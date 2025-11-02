Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluire șoc! Ce i-a spus Florin Tănase lui Gigi Becali despre Darius Olaru: „Patroane…”

Dezvăluire uluitoare despre Florin Tănase. „Decarul” celor de la FCSB a avut o discuție incredibilă cu Gigi Becali despre Darius Olaru. Ce gest a făcut Tănase
Cristian Măciucă
02.11.2025 | 14:32
Darius Olaru și Florin Tănase pe teren
Florin Tănase (30 de ani) a avut o discuție privată cu Gigi Becali (67 de ani) despre căpitanul celor de la FCSB, Darius Olaru (27 de ani). „Decarul” campioanei a făcut un gest incredibil pentru coechipierul său.

Florin Tănase sau Darius Olaru? Cine e cel mai bun jucător de la FCSB

FCSB a învins-o cu 2-0 pe U Cluj și a urcat pe loc de play-off, la egalitate de puncte cu Oțelul și Farul. Meciul de pe Cluj Arena a fost decis de „dubla” lui Darius Olaru, care a primit laude în studioul FANATIK SUPERLIGA.

„Olaru, din punctul meu de vedere, e cel mai bun fotbalist din campionatul românesc. El trage echipa după el. Aleargă, recuperează”, a declarat Eugen Trică.

Fostul jucător de la Univeristatea Craiova, Steaua sau CFR Cluj a fost însă contrazis de Horia Ivanovici. „Pentru mine, cel mai bun fotbalist din campionat e Tănase. Mie până acum mi se pare că șeful la FCSB e Tănase. Aseară, lăsând reușitele lui Olaru și faptul că a făcut un update de calitate, iar Tănase mi s-a părut aproape de perfecțiune. Cum gândește, cum ține jocul, nu trebuie neapărat să dai goluri”, a fost părerea directorului FANATIK. 

Florin Tănase e golgheter în SuperLiga

Chiar dacă nu a marcat pe Cluj Arena, Florin Tănase e în continuare golgheter în SuperLiga. „Decarul” campioanei are 9 reușite, cu una mai mult decât Alex Dobre de la Rapid

„Cum penetrează, cum pleacă cu mingea la picior. Câți jucători în România sunt mijlocași centrali care scot om din joc perpendicular spre poarta adversă? Tănase, cu mingea la picior lasă 2-3 adversari în spate și creează superioritate numerică extraordinară. Ăsta e Tănase!”, a declarat Marius Șumudică.

„Pentru mine, Tănase e cel mai important jucător de la FCSB în momentul de față”, a adăugat Ivanovici. „Este printre puținii jucători care revin din străinătate și își ridică nivelul. Marea majoritate a jucătorilor care vin din străintate au recul”, a completat Șumudică.

Ce i-a spus Tănase lui Gigi Becali: „Nea Gigi, bagă-l pe Olaru! Stau eu pe bancă, nu mă supăr”

Pentru binele echipei în general și al lui Darius Olaru în special, Florin Tănase a vrut să se sacrifice și a avut o discuție sinceră cu Gigi Becali și cu staff-ul campioanei. În perioada în care FCSB mergea rău, patronul a transmis că Tănase și Olaru nu vor mai juca niciodată împreună.

„Apropos de Tănase, să vă povestesc un lucru mai puțin știut, care spune multe despre el și despre caracterul lui. Etapele trecute când se punea problema cine să joace că avea Gigi asta să joace ori Tănase ori Olaru, iar Olaru trecea prin perioada proastă, un lucru pe care nu-l știe lumea și o să îl fac public acum, Tănase le-a spus antrenorilor lui și Gigi ‘Vă rog eu frumos băgați-l pe Olaru! Olaru are mai multă nevoie decât mine. Stau eu pe bancă, nu e problemă’. La 1-2 meciuri Tănase a spus ‘Rămân eu pe bancă. Eu rămân pe bancă, dar băgați-l pe Olaru că îi trebuie ritm și jocuri, care să revină iar în formă’.

Toți sunt conștienți că un Olaru la forma lui maximă va ajuta echipa să își atingă obiectivele. E întâmplare adevărată. Tănase le-a spus antrenorilor, i-a spus lui Gigi, cu care are o relație specială, ‘nea Gigi, bagă-l pe Olaru! Stau eu pe bancă, nu mă supăr, dar hai să recapete Olaru încrederea aia a lui pentru că Olaru are nevoie’”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În acest sezon de SuperLiga, Darius Olaru se află la cota 3. El a marcat în ultimele două victorii ale celor de la FCSB, 4-0 cu UTA și 2-0 cu U Cluj.

„În primul rând s-a gândit la binele echipei. El știe că atunci când Olaru e la o capacitate maximă, FCSB devine o pretendentă clară la titlu. El a simțit că Olaru nu era ok. L-a și câștigat pe Olaru și când vine de la un jucător, mă simt dator, mă simt recunoscător, vreau să fac mai mult, să mă bucur de ceea ce face un coleg”, a conchis Marius Șumudică.

EL E SEFUL din vestiarul FCSB. DEZVALUIRI INCENDIARE despre jucatorii lui Gigi Becali

