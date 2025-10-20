Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”

ADVERTISEMENT

. Calificarea în play-off este pusă în pericol, roş-albaştrii sunt pe locul 12, la o distanţă de şase puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Oţelul Galaţi.

Darius Olaru a ajuns pe lista neagră la FCSB: „100% e ceva din viaţa privată!”

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situaţia delicată de la FCSB, spunând că , bănuind că este vorba şi de probleme personale în ceea ce îl priveşte:

ADVERTISEMENT

„Eu îl iubesc pe Olaru, dar nu pot să stau doi ani după el”. Îi dau un sfat: „Dacă tot alergi mult şi vine mingea la tine, nu o mai da direct. Că o dai în aut şi te faci de râs, o dai la adversar şi te faci de cacao.”

Păi ce faci, mă? Aşteptăm după accidentare, dar până când? Este ceva în neregulă! 100% e ceva din viaţa privată. Nicio miliardime nu ştiu. Eu nu stau să-i cresc pe ei. 100% e ceva.

ADVERTISEMENT

Cel mai bun jucător, goluri cu stângul, cu dreptul… El aleargă, dă război… E posibil să spună că nu poate singur să dea război, când toţi dorm pe lângă el. Dacă dă drumul la pressing şi toţi dorm în ghete… La Olaru n-ai ce să-i zici din privinţa războiului, că o dă”, a dezvăluit Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Adrian Şut a intrat în dizgraţia lui Gigi Becali: „Se leagănă!”

Un alt jucător criticat de patronul FCSB a fost Adrian Şut. Gigi Becali nu înţelege cum un mijlocaş care evolua foarte exact în sezonul trecut a ajuns în această formă dezastruoasă doar câteva luni mai târziu:

„Şut zici că doarme pe teren. Se leagănă… Şi aşa avea mersul legănat. Stai mă, terenul de fotbal are leagăne? O să îţi punem unul acolo. Se leagănă, el era ceas. Nu îl mai recunoşti.

ADVERTISEMENT

Saturaţia… oameni care n-au griji şi care n-au nici ambiţii. Ăia pe care îi vedeţi de aia costă milioane multe. Au fire de bărbaţi ambiţioşi care vor să câştige. Nu le pasă că au milioane în cont.

Sunt multe caractere, că sunt bani mulţi. Eu nu am oameni care să dea război. O să iau în iarnă oameni de război”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.