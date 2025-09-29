Dezvăluire șoc! Fanii Petrolului au intrat în vestiar si l-au dezbrăcat pe fotbalist de tricou: „Ai jucat la spurcați!”

Vivi Răchită a mărturisit de ce Iasmin Latovlevici nu a mai jucat niciun minut pentru Petrolul Ploiești, cu toate că a fost adus cu fast de către Marian Copilu.

Vivi Rachita dezvăluie un moment șocant cu Latovlevici și fanii Petrolului în vestiar

Petrolul are un start dezastruos de sezon. , 0-1, i-a făcut pe „lupii galbeni” să coboare până pe locul 14 în SuperLiga, cu doar 6 puncte adunate în 11 etape.

Însă, are resurse pentru a ocupa un loc mai sus în clasament. Însă este ținută în loc de managementul precar.

Pentru a-și întări exemplul, fostul căpitan al Petrolului a povestit un episod cu Iasmin Latovlevici în prim-plan. Răchită a dezvăluit că fostul fundaș stânga nu a mai apucat să debuteze la clubul galben-albastru pentru că a fost dezbrăcat de suporteri în vestiar pe motiv că a jucat la FCSB.

„Ca exprimare parcă suntem cea mai slabă echipă, dar ca lot suntem peste Csikszereda, Slobozia. Avem jucători cu experiență, cu foarte mule meciuri în prima ligă, avem un antrenor mai bun decât cele două echipe, avem un stadion și un public care este foarte aproape de echipă. Avem o tradiție.

La emisiunea de săptămâna trecută am făcut o afirmație. Am spus că, din punctul meu de vedere, Petrolul este în această situație din cauza managementului. S-au ofuscat conducătorii clubului.

Să vă dau și argumentele acum. Când iei o echipă fără datorii mari și duci datoria la peste 6 milioane de euro, când iei o echipă care, totuși, are în spate campionate și tu nu-ți propui an de an să ajungi măcar în play-off și te bați la retrogradare, când iei jucători care nu au mai jucat de doi ani, în loc să crești un jucător. În anii ’90, toți ploieștenii erau la toate echipele: Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova. Acum nu mai avem ploieșteni să joace la Petrolul. De ce? Centrul de copii și juniori de ce nu produce?

Gicu Grozav e singurul care mai are o execuție. Țicu, săracul, nici acum nu joacă. Uite ce ghinion are. Marian Copilu mi-a povestit, atunci când a plecat, că l-a adus pe Latovlevici, fost jucător de echipă națională, jucător de vestiar.

La un antrenament au intrat suporterii peste toți și l-au dezbrăcat de tricou pe Latovlevici. Cu antrenorul, președintele de față. Pîrvu parcă era antrenor. I-au zis lui Latovlevici să-și dea tricoul jos că a jucat la Steaua, la ‘spurcați’. Latovlevici și-a dat tricoul jos și a plecat acasă. De asta a plecat Marian Copilu de la Petrolul. Mi-a spus că nu își poate face managementul”, a declarat Vivi Răchită, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cariera lui Iasmin Latovlevici, cât a jucat la FCSB

Perioada petrecută la FCSB a reprezentat vârful carierei sportive pentru Iasmin Latovlevici. Fostul fundaș stânga a jucat din ianuarie 2010 până în vara lui 2015, când a plecat la Genclerbirligi, pentru clubul roș-albastru.

A adunat 177 de meciuri, în toate competițiile, în care a marcat 12 goluri și a oferit 11 pase decisive pentru echipa patronată de Gigi Becali. Toate acestea culminând cu trei titluri cucerite, două Cupe ale României, două Supercupe și o Cupă a Ligii.

Pe lângă trofee, se poate mândri și cu prezențe în grupele UEFA Champions League și un sfert de finală în Europa League. Mai ales că în meciul cu Ajax, din optimile competiției, a fost decisiv. A înscris golul de 1-0, iar după ce Vlad Chiricheș a trimis meciul în prelungiri cu „torpila” din minutul 76, la loviturile de departajare a executat penalty-ul care a făcut-o pe FCSB să o întâlnească pe Chelsea în turul următor.

Iasmin Latovlevici mai are un CV un club important: Galatasaray. La gruparea din Istanbul a jucat în 2017-2018, sezon la finalul căruia a câștigat campionatul în Turcia.