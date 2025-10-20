Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”

Gigi Becali a pus tunurile pe Darius Olaru şi Adrian Şut după evoluţia cu Metaloglobus. Patronul FCSB i-a trecut pe lista neagră pe doi dintre cei mai buni jucători.
Marian Popovici
20.10.2025 | 22:03
Dezvaluire soc Darius Olaru si Adrian Sut au ajuns pe lista neagra a lui Gigi Becali Are ceva in viata privata Eu nu stau 2 ani dupa el
EXCLUSIV FANATIK
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: “Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a suferit o înfrângere şoc cu Metaloglobus, scor 1-2. Calificarea în play-off este pusă în pericol, roş-albaştrii sunt pe locul 12, la o distanţă de şase puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Oţelul Galaţi.

Darius Olaru a ajuns pe lista neagră la FCSB: „100% e ceva din viaţa privată!”

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situaţia delicată de la FCSB, spunând că Darius Olaru este o umbră a jucătorului din trecut, bănuind că este vorba şi de probleme personale în ceea ce îl priveşte:

ADVERTISEMENT

Eu îl iubesc pe Olaru, dar nu pot să stau doi ani după el”. Îi dau un sfat: „Dacă tot alergi mult şi vine mingea la tine, nu o mai da direct. Că o dai în aut şi te faci de râs, o dai la adversar şi te faci de cacao.”

Păi ce faci, mă? Aşteptăm după accidentare, dar până când? Este ceva în neregulă! 100% e ceva din viaţa privată. Nicio miliardime nu ştiu. Eu nu stau să-i cresc pe ei. 100% e ceva.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Cel mai bun jucător, goluri cu stângul, cu dreptul… El aleargă, dă război… E posibil să spună că nu poate singur să dea război, când toţi dorm pe lângă el. Dacă dă drumul la pressing şi toţi dorm în ghete… La Olaru n-ai ce să-i zici din privinţa războiului, că o dă”, a dezvăluit Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

Adrian Şut a intrat în dizgraţia lui Gigi Becali: „Se leagănă!”

Un alt jucător criticat de patronul FCSB a fost Adrian Şut. Gigi Becali nu înţelege cum un mijlocaş care evolua foarte exact în sezonul trecut a ajuns în această formă dezastruoasă doar câteva luni mai târziu:

„Şut zici că doarme pe teren. Se leagănă… Şi aşa avea mersul legănat. Stai mă, terenul de fotbal are leagăne? O să îţi punem unul acolo. Se leagănă, el era ceas. Nu îl mai recunoşti.

ADVERTISEMENT

Saturaţia… oameni care n-au griji şi care n-au nici ambiţii. Ăia pe care îi vedeţi de aia costă milioane multe. Au fire de bărbaţi ambiţioşi care vor să câştige. Nu le pasă că au milioane în cont. 

Sunt multe caractere, că sunt bani mulţi. Eu nu am oameni care să dea război. O să iau în iarnă oameni de război”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali

Reacția lui Andrei Nicolescu după umilinţa FCSB de la Metaloglobus: „Ce se întâmplă...
Fanatik
Reacția lui Andrei Nicolescu după umilinţa FCSB de la Metaloglobus: „Ce se întâmplă acolo…”
Cristi Balaj, reacție la cald după numirea lui Iuliu Mureșan ca președinte în...
Fanatik
Cristi Balaj, reacție la cald după numirea lui Iuliu Mureșan ca președinte în locul său la CFR Cluj. Exclusiv
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta...
Fanatik
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!