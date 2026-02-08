Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc se confruntă din nou cu o problemă extrem de sensibilă, iar semnalul de alarmă vine chiar din vârful Federației Române de Fotbal. Președintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a recunoscut public existența pariurilor ilegale în fotbalul autohton, confirmând suspiciunile care circulă de ani buni în jurul competițiilor interne.

Răzvan Burleanu recunoaște că în fotbalul românesc se pariază ilegal în continuare

Invitat în podcastul lui Vlad Mercori, Răzvan Burleanu a subliniat că FRF colaborează constant cu instituțiile statului și cu organismele internaționale pentru a combate trucarea meciurilor și influențarea rezultatelor prin pariuri ilegale. Potrivit șefului de la „Casa Fotbalului” , integritatea competițiilor reprezintă o prioritate absolută, iar orice abatere este analizată atent de Federație, indiferent de nivelul la care apare.

„Se mai pariază ilegal în fotbalul românesc?”, a fost întrebarea directă pe care gazda podcastului, Vlad Mercori, președintelui FRF.

„Răspunsul meu este da, clar. În momentul de față avem în derulare foarte multe audieri în această zonă. Sunt jucători, sunt antrenori, sunt arbitri”, a dezvăluit Răzvan Burleanu.

Scandal la Metaloglobus din cauza pariurilor

În luna noiembrie 2025, la Metaloglobus, echipă care activează în SuperLiga, a izbucnit un scandal legatde pariuri. Un fost maseur al echipei din Pantelimon a dezvăluit că mai mulţi jucători pariază pe meciurile propriei echipe. În cadrul unui interviu acordat la început anului, în cantonamentul din Antalya, antrenorul Mihai Teja a negat acuzațiile.

„Eu, ca antrenor, n-am simţit nimic. Greşelile acelea încerc tot timpul să le corectez în cantonament. Dacă vedeam că e rea intenţie, eram primul care luam măsuri şi care mergeam la conducere. Tot ce s-a scris şi toate afirmaţiile trebuie dovedite. Aceea că este un dosar şi sunt implicaţi jucători trebuie dovedit. Celui care dovedeşte eu îi dau o bere pentru că trebuie să scăpăm de lucrurile acestea”, a declarat Mihai Teja. poate fi citit în exclusivitate pe FANATIK.RO.

Impresarul Cătălin Sărmășan, suspendat un an pentru pariuri

La finalul lui ianuarie 2026, un alt scandal legat de pariuri a lovit fotbalul românesc,

În plus, agentul FIFA a primit o amendă în valoare de 150.000 de lei pentru că a pariat, o practică strict interzisă de regulamentele FRF. Sărmășan ar fi pariat în ultimii ani sume de aproximativ două milioane de euro în sport, pe o platformă de pariuri din străinătate, pe care avea cont încă din anul 2012.