Dezvăluire explozivă despre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, făcută de văduvul Ionelei Prodan: ”O să vă divulg un mare secret”

Toni Antohi, bărbatul și soțul care i-a fost alături Ionelei Prodan în ultimii ani de viață, a vorbit cu FANATIK despre momentele pe care le-a petrecut alături de regretata cântăreață, de amintirile frumoase pe care le au împreună și a dezvăluit secrete picante despre felul de a fi al artistei. Și, ca un adevărat tată, a reacționat cât se poate de dur vizavi de Laurențiu Reghecampf în lumina evenimentelor din ultimele săptămâni și a relației pe care o are cu cea care îi este încă soție, Anamaria Prodan.

Ionela Prodan, convinsă că Laurențiu Reghecampf nu e potrivit pentru Anamaria

Chiar dacă , ea ascunde un lucru cu privire la discuțiile pe care le-a avut cu artista referitor la cel care i-a fost soț. Mai exact, ne-a dezvăluit Toni Antohi, între Ionela Prodan și fiica ei, Anamaria, a avut loc o discuție pe când relația cu Reghecampf era la începuturi.

”Când vine vorba de Laurențiu Reghecampf, Anamaria a primit sfatul, și vă divulg un mare secret, de la Ionela. Ionela i-a spus ei: atenție, el nu e ceea ce pare”, ne-a dezvăluit Toni Antohi, văduvul Ionelei Prodan, cel care a și asistat la discuție.

Ba chiar mai mult, ne precizează bărbatul care a iubit-o și îngrijit-o pe Ionela Prodan în ultimii ani de viață, regretata artistă a avut dreptate cu privire la antrenor. ”Ionela i-a spus așa Anamariei: `El vrea să se căsătorească cu tine – sau, că nu mai știu exact, erau deja căsătoriți – deci i-a zis că s-a căsătorit cu tine pentru că te chemă Anamaria și ești fiica Ionelei Prodan, pentru nume.

Altfel nu s-ar fi întâmplat`. Iar comportamentul lui din ultima vreme demonstrează că așa a fost, că Ionela a avut dreptate”, a mai spus Toni Antohi, în exclusivitate pentru FANATIK.

De altfel, ne-a recunoscut el, a fost foarte deranjat de cele întâmplate între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf în ultimele săptămâni, episodul violent dintre cei doi încă soți fiind momentul în care s-a declarat total dezamăgit de antrenor și de felul lui de a fi.

Toni Antohi, diplomatul familiei: ”Le împăcam pe Anamaria și pe Ionela”

Toni Antohi a mai povestit, zâmbind nostalgic după vremurile în care îi stătea alături Ionela Prodan, despre felul de a fi al regretatei cântărețe de muzică populară. Impulsivă cum o știa toată lumea, se mai certa cu Anamaria Prodan. Iar impresara, povestește văduvul cu zâmbetul pe buze, apela de fiecare dată la calitățile lui de diplomat și de negociator.

”De fiecare dată când Anamaria se certa cu Ionela – se certau și să împăcau destul de des, ca mamă și fiică – pe mine mă suna Anamaria. Nu îi dădeam sfaturi, eu interveneam să împac părțile, eram negociatorul. Și reușeam, pentru că Ionela era impulsivă pe moment, după aceea îi trecea, își cerea scuze. Dacă îi cereai cămașa de pe ea o dădea, așa era de generoasă, nu exista să refuze”, ne spune, zâmbind, Toni Antohi.

De altfel, a mai precizat el, chiar dacă nu sunt rude de sânge, între el și Anamaria relația este întreținută și acum și se înțeleg foarte bine. ”Noi vorbim în fiecare săptămână, mai puțin când Anamaria este plecată, doar atunci vorbim mai rar”, mai spune el.

De ce s-a certat Ionela Prodan cu Ion Dolănescu

Ani la rândul, Ionela Prodan și Ion Dolănescu au cântat pe aceleași scene. Artiști uriași amândoi, acum trecuți, din păcate, la cele veșnice, erau răsplătiți cu mii de flori după concert. Iar dacă dueturile lor erau fără cusur, după ce se termina recitalul începea scandalul.

”Se certa rău cu Dolănescu la sfârșitul spectacolelor cum să își împartă florile. Dolănescu voia să ia trandafirii, iar Ionela nu îl lăsa. Ea îi lua pe toți, iar Dolănescu lua restul florilor, nu avea ce să facă”, ne-a spus, chicotind, Toni Antohi.

De altfel, recunoaște văduvul Ionelei Prodan, în exclusivitate pentru FANATIK, florile erau cel mai apreciat cadou pentru Ionela Prodan. De altfel, din acest motiv, el avea grijă să o răsfețe, cât de des se putea, cu câte un buchet impresionant.

”Ionelei îi plăceau foarte mult florile. I-am făcut multe cadouri, dar e greu să spun care i-a plăcut cel mai mult. De exemplu, când nu o prea cunoșteam, eram la început, încă nu știam exact felul ei de a fi și modul în care privește ea anumite aspecte ale vieții, nu am nimerit de fiecare dată cu cadourile. Dar ea nu a zis nimic, a precizat, se bucura.. Dar cel mai mult se bucura când îi duceam flori”, ne-a mai spus Toni Antohi.

Ultima aniversare a Ionelei Prodan, povestită de văduvul artistei: ”Parcă se vindecase”

Prezent la în ziua în care artista ar fi împlinit 75 de ani, și-a plâns pierderea. Și, lângă mormântul regretatei cântărețe, el a povestit cum a avut loc ultima zi de 6 octombrie pentru Ionela Prodan, acum cinci ani.

”Acum 5 ani era în spital, de ziua ei. Anamaria și cu Anca, mai ales că știam deja care va fi sfârșitul, s-au luptat cât s-a putut și au dus-o peste tot ca să lungească, paleativ, viața Ionelei. Au reușit să lungească cam un an și jumătate, cam atât a durat de când am știut. Știam doar câțiva ce are și că nu există scăpare la pancreas.

În acele momente nu s-a mai gândit nimeni la cadouri pentru ziua ei. Dar, atunci, toți cei din familie am pus umărul să îi facem petrecere de 70 de ani. Mi-aduc aminte cum, ea fiind foarte slăbită, la un moment dat s-a ridicat de la masă și a început să cânte. A cântat cu o putere care m-a uluit, de parcă se vindecase. Probabil, nu știu dacă o știa sau nu și nici nu am avut curajul să o întrebăm, și-a dat seama că e ultima petrecere de ziua ei”, povestește, pentru FANATIK, Toni Antohi.

Unde aveau loc petrecerile de ziua Ionelei Prodan

Înainte însă ca boala să o afecteze pe Ionela Prodan, casa lor era locul în care, pe 6 octombrie, aveau loc petreceri de pomină dedicate cântăreței. Iar locul ei favorit era crama.

”De ziua ei, jos, la demisol, petreceam. Ea îi zicea cramă, dar nu putea fi cramă, acolo erau mese. Dar, ca să demonstrăm că e cramă, am pus acolo trei butoaie. Unul cam așa, de 40 de cm diametru, altul de vreo 20 și unul și mai mic. Butoaiele, elegante, de stejar, stăteau pe suporții lor, acolo, erau artizanale, dar erau de ochii lumii, să zicem că e cramă. Dar acolo petreceam…”, ne-a mai spus Toni Antohi.

Acum, din păcate, , așa cum s-a și întâmplat, la cimitirul Bellu, chiar lângă mormântul artistei, printr-un adevărat festival dedicat memoriei ei.