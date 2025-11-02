Dezvăluire șoc: “Neluțu Varga a făcut schimbările lui CFR Cluj cu Dinamo! El l-a băgat pe Zouma, cine altcineva!?”

ADVERTISEMENT

Dinamo a învins-o pe CFR Cluj în etapa 15 din SuperLiga. Deși „feroviarii” au condus cu 0-1 până în minutul 90, elevii lui Zeljko Kopic au punctat de două ori pe final și s-au impus. Acest duel a creat discuții în platoul FANATIK SUPERLIGA, iar în evidență a ieșit introducerea lui Kurt Zouma pe teren.

Eugen Trică susține că Neluțu Varga a făcut schimbările în meciul cu CFR Cluj

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Eugen Trică a venit cu o variantă șocantă, anume că . Fostul fotbalist susține că Pancu nu s-a implicat în schimbări, iar p .

Discuția a fost pornită de Cristi Balaj: „Să-l ai pe Keita mijlocaș defensiv, care în ultimele partide a fost cel mai bun, să simți că suferi în acea zonă centrală a terenului și să nu te folosești de el pe final… Un lucru este clar, nu Pancu este cel care a făcut schimbările”.

Eugen Trică a venti cu varianta surprinzătoare: „Laurențiu Rus și Hoban, ei au decis și primul 11… Sau a fost altcineva? Să existe un domnul Gigi și pe alte echipe? De unde să știm… Eu cred că nu Rus și Hoban au făcut primul 11, ca să știți”.

Moderatorul Horia Ivanovici nu crede în varianta că Neluțu Varga a efectuat schimbările: „Eu nu am auzit de apucături din astea la Varga. Poate că s-au consultat”. Eugen Trică a revenit pe subiect: „S-au consultat cu cine? S-au consultat cu domnul Mureșan, în primul rând, și cu domnul Varga. Eu așa văd lucrurile. Eu așa cred”.

Cristi Balaj susține că echipa de start a fost aliniată corect: „Primul 11 a fost bun, iar intrarea lui Louis Munteanu a fost bună. Au mai fost două ocazii mari a lui Emerllahu. Echipa a fost bine făcută, dar s-a schimbat pe final”.

Dialog vizavi de schimbările din Dinamo – CFR Cluj între Horia Ivanovici și Eugen Trică

Discuția a continuat între Horia Ivanovici și Eugen Trică. Moderatorul a mărturisit că nu a auzit vreodată ca Neluțu Varga să se implice în schimbări, însă fostul fotbalist al „feroviarilor” este de altă părere.

Eugen Trică: „Păi cine a făcut schimbările?”.

Horia Ivanovici: „Păi nu știu, poate că le-a făcut Pancu”.

Eugen Trică: „Nu cred, Pancu nu s-a băgat”.

Horia Ivanovici: „Oricum, cine l-a băgat pe Zouma a comis-o total, despre ce vorbim? A făcut praf tot meciul. Tu chiar crezi că le-a făcut Varga? Eu presupun, nu știu. Eu nu am auzit-o pe asta cu Varga, că lui îi place să facă echipa”.

Eugen Trică: „Eu zic clar că antrenorii interimari nu au făcut ei schimbările și nici Pancu. Așa cred eu, asta e părerea mea, știu și eu ce se întâmplă pe acolo”.

Horia Ivanovici: „Se bagă Varga la schimbări?”.

Eugen Trică: „Poate el, poate altcineva, dar cineva s-a băgat. Ei au jucat aseară fără antrenori”.

Horia Ivanovici: „Eu nu știu ca Varga să aibă astfel de apucături. E prima oară când aud așa ceva”.

Cristi Balaj știe cine a făcut schimbările

Eugen Trică: „Am văzut pe unele imagini că Mara îi șoșotea ceva la ureche lui Pancu”.

Cristi Balaj: „Nu e vinovat Pancu, nu are nicio treabă”.

Horia Ivanovici: „Din moment ce spui așa, că nu e vinovat Pancu, știi cumva cine a făcut schimbările?”.

Cristi Balaj: „Da, știu! Nu spun cine le-a făcut. Antrenorul le-a făcut”.

Eugen Trică: „Domnul Varga le-a făcut! Antrenorul principal, domnul Varga. Eu îmi asum tot ceea ce spun. Credeți că doar domnul Becali face schimbările în România? Ce, credeți că domnul Rotaru nu a făcut vreo schimbare când erau alți antrenori la Craiova? Clujul e foarte departe de București, din acest motiv nu se aude. Domnul Balaj știe foarte multe, dar nu spune. E normal să nu spună, vrea să le țină doar pentru dânsul”.

Cristi Balaj: „În primul rând, nu e corect să vorbesc de oamenii unde am fost. Legat de meciul acesta, nu am nicio informație. Nu e nimic anormal să existe un patron care vrea un jucător la club și să vrea neapărat să îl vadă jucând. Aici e și cazul Zouma, e normal. Nu sunt avocatul domnului Varga, dar nu e anormal ca un finanțator care bagă foarte mulți bani într-un jucător să dorească să îl vadă jucând”.

Cristi Balaj nu a fost implicat în transferul lui Zouma

Cristi Balaj a mărturisit că nu a fost implicat în transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, iar fundașul francez a fost adus la insistențele patronului. Totodată, fostul președinte al formației din Gruia a transmis s-au reziliat mai multe contracte, însă Micai și Țîrlea refuză despărțirea de club.

„(n.r. – Te mai aștepți la ceva de la Zouma?) Nu am fost eu cel care a fost implicat în transferul lui și nu ar trebui să am așteptări. Cei care au insistat să vină, ei trebuie să aibă așteptări.

(n.r. – Neluțu Varga a insistat) Atunci el trebuie să aibă așteptări. Voi nu l-ați vrut? Sunt discuții interne, nu pot să discut. A fost dorința domnului Varga, spun acest lucru pentru că a declarat-o. Dacă nu ar fi spus-o, nu aș fi spus. Nu se știe niciodată, probabil că va ajunge să joace bine.

Pe final de perioadă de transferări, după acel eșec cu Hacken, s-a intervenit și au venit jucători care au fost doriți de către patron. Acel moment a creat acel surplus de jucători. În mare măsură s-au mai făcut rezilieri, însă au fost doi jucători care nu au vrut să rezilieze. Aceștia sunt Micai și Țîrlea”, a declarat Cristi Balaj.

Dinamo – CFR Cluj 2-1, dezamăgire mare pentru Cristi Balaj

În continuare, fostul arbitru a transmis că i-a părut rău când a văzut cum CFR Cluj a fost întoarsă în timp record de Dinamo. Totodată, Cristi Balaj recunoaște că decizia de a pleca a fost una corectă. Interesant este faptul că rezilierea contractului din partea clubului nu a ajuns, cel puțin pentru moment, la Balaj.

„(n.r. – Ai suferit că a pierdut CFR-ul cu Dinamo?) Sincer, mi-a părut rău. Sunt legat încă de jucători, îmi pare rău pentru că au avut o oportunitate imensă. Am fost dezamăgit de cum s-a tratat ultima parte a jocului, au fost niște greșeli mult prea vizibile.

(n.r. – Mai ești încă în acte la CFR?) Sunt în Cluj! Eu am semnat rezilierea, dar încă nu am primit de la club. Probabil că au semnat și au uitat să-mi trimită documentul. Eu de la ei nu am primit nimic, am trimit în data de 13 octombrie, era într-o luni, contractul semnat de către mine, rezilierea făcută de ei. A ajuns rezilierea la ei, probabil că au semnat-o dar au uitat să îmi trimită.

Cred că am luat decizia corectă de a pleca. Am avut anumite nemulțumiri, dezamăgiri, dar sunt lucruri interne și nu ar fi corect din partea mea să le expun. Urăsc oamenii care mănâncă o pâine undeva, iar după ce pleacă, aruncă cu noroi. Pentru mine acest lucru este reprobabil! Mă bucur pentru Mureșan că a fost ales, știam că este o persoană care a rămas tot timpul alături de CFR Cluj”, a mai spus Cristi Balaj.

Pancu va avea parte de susținere la CFR Cluj

În final, Cristi Balaj i-a oferit un vot de încredere lui Daniel Pancu și a transmis că fostul antrenor de la România U21 va avea parte de susținere la CFR Cluj. Fostul președinte se bazează pe persoanele din cadrul clubului.

„L-am văzut pe Pancu, la final, singur în tribună. Este important de menționat că eu cunosc cum funcționează lucrurile la CFR Cluj, iar el nu va fi singur. Răzvan Zamfir, Mara, Bilașco și sunt convins că și domnul Mureșan sunt mai tot timpul la club și sunt aproape de antrenor. 100% Pancu nu va fi singur la CFR Cluj, iar cei care au rămas acolo au demonstrat de-a lungul anilor că știu să își facă treaba.

(n.r. – De ce era singur Pancu în tribună?) Așa s-a nimerit, au mers să vadă reluările probabil. Din păcate s-au făcut anumite greșeli pe final. (n.r. – Cea mai mare greșeală a fost introducerea lui Zouma) Cea mai mare greșeală a fost înlocuirea lui Sheriff, care a fost cel mai viu și cel mai bun. Avându-l pe bancă pe Keita, un mijlocaș defensiv care stă foarte bine în fața apărării, era obligatoriu să fie introdus pe teren, închideai toată acea zonă”, a conchis Cristi Balaj.