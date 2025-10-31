Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a fost unul dintre cei mai emblematici jucători de la Steaua, pe vremea când era denumită Steaua şi nu FCSB. A fost căpitanul echipei care juca semifinala Cupei UEFA în anul 2006, iar doi ani mai târziu a ratat transferul carierei, la Inter Milano.

Cum a ratat Mirel Rădoi transferul la Inter! Jose Mourinho a venit personal să-l transfere

Ioan Becali a dezvăluit la Giovanni Show că să rezolve transferul lui Mirel Rădoi la Inter Milano. Dar, italienii nu s-au înţeles la suma de transfer cu Gigi Becali:

ADVERTISEMENT

„Pe Mirel îl ştiu ca fotbalist. Am avut ofertă de la Inter, Mourinho a venit personal şi a stat toată dimineaţa cu mine şi cu fratele meu, la Crowne Plaza. Se accidentase fundaşul stânga. Gigi Becali a vrut 12,5 milioane de euro. Fratele meu a vorbit trei ore cu Mourinho. Care i-a spus că clubul este gata să dea 6-7 milioane de euro, plătibili în rate, dar n-a vrut.

Oricum, era la Inter, mergea acolo. Nu s-a făcut, a mai jucat un an sau doi aici. Cred că a regretat, era şansa vieţii lui. A rămas cu o impresie deosebită despre Mourinho. Cum a vorbit, ce i-a spus, au luat micul dejun împreună”, a dezvăluit Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, tip conflictual?! Dezvăluirea lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a dezvăluit că Mirel Rădoi a fost mereu un tip echilibrat pe teren, în cariera de jucător, fiind surprins de :

ADVERTISEMENT

„N-a lăsat Gigi Becali la bani şi de aia a căzut transferul lui Rădoi la Inter. Era 2008 mi se pare. Eu îl ştiu pe Rădoi ca fiind un tip echilibrat, dar dârz pe teren. Eu nu îl ştiu ca un tip conflictual. La naţională, la U21 a fost un tip conflictual? Rotaru este cel mai bun conducător, omul vrea să echilibreze situaţia”, a spus Giovanni Becali.