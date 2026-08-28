Sport

Dezvăluire tulburătoare a lui Nicolae Negrilă după moartea lui Nae Ungureanu: „Plâng, bă, tată! L-am găsit gheață!”

Nae Ungureanu a murit la 69 de ani, fiind descoperit fără suflare în dimineața zilei de vineri, 28 august. Nicolae Negrilă a fost cel care a constatat cu stupoare că nu mai trăiește.
Mihai Dragomir
28.08.2026 | 10:03
Dezvaluire tulburatoare a lui Nicolae Negrila dupa moartea lui Nae Ungureanu Plang ba tata Lam gasit gheata
ULTIMA ORĂ
Nicolae Negrilă, dărâmat după ce l-a găsit pe Nae Ungureanu fără suflare. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dezamăgirea eliminării din Europa League nu a fost suficientă pentru suporterii Universității Craiova. Aceștia au primit o veste teribilă a doua zi, dimineață. Nicolae Ungureanu, fostul mare fotbalist care a scris istorie la formația ”alb-albastră”, a murit la vârsta de 69 de ani. Cum a reacționat Nicolae Negrilă.

Nicolae Negrilă, șocat de descoperirea lui Nae Ungureanu fără suflare

Nicolae Ungureanu s-a stins la 69 de ani, iar vestea morții sale a fost dată de Silviu Bogdan. Cel care l-a descoperit fără suflare a fost Nicolae Negrilă, fostul său coleg de la „Craiova Maxima”. Cei doi au format unul dintre cele mai emblematice cupluri de fundași laterali din istoria fotbalului românesc. Chiar dacă au evoluat pe flancuri opuse, au fost piloni de bază ai legendarei echipe din Bănie din anii ’80. Trecerea în neființă a lui Nae Ungureanu i-a lăsat mască pe foștii săi colegi, iar Nicolae Negrilă a povestit cum a descoperit totul.

ADVERTISEMENT

„Sunt terminat, tată. L-am găsit mort în casă la Mohora. Suntem la Sadu. Văzurăm meciul împreună eu cu Nae. S-a enervat rău si a zis sa mergem acasă. Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă si ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae.

M-am dus acolo si l-am găsit gheață. M-am speriat și l-am chemat pe Narcis. Nae era deja mort. Acum sunt aici medicii legiști. Am apucat să o sun si să îi spun doar Laurei, fata lui. Pe soția lui Nae nu o sun că îmi e frică să nu i se întâmple ceva. Plâng, bă, tată. A murit Nae”, a spus Nicolae Negrilă, pentru Prosport.

ADVERTISEMENT
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la Moscova: „Nu...
Digi24.ro
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la Moscova: „Nu a fost o negociere. Vom vedea dacă Putin a înțeles mesajul”

Rodion Cămătaru știe de ce a murit Nae Ungureanu, de fapt

În exclusivitate pentru FANATIK, Rodion Cămătaru a reacționat la rândul său după moartea lui Nae Ungureanu, precizând ce a contribuit decisiv la trecerea sa în neființă. Fostul mare atacant român a acuzat ratarea calificării în Europa League a oltenilor, după eșecul cu Ararat-Armenia la returul din play-off. „Avea un accident vascular. M-au invitat și pe mine acolo de câteva ori.

ADVERTISEMENT
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul...
Digisport.ro
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața

A făcut infarct, ce să mai. De oftică și de supărare după meci. Sunt devastat, nu avea nici 70 de ani, era mai mare ca mine cu doi ani… Îmi pare rău, a fost unul din luptătorii echipei, un foarte mare fotbalist, inimă mare, dar uite că nu a rezistat”, a spus fostul mare vârf român, care a fost coleg cu Nae Ungureanu timp de 9 ani la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia –...
Fanatik
Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0
Avem urnele pentru Universitatea Craiova. Tragerea la sorți grupe UEFA Conference League 2026...
Fanatik
Avem urnele pentru Universitatea Craiova. Tragerea la sorți grupe UEFA Conference League 2026 live video
Apune Craiova Maxima! Nae Ungureanu, al șaselea component al marii echipe care trece...
Fanatik
Apune Craiova Maxima! Nae Ungureanu, al șaselea component al marii echipe care trece în neființă
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Anamaria Prodan aruncă săgeți după ce Florentin Petre a semnat în Polonia: 'Restul...
iamsport.ro
Anamaria Prodan aruncă săgeți după ce Florentin Petre a semnat în Polonia: 'Restul sunt doar valuri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!