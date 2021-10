Dezvăluire incredibilă a unui fost star la Manchester United: ”Am fost abuzat sexual la vârsta de 13 ani”

El a vorbit cu curaj despre abuzurile suferite în adolescență și speră să ajute astfel copiii care trec prin încercări similare.

De curând, fostul internațional francez a povestit despre pe care a avut-o cu colegul său de la Manchester United, Nemanja Vidic.

Un fost star la Manchester United face dezvăluiri uluitoare

Fostul star al echipelor AS Monaco, Manchester United, Juventus Torino, Patrice Evra, a dezvăluit faptul că a fost vicitma abuzurilor sexuale în noua sa autobiografie, susținând că a fost molestat în mod regulat în casa directorului său de la școală pe când avea 13 ani.

Francezul în vârstă de 40 de ani a recunoscut că se simte ”rușinat” de ceea ce i s-a întâmplat și nu i-a spus mamei sale până de curând de această problemă. Evra a ales să-și detalieze experiențele pentru a se asigura că alți copii nu se vor simți așa.

”Când am scris prima dată cartea, nu am spus toată povestea pentru că încă îmi era rușine și frică de ceea ce vor crede oamenii”, a declarat fostul fotbalist, conform .

Francezul, momente teribile când i-a povestit mamei

”Acum vreau să spun asta pentru că nu vreau ca copiii să fie în situația mea și să le fie rușine de ei înșiși, crezând că nu sunt curajoși, pentru că nu este vorba despre a fi curajoși, ci despre a fi pregătiți mental să vorbească despre asta.

Așa că vreau doar să mă asigur că copiii au curajul să nu se învinovățească pe ei înșiși, pentru că eu întotdeauna m-am învinovățit. Nu sunt timid să spun că m-am simțit laș timp de mulți ani pentru că nu am vorbit.

A fost ceva greu în inima mea. Dar nu o fac pentru mine, o fac pentru alți copii. Mama a fost devastată când i-am povestit. A fost un moment greu pentru mine”, a mai spus fostul fundaș stânga care a adunat 81 de selecții la prima reprezentativă a Franței.

Pasaje incredibile în cartea lui Evra

În noua sa carte, ”I Love This Game” , detaliază modul în care a rămas acasă la directorul său după ce s-a mutat la o nouă școală, care oferea mai multe oportunități unui tânăr fotbalist. Evra dezvăluie cum, la casa lui, în interiorul școlii, profesorul îl lăsa să se joace Nintendo și îl ajuta să-și facă temele.

”Directorul, crezând că m-am culcat, își punea mâinile sub cuvertura mea și încerca să mă atingă. Știam că ceea ce făcea e greșit, așa că am încercat să-l împing și să-l lovesc. Am fost dur, dar și mie mi-a fost frică, deși nu i-am putut arăta frica mea. Acest lucru a durat 10 sau 15 minute, a fost ca o luptă. Nu glumea, se străduia să-mi dea jos pantalonii.

Nu s-au spus cuvinte în întuneric, dar el se atingea de mine și era entuziasmat sexual de ceea ce se întâmpla. Nu i-am spus nimănui. Îmi era prea rușine să vorbesc cu mama și nu știam dacă altcineva mă va crede.

Nu am spus nimănui întreaga poveste până acum. În ultima noapte în casa acelui bărbat, când a știut că mă întorc la familia mea, a reușit în sfârșit: mi-a băgat penisul în gură”, scrie fostul fotbalist în cartea sa autobiografică.

Când Evra avea 24 de ani, în perioada petrecută la AS Monaco, a primit un apel de la poliție cu privire la acuzațiile aduse de copii împotriva directorului. Deși suferise enorm, el a refuzat să dea amănunte despre profesor de teama reacțiilor.