steaua, echipa care la acea vreme purta încă această denumire, iar în prezent este FCSB, și Rapid. Recent s-au împlinit 20 de ani de la acel sfert de finală istoric pentru fotbalul românesc din Cupa UEFA dintre cele două rivale bucureștene.

Interes extrem de scăzut pentru meciul demonstrativ Steaua 2006 – Rapid 2006, reeditarea sfertului UEFAntastic

Atunci, după cum se știe deja foarte bine, câștig de cauză au avut roș-albaștrii, după două remize, 1-1 în Giulești și 0-0 pe fostul stadion național „Lia Manoliu”, actuala Național Arena. La vremea respectivă, în competițiile UEFA încă se afla în vigoare regula golurilor marcate în deplasare în astfel de duble manșe, chestiune care nu mai este valabilă în prezent.

Din acest motiv, echipa antrenată atunci de Cosmin Olăroiu s-a calificat atunci în semifinale, unde a avut parte de drama contra celor de la Middlesbrough. Revenind, la evenimentul de joi seară de pe „Arcul de Triumf” au luat parte nume importante din istoria recentă a celor două cluburi, precum Cosmin Olăroiu, Răzvan Lucescu, Mirel Rădoi sau Daniel Pancu, proaspăt numit oficial în funcția de antrenor principal la Rapid.

Câți spectatori au fost prezenți pe „Arcul de Triumf”

În ciuda acestui aspect, iubitorii fotbalului din România, și în special simpatizanții celor două echipe bineînțeles, nu au arătat deloc un interes crescut pentru acest meci demonstrativ, ba chiar din contră. Tribunele arenei au arătat dezolant joi seară. Sub 2000 de spectatori au fost prezenți pe stadion la acest eveniment.

De asemenea, Peluza Nord Rapid a decis să boicoteze partida, după cum se altfel suporterii rapidiști anunțaseră încă dinainte cu câteva zile. În schimb, galeria celor de la FCSB, Peluza Nord de asemenea, a fost prezentă, în număr nu foarte mare ce e drept, la acest meci demonstrativ.

Spectatori Steaua 2006 Rapid 2006
Cum a arătat Tribuna a doua de pe „Arcul de Triumf” la meciul demonstrativ Steaua 2006 – Rapid 2006. Foto: Fanatik

 

Peluza Nord la meciul demonstrativ Steaua 2006 - Rapid 2006

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
