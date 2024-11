Dezvăluire bombă! Fiul lui Călin Georgescu a fost coleg de cameră cu Novak Djokovic: “Nole a fost primul om care m-a dus într-un bar!”

a alegerilor prezidenţiale din România. , cu şanse mari de a intra în finala pentru Cotroceni cu Marcel Ciolacu.

Fiul lui Călin Georgescu, coleg de cameră cu Novak Djokovic

FANATIK vă prezintă povestea fiului lui Călin Georgescu. Este vorba de fostul jucător de tenis Cosmin Georgescu, cel care a fost coleg de cameră cu Novak Djokovic la academia lui Nikki Pilic, de lângă Munchen.

Într-un interviu acordat în urmă cu un an, Cosmin Georgescu a rememorat întâlnirea cu Novak Djokovic şi cum a ajuns să fie coleg de cameră cu cel care este considerat cel mai mare jucător de tenis din istorie:

“Eram la domnul antrenor Marinel Bondoc, Dumnezeu să-l ierte, la Progresul, la BNR. Terminasem un antrenament, nu prea aveam eu idee cu ce să mănâncă tenisul ăsta. Am ajuns acasă și tatăl meu mi-a zis: «într-o săptămână o să mergi în Germania la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo». Nu știam o boabă de germană, fără a cunoaște limba engleză foarte bine.

Îți dai seama, copleșit de emoții, am început să plâng. Am ajuns în Germania! «Cosmin, eu plec în trei zile, ne vedem după opt luni», mi-a zis tata, scurt și cuprinzător. Un șoc total dar am avut norocul, șansa de a avea niște colegi incredibili, extraordinari, unul dintre aceștia fiind Novak Djokovic!

Nole mi-a fost primul coleg de cameră la Academia de Tenis a legendarului tenisman croat Nikki Pilic, care lansase o școala de tenis de lângă Munchen în timp ce, la vremea aceea, făcuse istorie în tenis cu Boris Becker pentru Germania din postura de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis.

Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși. Nu era foarte rentabilă, prosperă, academia lui Pilic, la acea dată. Pilic spera să convingă un băiat talentat care să-i marcheteze academia”, a rememorat Georgescu pentru .

Dezvăluiri tari: “Cu Djokovic am fost prima data în viața mea într-un bar din Munchen! Alături de Nole am băut primul meu pahar de alcool”

Cosmin Georgescu a dezvăluit că alături de Novak Djokovic a fost pentru prima dată în viaţa lui într-un bar. Fiul candidatului de la prezidenţiale a povestit cum şi cum a primit marele campion sârb un wild card pentru turneul de la Bucureşti:

“Cu Djokovic am fost prima data în viața mea într-un bar din Munchen! Alături de Nole am băut primul meu pahar de alcool. El era mai mare, deja mai matur. M-a dus în acel bar și mi-a făcut cinste cu un cocktail și mi-a zis: «Pentru bunul meu prieten român !».

A fost prima mea experiența în timp ce încercam să mă obișnuiesc cu viața în Germania. Și tot prima cu Djokovic ! Apoi Nole a mers la București la Open România unde Ion Țiriac i-a dat un wild-card.

Comparativ cu toți ceilalți de la școala lui Pilic, Djokovic a evoluat foarte repede. Asta în timp ce eu m-am chinuit cu turnee de 15.000 de dolari, jucam concursuri și în România, am făcut puncte dar am luat-o pe o cale diferită decât Djokovic. Nu puteam să țin pasul la nivelul ăla”, a spus Cosmin Georgescu pentru sursa citată.

Cum i-a băgat Nole 2000 de euro în buzunar: “Am câștigat pariul, aveam nevoie, ca de aer”

Fostul jucător de tenis a povestit şi cum i-a băgat Novak Djokovic 2000 de euro în buzunar pentru un antrenament aranjat la Wimbledon. Lui Ernest Gulbis nu i-a venit să creadă când Georgescu l-a adus pe Nole pe teren:

“La Wimbledon, Gulbis a făcut pariu pe 2.000 de euro că nu am curaj să îi propun lui Djokovic un antrenament cu el! De fapt pariul a fost că nu am curaj nici măcar să-l întreb pe Nole dacă vrea să facă antrenament cu Gulbis.

Ernest pretindea că Djokovic nu are cum să mai mă țină mine după ce am fost colegi de cameră la Oberschleissheim, sătucul cu 11.000 de locuitori unde Nikki Pilic a înființat academia lui tenis.

M-am dus la Nole, m-a ținut minte, l-am întrebat dacă vrea să facă antrenament cu Gulbis. Era înainte de primul tur la Wimbledon și așa am putut să aranjez antrenamentul.

De regulă, în timpul turneului îți iei un sparring-partner care seamănă ca stil de joc cu adversarul. Bine, Djokovic are omul lui cu care bate minge cum vrea și când dorește.

Lui Gulbis nu i-a venit să creadă că Djokovic m-a ținut minte. Am câștigat pariul, aveam nevoie, ca de aer, de cei 2.000 de euro. Asta că Nole a acceptat să bată mingea o jumătate de oră cu Ernest. Djokovic a fost amuzant dar și reîntâlnirea cu el pentru care Gulbis mă luase la mișto.

La vremea respectivă Nole avea 10-11 Grand Slamuri. Interesant ca acolo la Wimbledon-ul ăla m-am reîntâlnit cu Marius Copil. Și el a fost la o școală de tenis dar chiar în Munchen, Iphitos.

Imediat apoi am început să lucrez cu Marius care lucra deja cu Andrei Mlendea. M-a întrebat dacă vreau să facem echipă, să ne mai împărțim sarcinile. Am mers cu Marius, țin minte era un Australian Open și era numărul 104 ATP după ce la începutul colaborării era 270 în lume. I-au lipsit câteva puncte ca intre în Top 100. A pierdut în calificări, turul 1”, este întâmplarea povestită de Cosmin Georgescu.

Chiar dacă nu a reuşit să se impună în tenisul mare, viaţa lui Cosmin Georgescu se leagă de acest sport. În acest moment el este foarte aproape de fenomen, fiind şi directorul unui turneu futures.