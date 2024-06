Dezvăluire şoc făcută de Gabriela Firea, la “Sport şi Politică”. A povestit cum au intrat hoţii peste ea, când era singură acasă

Pe lângă , a făcut o dezvăluire șoc pentru FANATIK, la emisiunea ”Sport şi Politică”, moderată de Horia Ivanovici.

Gabriela Firea: „Am rămas singură în casă și au intrat hoții peste mine”

Gabriela Firea a vorbit despre un episod marcant din viața sa, petrecut acum 20 de ani, care a împins-o spre practicarea Ju-Jitsu. Totul a avut loc în perioada în care era căsătorită cu primul ei soț, Răzvan Firea, cel care și-a pierdut viața în anul 2010.

că hoții au intrat peste ea în casă, când era singură. „Am plecat la mare cu primul meu fiu, Tudor, și cu primul meu soț, Răzvan.

Acolo s-a întâmplat un incident și ne-am întors acasă. A doua zi de dimineață soțul a plecat cu Tudor la piscină, pentru că era foarte supărat că ne-am întors prea repede acasă.

Eu am rămas acasă, seara aveam emisiunea «Săptămâna finaciară» și voiam să mai scriu câte ceva. Am rămas singură în casă și au intrat hoții peste mine. Eu am auzit o mică gălăgie.

Am deschis ușa camerei unde scriam la calculator și am văzut fix în fața mea, la o distanță nu foarte mare, doi bărbați care scotoceau prin dulapuri”, a declarat Gabriela Firea.

„Am practicat câțiva ani Ju-Jitsu”

Aceasta spune că indivizii i-au filat și neștiind că ea și soțul s-au întors de la mare, le-au spart casa. În acel moment, Gabriela Firea a sunat la Poliție și a luat legătura cu o vecină. Pentru că au văzut-o, hoții s-au speriat și au fugit.

„Am reacționat foarte bine atunci pe moment. Nu m-am impacientat, nu am leșinat.”, spune Gabriela Firea, adăugând că de atunci a rămas cu o teamă. La sugestia unui prieten a început să practice Ju-Jitsu.

„Am practicat câțiva ani la un club cunoscut. M-am lăsat și îmi pare rău, pentru că începusem să am rezultate. Dar m-a ajutat mental, psihic”, a mai spus candidata PSD la Primăria Capitalei.

