Dezvăluire-șoc a lui Sorin Cârțu: “Am fost stelist până la 15 ani!”. Verdict despre conflictul FCSB – CSA Steaua

Sorin Cârțu, legendă a Universității Craiova, nu s-a sfiit să recunoască că a ținut cu Steaua. Fostul mare jucător și antrenor din Bănie a cântat pentru culorile roș-albastru până la perioada adolescenței.

Sorin Cârțu, stelist în tinerețe. „Am recunoscut treaba asta”

, Sorin Cârțu a dezvăluit că a ținut cu Steaua. „Sorinaccio” consideră că FCSB este continuatoarea echipei istorice a Stelei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

„(n.r. Are FCSB șanse să se califice?) Eu zic că da. Inima mea de român zice da. Plus cea de fost stelist până la vreo 15-16 ani. Am recunoscut treaba asta. Am ținut cu Steaua până la vreo 15 ani. Steaua mea e în Superliga. După mine, e cea care joacă în Divizia A.

Dacă echipei i se spune Steaua, trebuie să se bată pentru numele pe care îl poartă. Să fii acolo unde a jucat Steaua. Să faci ceea ce a făcut Steaua”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, ajuns la 68 de ani, a fost numit pentru o scurtă perioadă de timp pe banca roș-albaștrilor. Fostul președinte al Universității Craiova a antrenat-o pe formația lui Gigi Becali în perioada 8 martie 2011 – 5 mai 2011.

Fostul antrenor a adunat 12 meciuri pe banca roș-albaștrilor, dintre care 5 victorii, 4 rezultate de egalitate și 3 înfrângeri. „Sorinaccio” a înregistrat o medie de 1,58 de puncte pe meci la cârma echipei lui Gigi Becali.

Sorin Cârțu a plecat de la Universitatea Craiova în vara anului trecut

Ultima oară, Sorin Cârțu a fost președinte la Universitatea Craiova. Fostul atacant a stat la conducerea alb-albaștrilor în perioada 11 martie 2019 – 16 iunie 2023. În cadrul clubului din Bănie, Sorin Cârțu a mai activat ca fotbalist, antrenor și director tehnic.

„Am decis să ies din fotbal. Adevăratul motiv pentru care o fac este reprezentat de cei peste 55 de ani de fotbal pe care îi am. Am trecut în domeniul ăsta prin toate trăirile şi stările, de fotbalist, de antrenor şi de conducător, aşa cum s-a întâmplat în ultimii patru ani şi jumătate.

Sunt mândru de ceea ce am realizat în cei 55 de ani de fotbal şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost lângă mine. Cei mai frumoşi ani au fost în perioada de vârf a acestui club, când echipa a fost numită Craiova Maxima”, declara Sorin Cârțu în urmă cu un an, când a ales să iasă din fotbal.

