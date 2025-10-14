Dezvăluire șoc! Transferul lui Vlad Dragomir la FCSB, la un pas să se fi realizat: „Meme Stoica a negociat”

Vlad Dragomir traversează cel mai bun moment al carierei. , și face parte din planurile selecționerului Mircea Lucescu la echipa națională. Gigi Becali a analizat la FANATIK SUPERLIGA prestația fotbalistului din , și a dezvăluit că acesta a fost dorit în trecut de FCSB.

Vlad Dragomir, aproape de un transfer la FCSB

Gigi Becali a afirmat că Mihai Stoica a negociat în urmă cu mai mulți ani pentru a-l aduce pe Vlad Dragomir la FCSB. Patronul campioanei a vorbit și despre prestația fotbalistului din partida România – Austria 1-0. „Mijlocul terenului a fost stăpânit de noi. Ca atare, e fotbalist. Nu credeam. Eu râdeam când am văzut că joacă cu Dragomir, cu Marin. Dar faptul că am ținut mijlocul, înseamnă că a jucat bine.

Mijlocul a fost al nostru. Nu au pasat nimic jucători de la marile echipe europene, nu au putut să paseze deloc. Înseamnă că am făcut bine ce am făcut. (n.r. l-ați vrut pe Vlad Dragomir la FCSB) E posibil, mi se pare că Mihai știe. Mi se pare că l-am vrut, a și negociat ceva, a vorbit ceva”, a declarat omul de afaceri la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Informația a fost confirmată și de Andrei Vochin, care activa și la acel moment în cadrul FRF: „Meme l-a identificat, l-a văzut”.

De ce nu s-a realizat transferul lui Vlad Dragomir la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că FCSB a dorit să îl transfere pe Vlad Dragomir în perioada în care acesta evolua în Anglia, la Arsenal (2015-2018). „Juca în Anglia, la Arsenal. A vorbit Mihai ceva cu el, dar nu am putut să îl luăm, nu știu ce bani cereau ăia. E o poveste”, a declarat patronul FCSB-ului în exclusivitate pentru FANATIK.

După ce s-a despărțit de Arsenal în 2018, Vlad Dragomir a petrecut trei ani în diviziile inferioare din Italia, la Perugia și Virtus Entella. În 2021, mijlocașul a semnat cu Pafos, grupare pentru care evoluează și în prezent. Acesta a strâns 164 de partide pentru formația cipriotă, în care a marcat 18 goluri.

Poveste fabuloasă cu Vlad Dragomir

Andrei Vochin a rememorat în cadrul emisiunii o poveste incredibilă cu Vlad Dragomir, din perioada în care acesta juca pentru echipa națională de juniori. „La generația 1999 căpitan de echipă era Craiu, un jucător care era titular la Real Madrid. Dar, la vârste mici, un antrenor trebuie să vadă care este marja de creștere a fotbalistului, nu ce arată el în momentul respectiv. Acest antrenor, Adrian Boingiu, a luat decizia inspirată, dar dură, de a-i lua banderola de căpitan lui Craiu, de la Real Madrid, și de a pune-o pe brațul lui Dragomir.

Este acea generație care a pierdut dramatic calificarea la Campionatul European, în meciul cu Ucraina, când Moruțan și-a dat jos tricoul. Dragomir era căpitanul echipei, vorbim de personalitate, care la un moment dat poate chiar a deranjat inclusiv anumite persoane din interiorul Federației.

Înainte de meciuri, exista un ritual. După ce vorbeau antrenorii, Dragomir îi ruga pe toți să iasă din vestiar pentru a vorbi numai el cu jucătorii. Șeful delegației României era Țiți Dumitriu, care a interpretat asta drept o sfidare. Dragomir are leadership de căpitan”, a afirmat jurnalistul.

