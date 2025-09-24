Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluire bombă! „Uite-l pe ăla de lângă tine, l-am făcut fotbalist”. Eugen Trică a recunoscut: „E adevărat! Cu pumni și ghete în cap”. Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA s-a discutat despre tensiunile dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, iar Eugen Trică și Sorin Cârțu au venit cu exemple personale.
24.09.2025
Sorin Cârțu și Eugen Trică, vorbesc despre perioada Craiova. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Sorin Cârțu l-a antrenat pe Eugen Trică la Craiova, iar relația dintre cei doi a fost una foarte dură. Legat de disputa dintre Rădoi și Baiaram, cei doi au dezvăluit lucruri incredibile din perioada în care au lucrat împreună.

Eugen Trică și Sorin Cârțu, dezvăluiri incredibile din perioada Craiova

Pe baza subiectului dintre Rădoi și Baiaram, Sorin Cârțu a dat ca exemplu modul în care s-a comportat față de Eugen Trică. Deși tratamentul a fost unul dur, fostul jucător din prima ligă a recunoscut că l-a ajutat foarte mult în carieră.

„Pe ăsta de lângă tine l-am făcut fotbalist pentru că am fost dictator cu el. Numai prostii făcea. Nu mă asculta și trebuia să iau măsuri. Dacă eram democrat cu el nu mai ajungea fotbalist”, i-a spus Sorin Cârțu lui Horia Ivanovici în direct.

„Dacă nu se punea cu pumnii pe mine nu ajungeam fotbalist și cu ghetele în cap. Așa e”, a spus Eugen Trică despre tratamentul „special” primit de la Sorin Cârțu la Craiova în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu a comentat furia lui Rădoi la adresa lui Baiaram. „Bă, tu trebuie să te uiți la el ca la Dumnezeu!”

Sorin Cârţu a comentat, imediat după U Craiova – Farul 2-0, situația dintre Mirel Rădoi și Ştefan Baiaram. Oficialul oltenilor a spus că jucătorul a greşit faţă de antrenor.

„Tu, Baiaram, sau orice jucător, când eşti pe teren, trebuie să faci ce-ţi spune antrenorul. Este cel mai în formă fotbalist român la ora actuală. Am comentat că n-a jucat la echipa naţională, i-am reproşat lui Mircea Lucescu acest lucru.

E acolo datorită muncii lui, dar şi lui Rădoi. Trebuie să te uiţi la el ca la Dumnezeu. Indiferent cum te cheamă, trebuie să faci ceea ce îţi spune antrenorul. Nu ai voie, ca jucător, să ieşi din cuvântul antrenorului”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Analiștii FANATIK, despre Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

