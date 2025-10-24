Dezvăluire șoc! Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a intervenit în direct și a clarificat situația din interiorul clubului, între antrenorul Mirel Rădoi și unul dintre starurile lotului, Ștefan Baiaram, care a fost exclus din lot chiar înaintea partidei cu Noah. Totodată, patronul Universității Craiova a dezvăluit că fotbalistul de 23 de ani a vrut să-i returneze antrenorului său ceasul în valoare de 18.000 de euro primit cadou.

Ștefan Baiaram a vrut să-i înapoieze lui Mirel Rădoi cadoul pe care antrenorul i l-a oferit: un Rolex de 18.000 de euro

Mirel Rădoi nu a fost mulțumit de reacția lui Ștefan Baiaram după ce a aflat că nu va fi decât pe banca de rezerve în meciul cu Noah, așa că tehnicianul l-a scos de tot din lot. Mihai Rotaru a dezvăluit că fotbalistul de 23 de ani și-a dorit să-i returneze antrenorului său, în urmă cu o săptămână, ceasul de 18.000 de euro primit cadou.

ADVERTISEMENT

„Știu că Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze ceasul primit cadou acum o săptămână, dar Mirel a refuzat. Eu nu am fost de acord, încă de la început, cu acest cadou”, a dezvăluit Mihai Rotaru, conform

De ce i-a oferit Mirel Rădoi lui Ștefan Baiaram un ceas în valoare de 18.000 de euro

Ștefan Baiaram a fost de mai multe ori în centrul atenției în ultima perioadă din cauza relației sale cu Mirel Rădoi, care nu s-a ferit niciodată să-l lase pe bancă dacă nu a fost mulțumit de prestațiile sale, în ciuda faptului că el este unul dintre cei mai vandabili fotbaliști ai Craiovei și este văzut ca o adevărată „stea” în Bănie.

ADVERTISEMENT

Deși Mirel Rădoi i-a oferit mai multe „lecții” în ultimele săptămâni, Sorin Cârțu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că antrenorul Craiovei ține foarte mult la jucătorul său și îl admiră ca fotbalist, iar „Rădoi îl iubește pe Baiaram. L-a plăcut fantastic. I-a dat un ceas, un Rolex de 18.000 de euro, că ține la el. Așa am auzit eu, au fost multe comentarii. Așa este. Ca să vezi cât de mult ține la el”, a povestit Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram. Mihai Rotaru a clarificat situația

Încă dinainte de fluierul de start al partidei Universitatea Craiova – Noah au apărut mai multe variante pentru care Mirel Rădoi l-a exclus din lotul pentru meciul cu armenii pe Baiaram, iar și cum a luat antrenorul echipei sale decizia de a juca contra armenilor fără una dintre armele principale ale oltenilor:

„Astăzi am aflat exact firul evenimentelor. Baiaram când a aflat că nu este în primul 11 a lovit cu pumnul ușa de la vestiar. În acel moment a ieșit Mirel din vestiarul lui, că sunt vestiare separte, și i-a cerut team managerului să-l scoată din lot, pentru a avea liniște. Astăzi lucrurile au fost normale. Am văzut și declarațiile lui Mirel de după meci. Nu există un caz Mirel Rădoi – Baiaram. Bineînțeles că se poate trece peste. Sunt antrenori care iau decizii și jucători care le acceptă într-un mod sau altul. Nu există jucători care să fie fericiți că nu sunt în primul 11.

ADVERTISEMENT

Baiaram este un jucător tânăr, să nu uităm. Bine, nu este Lamine Yamal. Poporul român nu are o structură genetică, la fel cum au nordicii, sârbii. Baiaram la vârsta lui a trecut de 200 de meciuri în Liga 1, ceea ce înseamnă mult. Nu este cea mai plăcută întâmplare. Dacă nu era această situație, nu vorbeam la televizor. Nu este ceva cu care să te întâlnești în fiecare zi. Din punctul meu de vedere, este gestională. Și aseară, după meci, i-am dat mesaj lui Mirel și i-am zis că, indiferent de situație, are tot suportul clubului”, a mai spus Mihai Rotaru la Digi Sport.