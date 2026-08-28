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Dezamăgirea eliminării din Europa League nu a fost suficientă pentru suporterii Universității Craiova. Aceștia au primit o veste teribilă a doua zi, dimineață. Nicolae Ungureanu, fostul mare fotbalist care a scris istorie la formația ”alb-albastră”, a murit la vârsta de 69 de ani. Cum a reacționat Nicolae Negrilă.

Nicolae Negrilă, șocat de descoperirea lui Nae Ungureanu fără suflare

, iar vestea morții sale a fost dată de Silviu Bogdan. Cel care l-a descoperit fără suflare a fost Nicolae Negrilă, fostul său coleg de la „Craiova Maxima”. Cei doi au format unul dintre cele mai emblematice cupluri de fundași laterali din istoria fotbalului românesc. Chiar dacă au evoluat pe flancuri opuse, au fost piloni de bază ai legendarei echipe din Bănie din anii ’80. Trecerea în neființă a lui Nae Ungureanu iar Nicolae Negrilă a povestit cum a descoperit totul.

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„Sunt terminat, tată. L-am găsit mort în casă la Mohora. Suntem la Sadu. Văzurăm meciul împreună eu cu Nae. S-a enervat rău si a zis sa mergem acasă. Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă si ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae.

M-am dus acolo si l-am găsit gheață. M-am speriat și l-am chemat pe Narcis. Nae era deja mort. Acum sunt aici medicii legiști. Am apucat să o sun si să îi spun doar Laurei, fata lui. Pe soția lui Nae nu o sun că îmi e frică să nu i se întâmple ceva. Plâng, bă, tată. A murit Nae”, a spus Nicolae Negrilă, pentru

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Rodion Cămătaru știe de ce a murit Nae Ungureanu, de fapt

În exclusivitate pentru FANATIK, , precizând ce a contribuit decisiv la trecerea sa în neființă. Fostul mare atacant român a acuzat ratarea calificării în Europa League a oltenilor, după eșecul cu Ararat-Armenia la returul din play-off. „Avea un accident vascular. M-au invitat și pe mine acolo de câteva ori.

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A făcut infarct, ce să mai. De oftică și de supărare după meci. Sunt devastat, nu avea nici 70 de ani, era mai mare ca mine cu doi ani… Îmi pare rău, a fost unul din luptătorii echipei, un foarte mare fotbalist, inimă mare, dar uite că nu a rezistat”, a spus fostul mare vârf român, care a fost coleg cu Nae Ungureanu timp de 9 ani la Universitatea Craiova.