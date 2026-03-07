Dezvăluire surprinzătoare după 5 ani în străinătate! Atacantul român putea să joace pentru o altă națională: „Luam cetățenia în septembrie”

ADVERTISEMENT

Andrei Ciolacu, fostul atacant de la Rapid și FC U Craiova, și-a încheiat aventura la Valletta. Fotbalistul român a jucat în ultimii 5 ani în campionatul Maltei și este în prezent jucător liber de contract. Vârful putea chiar să își ia cetățenia malteză, însă vrea să rămână în țara natală.

Andrei Ciolacu a plecat din Malta după 5 ani!

În 2021, Andrei Ciolacu pleca de la FC U Craiova în Malta, la Floriana. Aventura sa pe insulă a fost mai lungă decât se aștepta. Cinci ani de zile a jucat în prima ligă și a fost considerat un jucător extrem de important. Nu a lipsit mult și putea să își ia și a doua cetățenie.

Atacantul crescut de Rapid a jucat în ultima perioadă la cea mai cunoscută echipă din Malta, Valletta, însă și-a încheiat contractul și este în prezent jucător liber de contract. Acesta și-ar dori să prindă o înțelegere în România. Rămâne de văzut dacă va primi oferte din primele două ligi.

Andrei Ciolacu putea juca pentru naționala Maltei! Dezvăluirile fostului atacant de la Rapid

Andrei Ciolacu a vorbit despre și a declarat că putea evolua pentru naționala țării insulare. Foarte mulți jucători se naturalizează în acel campionat. Dacă ar mai fi jucat cel puțin până în luna septembrie, ar fi fost eligibil pentru cetățenie.

„Au fost aproape 5 ani. Niciodată nu poți spune niciodată. Pentru moment sunt jucător liber. Din vară vom vedea încotro, mă gândesc serios să vin acasă. Luam cetățenia în septembrie. O luam dacă rămâneam acolo.

(N.r. Ai făcut milionul de euro?) La Monopoly. Ei naturalizează foarte mulți jucători, am mulți colegi din alte țări care joacă la națională, meciuri în preliminarii”, a declarat Andrei Ciolacu la

și a mai evoluat în România la echipe precum ASA Tg. Mureș sau FC U Craiova. De asemenea, atacantul central a evoluat sezoane bune și în afara țării. A jucat în Polonia la Slask Wroclaw, în Georgia la Tskhinvali, iar din 2021 a trecut pe la mai multe formații din Malta.