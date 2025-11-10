Dezvăluire neașteptată despre Ianis Hagi. Cât de pretențios e, de fapt, fiul lui Gică Hagi: ”Atent la multe detalii”

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi nu pune preț doar pe cum joacă pe teren, ci și pe alte lucruri din viața sa. Stilistul care s-a ocupat de garderoba fotbalistului pentru nunta cu Elena Tănase a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate.

Cât de pretențios e, de fapt, Ianis Hagi când vine vorba despre vestimentație

Claudiu Mănescu este stilistul care s-a ocupat de garderoba lui Ianis la nunta cu Elena. A fost vorba despre cel mai important moment din viața mijlocașului, drept urmare, acesta a fost în centrul atenției.

Iar deși poate mulți credeau că Ianis Hagi e atent doar la ce se întâmplă pe teren, Claudiu Mănescu scoate la suprafață informații neașteptate. Potrivit acestuia, fiul lui Gică Hagi este unul dintre cei mai pretențioși colaboratori ai săi.

Mai exact, Ianis Hagi a ținut la foarte multe detalii. De asemenea, au existat numeroase discuții legate de eveniment la acel moment, iar fotbalistul nu a trecut nimic cu vederea.

„Discut cu ei, despre stilul lor, despre locul în care are loc evenimentul, despre rochia partenerei. Ianis Hagi ține foarte mult la detalii, este atent la multe detalii!”, a admis Mănescu, conform .

Ce alți internaționali români țin cont de aparițiile vestimentare

Și nu doar Ianis Hagi e atent când vine vorba de astfel de detalii. Întrebat care dintre internaționalii români țin cont de aparițiile vestimentare, stilistul a recunoscut că mai sunt două nume care într-adevăr, știu cum să poarte un costum.

„Ianis a evoluat din punctul acesta de vedere. Și Tătărușanu, și Drăgușin știu să poarte un costum!”, a mai dezvăluit Claudiu Mănescu, cu privire la vestimentația fotbaliștilor.

, Ianis Hagi a purtat două costume deosebite, cu adevărat elegante, care transmiteau energie masculină. Unul dintre acestea a fost alb, iar celălalt negru.

Ianis și Elena Hagi s-au căsătorit anul trecut

Menționăm faptul că Ianis și Elena Hagi s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie 2024. . Cât despre petrecere, aceasta a fost una fabuloasă.

Nu mai puțin de 500 de persoane au fost prezente la evenimentul organizat la Domeniul Știrbey din Buftea. Și chiar Ianis Hagi a dezvăluit faptul că totul a ieșit ca la carte și a fost intens.

La rândul ei, Elena Tănase a recunoscut că a fost atentă la detalii și că nunta a fost perfectă. Evident, au existat și oameni care s-au ocupat de tot. „Intens. Totul a mers foarte bine până acum. Am avut parte de foarte mari ajutor și oameni de bază. Și am fost foarte atentă la detalii”, a spus Elena Hagi.

„În general, când pregătim ceva, vorbim aici și de o cină în oraș, vrem totul să fie așa cum ne dorim noi, masa pe care o vrem noi, localul pe care îl dorim. Rareori lăsăm lucruri să se întâmple așa de la sine!”, a adăugat și Ianis.