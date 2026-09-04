Sport

Dezvăluire incredibilă a unui arbitru legendar! Inventa „jocuri” în timpul meciurilor: „Nu am fluierat 25 de minute și nu am ieșit 15 minute din cercul de la mijloc”

Mike Dean, unul dintre cei mai cunoscuți și controversați arbitri din istoria fotbalului englez, a povestit cum își inventa „joculețe” în timpul partidelor din Premier League pentru a face activitatea mai interesantă.
Catalin Oprea
04.09.2026 | 07:45
Dezvaluire incredibila a unui arbitru legendar Inventa jocuri in timpul meciurilor Nu am fluierat 25 de minute si nu am iesit 15 minute din cercul de la mijloc
Mike Dean, în cadrul podcastului lui Jamie Vardy / Foto: captură YouTube
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Pentru Mike Dean, meciurile din Premier League nu erau suficient de provocatoare, așa că își inventa tot felul de activități pe care încerca să le aplice cât de mult îi permitea jocul. Fie că vorbim de „uitatul fluierului”, fie că era vorba de „statul în cercul de la mijlocul terenului”.

Mike Dean l-a lăsat fără replică pe Jamie Vardy

Mike Dean s-a retras de la centru în 2022. După doar un singur an la VAR, englezul a decis că ar fi mai bine să-și încheie cariera și să apuce un alt drum. Acum, la patru ani distanță de ultimul meci la centru, Mike Dean vine cu dezvăluiri incredibile, mai ales din pricina contextului oferit de Premier League, considerat cel mai puternic campionat al lumii.

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Fostul arbitru obișnuia să facă pariuri cu ai săi colegi de brigadă că poate controla partida și fără prea mult efort. Așa avea să înregistreze câteva recorduri greu de imaginat: nu a fluierat nici măcar o dată timp de 25 de minute sau nu a ieșit din cercul de la mijlocul terenului timp de 15 minute. Este adevărat, avea nevoie și de o partidă care să-i permită un astfel de comportament. Altfel, Dean ar fi căzut imediat în penibil și ar fi fost sancționat.

Obișnuiam să spunem: «Bun, începe meciul. Să vedem cât timp putem rezista fără să fluierăm». Am făcut asta de câteva ori în Premier League, înainte de VAR, evident. Au fost câteva meciuri în care am stat 20-25 de minute fără să fluier. De câteva ori: «Lasă jocul să continue, lasă, lasă».

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Obișnuiam și să stau în cercul de la centrul terenului și să văd cât timp pot rămâne acolo înainte să fiu nevoit să ies. Eram doar eu, făceam mișto. Băieții care erau la tușă îmi spuneau: «N-ai cum». O dată, într-un meci, am reușit să stau vreo 15 minute, a declarat Mike Dean în cadrul podcastului lui Jamie Vardy, conform The Sun. Fostul atacant al naționalei Angliei Jamie Vardy a ascultat uluit declarația lui Mike Dean, apoi a izbucnit în râs, lăsat fără replică.

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Controversatul Mike Dean

Mike Dean a fost arbitru în Premier League timp de 22 de ani, între 2000 și 2022. A condus peste 550 de meciuri la centru și a fost primul care a depășit bariera celor 500 de partide în competiție. Cele mai importante jocuri fiind finala Cupei Angliei din 2008, Portsmouth – Cardiff 1-0, dar și o Supercupă a Angliei, în 2011, între Manchester United și Manchester City, scor 3-2. De asemenea, a fost arbitru FIFA între 2003 și 2013.

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Acesta era cunoscut pentru stilul său foarte expresiv, dus la extrem: gesturi teatrale prin care își impunea imediat personalitatea, fără loc de negocieri. Stilul său a devenit, treptat, unul dintre cele mai recognoscibile din fotbalul englez. Din câte se dovedește, Mike Dean a rămas la fel de dezinvolt și în fața camerelor de filmat.

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