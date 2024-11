Dezvăluire incredibilă a antrenorului de la Metalul Buzău, despre fotbaliștii Universității Craiova: ”Păreau indiferenți. Gâlcă era în ședință oricum. Noi doar i-am ajutat să ia decizia mai repede”

Metalul Buzău a devenit spaima granzilor din SuperLiga. După ce a eliminat din play-off-ul Cupei României liderul U Cluj, scor 1-0, formația nou-promovată în Liga 2 a mai produs încă o mare surpriză: a învins cu

Dezvăluire incredibilă a antrenorului de la Metalul Buzău, despre fotbaliștii Universității Craiova: ”Păreau indiferenți”

Contactat de FANATIK, Valentin Stan (45 de ani), antrenorul Metalului Buzău, s-a arătat surprins de atitudinea delăsătoare a fotbaliștilor Universității Craiova.

”Universitatea Craiova are un moment slab, dar rămâne totuși o echipă mare. Cu tot respectul pentru ei, nu i-am simți mai puternici decât noi. Craiova nu m-a surprins.

N-am văzut la jucători lor frica de a nu pierde în fața unei echipe mai slab cotate, așa cum se întâmplă de obicei când o echipă din Liga 1 întâlnește un adversar din ligi inferioare.

N-am văzut asta. Păreau indiferenți de ce se întâmplă. N-au putut să aibă nici reacție după ce am deschis scorul. Sigur, e și meritul nostru că am jucat, nu ne-am retras, am avut ocazii ratate, una după alta.

În primele 10 minute s-a văzut o teamă în jocul nostru, provenită pe undeva de la faptul că noi suntem în Liga 2, iar Universitatea Craiova este pe locul 3 în SuperLiga.

După aceea am echilibrat jocul, am avut și momente de posesie și ne-am creat ocazii. Am început să câștigăm dueluri, am blocat din ce în ce mai bine construcția celor de la Craiova.

Ne-am dus peste ei și n-au mai reușit să iasă cu mingi de la portar. Craiova a încercat să construiască, spre deosebire de U Cluj, care a jucat mai mult cu mingi lungi”, a declarat Valentin Stan.

”Gâlcă era în ședință oricum. Noi doar i-am ajutat să ia decizia mai repede”

Antrenorul Metalului Buzău a comentat și faptul că ”Cu Costel Gâlcă m-am salutat înainte de meci, iar după joc nu am mai vorbit. Îl înțeleg perfect.

Gâlcă era în ședință oricum, cred că noi doar i-am ajutat să ia decizia mai repede. Sau să se convingă și alții că vor să facă schimbarea de antrenor. E greu de suportat să te bată Metalul Buzău”.

Cu trei puncte nesperate în clasamentul grupei B, la egalitate cu FCSB și Petrolul, Metalul Buzău visează cu ochii deschiși la sferturile Cupei României. Pentru formația din Crâng urmează meciurile cu Dinamo (4 decembrie, acasă) și cu Agricola Borcea, echipă din Liga 3 (18 decembrie, deplasare).

”Sperăm la o calificare în sferturile Cupei României, dar trebuie să fim temperați”

Antrenorul Metalului Buzău, Valentin Stan, rămâne cu picioarele pe pâmânt și le recomandă propriilor jucători să nu și-o ia în cap. ”E normal să prinzi curaj după ce învingi U Cluj, liderul din SuperLiga, și Universitatea Craiova, și să crezi că poți obține un rezultat bun și cu Dinamo. Trebuie să fim însă temperați și nu credem că acum totul e la îndemâna noastră.

Dacă nu vom fi la fel de disciplinați tactic și combativi în dueluri nu vom putea face și alte performanțe. Trebuie să rămânem modești și muncitori. Să arătăm că știm să jucăm fotbal.

Chiar dacă am învins Universitatea Craiova și avem șanse să ne calificăm în sferturile Cupei României, gândul meu este tot la campionat”, a declarat Valentin Stan, fost fotbalist cu meciuri în Liga 1 la FC Argeș.

Echipele din meciul Metalul Buzău – Universitatea Craiova 1-0

A marcat: Robu (83)

Universitatea Craiova: S. Lung – Lopez (76 Houri), Sierra, Zajkov, Ndong – Oshima (46 Mekvabishvili), Căpățînă – Bană (67 Baiaram), Cicâldău, Paradela (67 Mora) – Lukic (40 Ivan)

Rezerve: Stoian (P) – Vlădoiu, Bancu, Maldonada, Screciu, Danciu, Barbu

Antrenor: Costel Gâlcă

Metalul Buzău: Micle – Juncanaru (90+2 Panaite), D. Mihai (81 R. Radu), A. Olaru, M. Manea, Borțoneanu, Tudorică, Jozic (81 D. Lazăr), A. Manea (16 Nica), V. Robu, Moldovan (90+2 D. Stan)

Rezerve: I. Dinu – Petra, Pelivan, E. Rusu.

Antrenor: Valentin Stan

Clasamentul grupei B

FCSB 3 p (4-0) Petrolul 3 p (3-0) Metalul Buzău 3 p (1-0) Universitatea Craiova 0 p (0-1) Agricola Borcea 0 p (0-3) Dinamo 0 p (0-4)

Rezultate etapa 1:

Agricola Borcea – Petrolul 0-3 (Hanca 40, 45+1), Irobiso (58)

Dinamo – FCSB 0-4 (Al. Băluță 56, Phelipe 70, Ștefănescu 81, 88)

Metalul Buzău – Universitatea Craiova 1-0 (Robu 83)

Programul grupei B

Etapa 2 (4 decembrie)

ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova

Agricola Borcea – FCSB

Metalul Buzău – Dinamo

Etapa 3 (18 decembrie)

FCSB – Universitatea Craiova

Dinamo – ACS Petrolul 52

Agricola Borcea – Metalul Buzău