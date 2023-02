Dezvăluire surprinzătoare despre Cristina Neagu, în plin scandal cu fanii giuleșteni: „Ea este crescută la Rapid!”

În ultimul episod al derby-ului CSM București – Rapid, scor 31-24 în Cupa României la handbal feminin, după fiecare gol marcat. Părerile sunt împărțite între conflictul dintre cele două părți, iar ultima dezvăluire a venit din partea lui , fosta glorie a „alb-vișiniilor”.

Rică Răducanu, mesaj pentru ultrașii care au înjurat-o pe Cristina Neagu: „E crescută la Rapid”

Cristina Neagu a afirmat la finalul partidei de la începutul săptămânii că injuriile adresate de fanii Rapidului nu au afectat-o. Robert Niță, fostul fotbalist al Rapidului, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că a început încă din sezonul trecut.

Rică Răducanu, fostul portar din Giulești, a dezvăluit informația potrivit căreia Cristina Neagu a făcut primii pași în handbal la Rapid. Totodată, fostul internațional român este convins că nu toți susținătorii echipei de handbal a Rapidului fac parte din galeria de fotbal a clubului.

„Suporterii sunt așa de împătimiți … Să știi că nu sunt toți ăia de la fotbal. Că mai sunt și de la … Mai vin și la sală și eu mă duc și la sală, la handbal. E copilă crescută la Rapid, la junioare, Cristina. Poate nu știți.

Eu o știu de când era atâtica. Cristina a fost la copii, la handbal, la Rapid… S-a făcut prea mult caz, pe cuvânt”, a declarat Rică Răducanu, potrivit .

Ultrașii Rapidului au perceput-o ca un adversar tradițional pe Cristina Neagu pentru că ține cu FCSB: „Nu ca un sportiv de top al României”

Robert Niță, fost jucător la Rapid, a criticat galeria giuleștenilor pentru atitudinea pe care au avut-o față de Cristina Neagu. Colaboratorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI a dezvăluit că frustrările galeriei rapidiste s-au cumulat și s-au revărsat asupra interului stânga de la CSM București.

„Eu am spus și am lăudat galeria Rapidului pe stadionul Giulești, pentru că merg la toate meciurile, chiar și la meciurile de handbal am fost și cu Gyor, la toate meciurile europene. Nu s-a întâmplat nici la meciul cu Mirel Rădoi, nu să fie înjurat toată galeria, să fie fluierat sau apostrofat de cei la Tribuna 1.

Acolo este vorba mai mult despre niște declarații făcute anul trecut când Rapidul a câștigat campionatul la handbal. În meciul de la Zalău Cristina Neagu a reclamat anumite prietenii între domnul Tadici, cum joacă echipa contra…

Merge pe stadion la FCSB și ei nu au perceput-o ca un sportiv de top al României, ci ca un adversar tradițional al Rapidului și coroborat cu declarațiile și cu ce s-a mai întâmplat, au înjurat-o. Mai e și faptul că au fost tratați foarte urât la cele două meciuri din Cupă și campionat, organizate de CSM în Sala Polivalentă.

S-a revărsat asupra Cristinei Neagu pentru niște chestii birocratice. Nu merita, clar că nu merita. E un simbol internațional. E o greșeală care îi duce înapoi, dar ușor-ușor vor intra în normalitate. Ei și-au revărsat frustrarea”, a spus Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Reacția Cristinei Neagu după ce a fost înjurată de fanii Rapidului: „Asta spune totul despre caracterul lor”

Cristina Neagu a fost aplaudată la meciul Dinamo – GOG din penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Numită cea mai bună handbalistă din lume de patru ori de-a lungul carierei, sportiva a asistat din tribună la meciul „dulăilor”, câștigat, scor 30-27.

După ce a fost înjurată de galeria Rapidului după fiecare gol marcat, Cristina Neagu a reacționat. „Pentru mine, ei nu înseamnă absolut nimic! Pentru mine nu e dureros. Asta spune totul despre caracterul lor. Eu nu am ce să comentez. Asta spune totul despre ei. Știți foarte bine ce fel de galerie este.

În lumea asta, oricine poate fi suporterul oricărei echipe, atât timp cât o faci cu mândrie și fair play. Că eu țin cu o echipă de fotbal care nu e pe placul lor…

Pe mine nu mă interesează ce cred ei. Dacă ei cred că e frumos să vii într-o sală în care sunt atâția copii și să adresezi injurii… Repet, asta spune mult despre educația și caracterul lor”, a declarat Cristina Neagu.