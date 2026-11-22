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Jamal Musiala trece printr-o perioadă extrem de dificilă, iar problemele sale de sănătate provoacă tot mai multă îngrijorare la Bayern Munchen. Potrivit informațiilor publicate de , mijlocașul german ar fi suferit un nou episod de pierdere a cunoștinței în timpul unui antrenament, iar conducerea clubului este alarmată. Situația este cu atât mai complicată cu cât bavarezii au ajuns să discute public inclusiv despre contractul uriaș al fotbalistului.

Jamal Musiala și-a pierdut din nou cunoștința! Dezvăluirea făcută de BILD

Conform informațiilor publicate de BILD, Musiala ar fi avut un nou episod de pierdere a cunoștinței luni, la antrenamentul lui Bayern Munchen. Ar fi fost al treilea astfel de incident, după , petrecute în timpul unor partide amicale cu RB Leipzig și Heidenheim.

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Publicația germană susține că episodul de luni a fost cunoscut inițial doar de conducerea clubului, care s-ar fi reunit în aceeași seară pentru a analiza situația. Problema ar fi legată de dificultatea găsirii unui tratament care să țină sub control aceste episoade neurologice.

Potrivit aceleiași surse, medicii au ajustat în repetate rânduri medicația fotbalistului, însă episoadele au reapărut. Informațiile nu reprezintă un verdict medical oficial făcut public de Bayern, iar evoluția stării de sănătate a jucătorului rămâne de urmărit.

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Musiala nu renunță! A revenit pe teren în Bayern – FC Koln 1-1

În ciuda problemelor evidente, internaționalul german continuă să lupte pentru revenirea la cel mai bun nivel. BILD notează că Musiala nu a lipsit de la antrenamentele de după episodul de luni, iar vineri a bifat primele minute după perioada de absență, în remiza cu FC Koln, scor 1-1.

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Antrenorul Vincent Kompany continuă să aibă încredere în mijlocaș și vrea să-l readucă treptat în circuitul echipei. Revenirea sa este un semn încurajator, însă situația medicală rămâne una delicată, iar clubul nu poate grăbi procesul.

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Musiala are 23 de ani și a trecut deja printr-o accidentare gravă la Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025, când a suferit o fractură la nivelul piciorului. Problemele neurologice apărute ulterior au complicat și mai mult revenirea sa.

Scandal la Bayern Munchen din cauza contractului lui Musiala!

În ultimele zile, conducătorii lui Bayern au vorbit public despre situația delicată a fotbalistului și despre contractul său, valabil până în 2030. Uli Hoeness, Jan-Christian Dreesen și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca Musiala să nu mai revină la nivelul care l-a consacrat, iar cel din urmă a sugerat inclusiv că salariul jucătorului ar putea deveni greu de justificat dacă acesta nu își recapătă forma.

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Declarațiile au provocat reacția dură a FIFPRO, sindicatul internațional al fotbaliștilor profesioniști. Organizația a acuzat conducerea lui Bayern că pune presiune publică pe jucător și pe reprezentanții săi, în loc să discute în privat eventualele nemulțumiri.

„FC Bayern are datoria de a-l proteja pe Musiala. Transpunerea sănătății și viitorului lui Musiala în subiect de dezbatere publică nu face decât să crească această presiune. Orice îngrijorare cu privire la contractul său ar trebui discutată în privat cu el și cu reprezentanții săi”, a transmis FIFPRO.